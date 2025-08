La interna entre Milei y Villarruel casi frustra el traslado a Corrientes de los restos del sargento Cabral

El regreso de los restos del sargento Juan Bautista Cabral a su ciudad natal de Saladas, Corrientes, estuvo a punto de frustrarse esta semana por una cadena de desinteligencias administrativas, advertencias desde el Ministerio de Defensa y una creciente tensión política vinculada a la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Aunque el acto conmemorativo finalmente se realizará este sábado como estaba previsto, el homenaje a uno de los héroes de la independencia argentina se vio envuelto en una inesperada trama burocrática y política.

En Saladas, la figura de Cabral representa un símbolo central de identidad y memoria. Reclaman sus restos desde hace más de 80 años y, según la intendencia, el evento de este sábado incluirá la recepción oficial de una porción simbólica de los restos que descansaban en Santa Fe, además de un desfile cívico-militar y un festival popular. Pero en los días previos, funcionarios nacionales alertaron que el procedimiento para autorizar el traslado no estaba completo y que se corría el riesgo de que fuera revocado.

La interna entre Villarruel y Milei casi arruina el traslado

El propio intendente Noel Gómez explicó que recibió una llamada “molesta” de Mónica Susana Capano, funcionaria de la Comisión Nacional de Monumentos, quien le advirtió que había sido cuestionada por Defensa y por Cultura por haber autorizado el traslado sin la intervención formal de esas carteras. “Fue una situación triste porque para los correntinos era un acto trascendental”, dijo Gómez, y aseguró que desde 2022 se venía trabajando para concretar este homenaje.

Para el Gobierno, no existe certeza científica sobre la identidad de los restos que se trasladarán: aunque se conocen los nombres de los Granaderos caídos, en la mayoría de los casos no hay registros individuales ni pruebas de ADN. “No es factible separar y trasladar restos sin plena certeza sobre los mismos”, advirtieron fuentes oficiales. Por eso, decidieron no enviar personal militar al acto.

Villarruel, confirmada

Las alertas desde Nación coincidieron con otra fuente de ruido: la invitación formal a la vicepresidenta Victoria Villarruel, confirmada por el municipio. Aunque no se emitieron declaraciones oficiales al respecto, su participación en actos vinculados a la historia militar suele generar fricciones dentro del propio oficialismo, en especial por sus posiciones personales sobre el pasado reciente. La duda sobre si asistiría o no al evento alimentó versiones de que algunos sectores del Gobierno buscaron frenar el acto por razones políticas.

La intendencia defendió la legalidad del proceso y la amplitud institucional de las invitaciones, que incluyeron también al presidente Javier Milei. Finalmente, tras una semana de gestiones tensas, llamados cruzados y correcciones administrativas, las áreas nacionales involucradas ratificaron la autorización. Fue clave la intervención del ministro de Defensa, Luis Petri, con quien funcionarios de Saladas mantuvieron diálogo directo.

“Estamos más que tranquilos de haber hecho todo correctamente”, aseguró Gómez. Este viernes, el secretario de Gobierno municipal, Nicolás Guidobono, confirmó que “los actos se realizarán tal como estaban previstos y lo importante es que Cabral regresa”. Para la comunidad saladeña, el conflicto quedará como un recuerdo incómodo de una semana marcada por tensiones políticas, burocracia y demoras que, por poco, opacan un momento largamente esperado.

