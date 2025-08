Los detalles de las dos denuncias que presentó Victoria Villarruel contra un grupo de confianza de Javier Milei

Victoria Villarruel pisó el acelerador y presentó dos demandas contra un grupo de confianza de Javier Milei. La vice denunció a la diputada Lilia Lemoine; al biógrafo del presidente, Nicolás Márquez; a un grupo de tuiteros; y a uno de los dueños de La Derecha Diario, el periodista español Javier Negre. En los escritos, la dirigente aseguró ser víctima de un ataque sistemático en redes sociales y de una campaña de amenazas, hostigamiento e injurias con el objetivo de “incitar al odio y desestabilizar las instituciones”.

Victoria Villarruel denunció al dueño de La Derecha Diario y a Lilia Lemoine por amenazas e intimidación pública

La hipótesis de Villarruel es fuerte: sostiene que los ataques digitales están dirigidos contra ella en función de su rol como presidenta del Senado, “procurando descabezarlo y aniquilar su rol como contrapoder y en tanto sostén del orden republicano”. La dirigente llegó a usar la expresión “golpe institucional”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

PERFIL accedió a las dos presentaciones. En el entorno de la vice no hicieron declaraciones a pesar de la gravedad de las acusaciones. Las demandas son similares, aunque con diferencias: en una se enfocó en las agresiones digitales del grupo en el que menciona a Lemoine y Márquez y, en la otra, hizo hincapié en las fake news y en el rol de Negre como empresario de medios.

Villarruel contra Negre: qué dice la denuncia

La demanda de la vice contra Negre recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello y bajo la órbita del fiscal Guillermo Marijuan. Villarruel acusó al español y también mencionó a las cuentas en Instagram de Crónica Política Online y CPO News por participar “de forma diaria, metódica e insistente en la campaña mediática contra las instituciones, divulgando noticias falsas para procurar, a través del miedo y el temor, socavar la integridad de las instituciones”.

Según el Código Penal, si la investigación le da la razón a Villarruel, se estaría frente a los delitos de intimidación pública, atentados contra el orden público y atentados al orden institucional y a la vida democrática (artículos 211, 213 bis y 226 bis).

Villarruel sostiene que las agresiones no sucederían si no fuera la titular del Senado. “Ergo, los ataques a mi persona importan una amenaza directa y descarnada al orden constitucional y al sistema republicano”, aseguró la dirigente.

En particular, Villarruel demandó a Negre por acusarla de conspirar contra Milei. En una de las imágenes que acompaña el escrito, se puede ver un tuit del español con la foto de la vice y el título: “Cables diplomáticos: Estados Unidos alertó a Milei que Villarruel podría dar un golpe de Estado con apoyo del peronismo”.

Victoria Villarruel se mostró con Gustavo Valdés en Corrientes: "La patria se hace con actos de grandeza silenciosos"

Este tipo de noticias falsas, según la vice, “no tienen punto de contacto con el derecho a la libertad de expresión” y “tampoco implican un disenso o una crítica al ejercicio de mis funciones”. El único objetivo, repite, es la incitación al odio y la violencia institucional.

La demanda contra el periodista español tiene 18 páginas y la vice le dedicó algunos párrafos a reconstruir su perfil: “Es un influencer y propietario de medios digitales de origen español, que recaló en la Argentina a partir de las condenas que tuvo en España por difundir fake news”, sostuvo.

Y agregó: “Nació en 1985 y evidentemente no conoce lo que la referencia de ‘golpe de Estado’ significa para los argentinos, con toda la carga emotiva e ideológica que ello conlleva. Es una acusación que no puede ni debe ser gratuita, sobre todo viniendo de una persona que no ha sabido de límites y que en su país de origen, la justicia tuvo que aleccionarlo”.

Victoria Villarruel suma apoyos: un grupo mendocino le ofrece su partido para lanzarse en 2027

En la demanda la vice también se refiere a la cuenta digital @cponoticias, creada en marzo de 2025 y en cuya descripción aparece un link que dirige a los usuarios al Centro Privado de Otorrinolaringología. Con el mismo tono con el que se expresa en público la dirigente, el escrito sostuvo: “Más fake no se consigue. Insólito”.

“¿A quién responde CPO News o Crónica Política Online? ¿A quién responde Francisco Javier García Negre? ¿Quién está detrás de los movimientos desestabilizadores que se denuncian? ¿Qué persiguen?”, se preguntó Villarruel en la demanda. Por ese motivo, la dirigente también pidió que se investigue cómo se sostiene económicamente el periodista.

Villarruel contra Lemoine, Márquez y los tuiteros de Milei

La segunda demanda de Villarruel recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, también a cargo de Sebastián Casanello. La investigación ya fue delegada al fiscal Franco Picardi. En este expediente, la vice apuntó contra Lemoine, Márquez y las cuentas de X @El_Pubertario, @agachatqtlameto, @ElTrumpista y @Mialygosa.

En esta denuncia, la vice también habló de una agresión “diaria, metódica e insistente” en redes sociales contra ella y su entorno personal, familiar y laboral. “La campaña de amenazas, hostigamiento e injurias de las que soy víctima, constituyen un concurso causal, resultando medios para lograr el fin de incitar al odio y desestabilizar las instituciones”, agregó y repitió la misma idea que en la demanda contra Negre: que nada de esto sucedería si no fuese la titular del Senado y que el objetivo final del grupo es menoscabar las instituciones democráticas.

Sobre @El_Pubertario, “cuyo titular sería un tal Franco Medina”, según Villarruel, se describió todo tipo de amenazas digitales contra la dirigente y su equipo: desde mensajes privados hasta publicaciones sobre su sexualidad y pedidos de renuncia. La vice dijo ser víctima de una “persecución flagrante” que el mismo grupo habría bautizado “Alianza Antivillarruelista Argentina (Triple A)”.

A la hora de describir las publicaciones de @agachatqtlameto, Villarruel no consignó ningún nombre o apellido. “Más allá de emitir insultos, improperios denostando mi imagen y afectando mi honor, también sugiere maniobras de mi parte en contra del gobierno que integro. Me atribuye conductas respecto de miembros de mi familia, así como también de personal de mi gabinete”, sostuvo. El objetivo, aseguró, es lograr su renuncia.

En el escrito se vincula al grupo a través de sus interacciones en X. El joven Luciano Cabrera es quien administra la cuenta @ElTrumpista, una de las más potentes del universo libertario, y la vice le reprochó sus publicaciones “lesivas” en las que llegó a pedir el cierre del Poder Legislativo.

La visita de Villarruel a Corrientes desató un fuerte cruce entre Almirón y un funcionario de Lotería

Sin embargo, para Villarruel las agresiones que tienen “mayor gravedad” son las de Lemoine por ser una representante en la Cámara de Diputados. Según la vice, los ataques por parte de la legisladora fueron en crecimiento, “llegando a tildarme de golpista y a alertar sobre un golpe de Estado, usando las redes sociales para difundir su falacia, la que también efectúa por medio de la cuenta verificada que también sería administrada por ella, @Mialygosa”, aseguró.

Con respecto al biógrafo de Milei, Villarruel aseguró que los ataques comenzaron a mediados de 2024 y se volvieron sistemáticos. La vice incluyó capturas de la cuenta Márquez donde se la acusa de “usurpadora del cargo”.

La vice retomó una idea que es repetida en la oposición: que los ataques digitales son orquestados desde el propio poder. Por eso, requirió que se realice una pesquisa para que se sepa si los denunciantes "resultan sostenidos con dinero proveniente del erario público, lo que supondría la incorporación de figuras típicas adicionales a la entramado concurso ventilado".

La reacción de los denunciados por Villarruel

En diálogo con Radio Rivadavia, Negre calificó la demanda de Villarruel como “un disparate” y aseguró que la vice pretende “meterlo en la cárcel” y lograr que lo expulsen de Argentina. “Ella me acusa de algo tan grave como sugerir que estoy llamando a un golpe de Estado contra ella, simplemente por ejercer mi derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”, sostuvo el español.

El resto del grupo utilizó sus cuentas para responder. Ninguno de los demandados se echó para atrás y volvieron a la carga con publicaciones contra la vice.