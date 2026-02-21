Régimen Penal Juvenil será tratado el jueves 26F

“En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y luego vuelven a casa como si nada”, escribió este jueves Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad, ahora al frente de la bancada oficialista del Senado, buscó capitalizar el dictamen de mayoría que fue firmado en la reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. Con este paso, el Régimen Penal Juvenil, que propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, está en condiciones de llegar al recinto del Senado a partir del jueves de la semana que viene. Si se concreta, podría transformarse en ley, porque el texto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Contó con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia; mientras que el peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba votaron en contra. La iniciativa contó con 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara de Diputados.

Según la jefa de la bancada de LLA en la Cámara alta, el sistema actual “no les devuelve nada a las víctimas y sus familias, ni impone justicia sobre los responsables”. La nueva norma promueve sanciones alternativas a las penas privativas de libertad, así como penas de hasta 15 años de cárcel para los delitos más graves. También establece que los menores deberán ser alojados en sectores específicos de las prisiones para no mezclarse con los mayores y planes de educación y resocialización. La idea del oficialismo es sesionar el jueves 26 para obtener media sanción en la readecuación de la Ley de Glaciares, el pliego de Fernando Iglesias que como embajador en Bélgica y la sanción definitiva para la Ley Penal Juvenil.