Amado Boudou: "El Gobierno está sentado en un esquema que tiene implícito su propio final"

Durante una participación en el programa "QR", por Bravo TV, Amado Boudou, exvicepresidente de la Nación y exministro de Economía, trazó este viernes un crítico diagnóstico de la semana financiera transcurrida, marcada por la trepada del dólar y las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la corrida. El exfuncionario advirtió que la crisis seguirá produciéndose y advirtió que el modelo económico ideado por el presidente Javier Milei está basado en una lógica financiera que, según aseguró, "tiene implícito su propio final".

“Organizar el sistema económico desde lo financiero hacia lo real, termina mal. El Gobierno tiene un enfoque filosófico-político que pone el dinero por encima de la vida de las personas”, consideró Boudou. A lo largo del programa, el exvicepresidente criticó además la falta de coherencia narrativa del oficialismo: “[El ministro de Economía] Luis Caputo expresó que todo lo que sucede es normal, que se trata de la lógica del mercado. Luego Javier Milei habló de conspiraciones con Joseph Stiglitz y Cristina Kirchner. No están ni siquiera alineados entre ellos”, observó. Para Boudou, el problema no radica en la insuficiencia de dólares, sino en la existencia de un enfoque económico opuesto a la producción, la industria, los salarios y la obra pública.

También apuntó contra el retorno del carry trade y el uso de elevadas tasas de interés que, en su visión, vuelven inviable cualquier inversión en la economía real: “Los que entran al negocio financiero lo hacen para salir. Esto está diseñado para terminar mal”, apuntó.

Además, recordó las causas judiciales que enfrentaron gestiones anteriores por el uso de herramientas como el dólar futuro, las mismas que actualmente utiliza el Gobierno: “Estoy en contra del para qué y del cómo, pero no de los instrumentos. Este es un Gobierno que quiere destruir al Estado pero lo utiliza a fondo cuando lo necesita”, criticó.

En el tramo final de la entrevista, el periodista Mariano Hamilton y el conductor Pablo Caruso consultaron si existe alguna salida posible a la encerrona económica. La respuesta de Boudou fue: “Hay un gobierno que no cree en la historia, que desprecia la política y que únicamente ofrece fuegos de artificio. Los resultados no aparecen”. “La Argentina no tiene un problema de reservas sino de ingresos, salarios, trabajo e inversión. Sin eso, lo que vemos en las calles no lo explican los gráficos sino la realidad cotidiana de la gente”, concluyó.

