Natalia Motyl: “El dólar sube por cuestiones meramente económicas”

En diálogo con Canal E, la economista Natalia Motyl afirmó que la suba del dólar responde a “cuestiones meramente económicas” y no a maniobras políticas, como sugirió el presidente Javier Milei.



Un mercado que desconfía del plan económico

Para la economista, la escalada del dólar hacia los $1.380 no se debe a factores políticos, sino a la pérdida de confianza en el programa económico. “El dólar sube por cuestiones meramente económicas, por la propia mala praxis del equipo económico”, explicó, y apuntó directamente al desarme de las Leliqs, la intervención en las bandas de flotación y la falta de credibilidad.

“Hoy el mercado ya no le cree al programa económico y empieza a testear el techo de la banda”, remarcó. A esto se suma el escepticismo sobre la sostenibilidad del superávit fiscal y el temor a una posible devaluación después de las elecciones. Según Motyl, “el mercado se pregunta si el equilibrio fiscal está maquillado o no”.

La experta también cuestionó la falta de inversiones extranjeras, a pesar del ajuste fiscal y monetario: “La Argentina no está presentando inversiones y las únicas anunciadas son a 10 años”, señaló. Y advirtió que si no hay crecimiento económico, “la recaudación va a bajar y el gobierno va a verse forzado a reducir aún más el gasto público”.

Señales confusas y presión preelectoral

Motyl fue crítica con la estrategia oficial para controlar la cotización del dólar dentro de las bandas. Afirmó que las intervenciones del Gobierno solo aumentan la desconfianza del mercado.

“El propio gobierno ha puesto en duda la credibilidad de su programa”, señaló, y explicó que el tipo de cambio real ya se encuentra cercano a los $1.400.

“Hoy se encuentra bastante apreciado y muy probablemente se necesite una corrección”, analizó, al tiempo que destacó que las señales de control cambiario con fines electorales solo empeoran el panorama. “Están planchando al dólar por una cuestión electoral”, sentenció.

Además, anticipó que el segundo semestre será particularmente difícil: “Es muy probable que tengamos dos meses de presión al alza del tipo de cambio”, debido a la menor liquidación del agro, la caída estacional de la demanda de pesos y las expectativas de devaluación.

De cara a las elecciones, Motyl fue contundente: “No apostaría tanto a que las elecciones van a resolver todos los problemas”. Comparó el escenario con lo vivido por Mauricio Macri tras su triunfo en las legislativas de 2017, que no impidió una crisis cambiaria meses después. “Si cometés errores en materia de política económica, no te va a ayudar de mucho ganar una elección”, aseguró.

También se mostró escéptica sobre los beneficios económicos de la relación entre Javier Milei y Donald Trump. “No somos economías complementarias. Todo lo contrario”, expresó, y advirtió que “Estados Unidos no nos va a salvar” si Argentina no adopta un programa económico serio y creíble.