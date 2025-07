Zuleta: “Este gobierno negocia todo”

En diálogo con Canal E, el analista político Ignacio Zuleta se refirió al escenario electoral, las tensiones dentro del oficialismo y aseguró que, pese al discurso confrontativo, “el gobierno negocia todo lo que necesita”.

Un gobierno débil pero hipernegociador

En medio del debate por el posible veto presidencial a las leyes previsionales, Zuleta fue categórico al desmentir la idea de que el Ejecutivo no esté dispuesto a llegar a acuerdos. “Este gobierno negocia todo. Negoció desde el DNU hasta la inclusión de candidatos y subsidios a obras públicas”, enfatizó el analista. Según su visión, la debilidad estructural obliga al oficialismo a transar constantemente: “Es el gobierno más débil desde la vuelta de la democracia, no tiene partido, ni gobernadores, ni legisladores. Por eso tiene que negociar más que nadie”.

Zuleta destacó que la lógica política argentina aún percibe los acuerdos como una señal de debilidad: “El que acuerda es traidor, el que acuerda no sirve. Eso desprestigia a la política”, reflexionó. Pese a las formas agresivas de Javier Milei y su vocero Adorni, el especialista aclaró que hay que mirar los hechos, no las declaraciones: “No me fijo nunca en lo que el político dice, me fijo en lo que hace. Y este gobierno compra votos”.

Tensión interna y el rol de Villarruel

Consultado sobre la disputa entre el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, Zuleta restó importancia al enfrentamiento.

“No hay ningún problema de la Argentina que surja de la relación entre Milei y Villarruel. Es una pelea personal, no política”, sentenció. Incluso aseguró que Villarruel no tiene peso real en la estructura de poder: “Villarruel es una figura que toca el timbre cuando está, porque a veces ni está”, ironizó.

El analista también abordó el escenario electoral bonaerense de cara a septiembre y fue contundente sobre la unidad peronista: “El peronismo no es una alianza, es una marca. Incluye a Massa, a Kicillof y a Máximo Kirchner”, afirmó. Según su análisis, esa cohesión le da ventaja frente a una oposición fragmentada: “En la Argentina, el que se divide, pierde. Y hoy el voto de centro-derecha está pidiendo representación desde varias ventanillas”.

Finalmente, Zuleta subrayó que, pese a la desconfianza general sobre los acuerdos políticos, son inevitables para gobernar: “La política existe para negociar, no para pelear. Para eso está la guerra”, concluyó.