Daniel Rosato: “Se perdieron más de 317.000 puestos de trabajo y el gobierno no escucha”

La industria pyme atraviesa uno de sus momentos más delicados. Así lo expresó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, en diálogo con Canal E, quien aseguró que el sector enfrenta una fuerte pérdida de competitividad frente al avance de productos importados y la ausencia de políticas específicas. “Estamos muy preocupados porque el gobierno ha desatendido al sector pyme industrial y nos ha dejado en una situación de gran desventaja”, afirmó.

Rosato respaldó su diagnóstico con cifras oficiales: “De diciembre de 2023 a septiembre de 2025 se perdieron 317.000 puestos de trabajo formales”, señaló, citando datos de la SRT. Según explicó, la tendencia se aceleró en los últimos meses, con “17.700 empleos menos de un mes a otro”, lo que refleja una crisis estructural que impacta directamente en el empleo y la producción.

Empleo en caída y falta de competitividad

El dirigente pyme remarcó que durante 2025 cerraron 1.250 empresas manufactureras, lo que implicó la pérdida de más de 21.000 puestos de trabajo. “Esto nos está marcando que hay algo que está ocurriendo y que el gobierno no quiere escuchar”, sostuvo. Para Rosato, la combinación de alta presión impositiva, costos laborales elevados, tarifas energéticas y falta de financiamiento resulta letal para las pequeñas y medianas industrias.

En ese sentido, fue contundente al advertir sobre el impacto social: “Esto puede traer un gran problema social a corto plazo”, alertó, al tiempo que cuestionó la ausencia de un plan industrial que contemple una baja de impuestos y medidas concretas para recomponer la competitividad.

Importaciones, reformas y un futuro incierto

Consultado sobre el diálogo con el Gobierno, Rosato fue tajante: “No tenemos interlocutor válido; no nos atienden”, dijo, al referirse a los reiterados pedidos de reunión sin respuesta. Si bien consideró que una reforma impositiva y laboral podría ayudar, aclaró que debe garantizar condiciones similares a las de las grandes empresas.

Uno de los puntos más críticos es la apertura importadora. “Estamos frente a una competencia desleal muy fuerte, como la de China, donde es imposible competir”, afirmó. Como ejemplo, mencionó al sector textil, golpeado por el ingreso de ropa usada: “Eso significa prácticamente destruir la industria nacional”. También advirtió sobre el impacto en la metalurgia, los bienes de capital y la industria automotriz.

Finalmente, Rosato cuestionó que el crecimiento de las exportaciones se concentre en sectores primarios: “No crece la industria manufacturera, y ahí es donde vemos un gran problema futuro”, concluyó.

