Dólar caliente: tras quedar al borde de los $ 1.400, ¿qué puede pasar en el corto plazo?

El mercado financiero continuó con la presión sobre el dólar y la cotización minorista cerró julio a $1.380, en medio de la baja de oferta por la caída en la liquidación de divisas por parte del sector agroindustrial, sumado a una mayor demanda dolarizadora en un contexto pre-electoral por parte de los ahorristas. Los analistas no descartan que la divisa norteamericana toque el techo de la banda en el corto plazo.

“Las cotizaciones están aceleradas en un contexto en el cuál, el dólar parece no tener freno, el futuro a diciembre cotiza por encima de techo de banda, las tasas están fuertemente por encima de la inflación y en un trimestre dónde las exportaciones son realmente menores al anterior. Los próximos días serán de tensión donde podrá tocar el techo, podría haber intervención, pero la clave pasa por si se logra anclar expectativas. Si esto sucede, el dólar podría volver a $1.300 pero sino podría situarse en torno a los $1.400. Eso va a definir el dólar de agosto”, explicó a PERFIL el economista Federico Glustein.

El tipo de cambio oficial minorista tuvo una suba diaria de $55 el jueves, lo cual llevó a un incremento en el séptimo mes del año de $165. Los límites de la banda de flotación actualmente se encuentran en $1.450 para el techo y $966 para el piso. Mientras que en el segmento mayorista la suba mensual implicó $170 y finalizó su cotización en $1.373.

El dólar oficial llega a $1380 y se acerca al techo de la banda, mientras presionan también los futuros

“El mercado está mucho más sensible y cualquier señal, ya sea política, económica o externa, dispara movimientos. La banda cambiaria funciona más como una referencia técnica que como un límite real, pero lo cierto es que hoy el dólar está más cerca del techo que del piso”, comentó a este medio Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Y agregó: “Aun así, no vemos probable que lo toque. Los mercados con tipo de cambio flexible suelen gravitar hacia el centro. Lo que sí se está viendo es una dinámica donde el dólar se recalienta, el Gobierno interviene y el precio corrige levemente, pero sin resolver del todo la tensión. Ese ida y vuelta va a seguir mientras no aparezca un ancla creíble de expectativas. Hay que ver cómo actúa ahí la revisión del FMI”.

Por su parte, la cotización oficial superó al dólar blue, que terminó en $1.335. Como así también a las de los dólares financieros, el CCL cerró a $1.361,30 y el MEP a $1.363,60.

“Es un tema de oferta y demanda de dólares. Al adelantarse todos los dólares de la cosecha en el primer semestre, está claro que hay menos oferta de dólares para este segundo semestre. A eso, desde el punto de vista financiero, los bancos de inversión se están dando cuenta que lo que tienen invertido en Argentina ya tuvieron las ganancias que necesitaban y entonces se están retirando. Y también al abrirse el cepo empezó a aparecer mucha formación de activos externos, mucha gente comprando dólares, estamos hablando de entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones por mes que se van por esas vías”, expresó a PERFIL el economista y director de la consultora Lado B, Martín Burgos.

Y añadió: “Si el Gobierno no hace nada, lo lógico sería que la presión sobre el dólar continúe y pueda tocar el techo de la banda. El dólar cuando sube no es que la gente dice ‘llegó un precio que a mí me interesa y entonces empiezo a vender’; en caso que llegué a $ 1.500, por ejemplo, la gente no va a vender, va a seguir comprando”.

“Estamos empezando a testear cuánta confianza le tiene el mercado al esquema de bandas cambiarias. Si cree que el techo se mantiene al menos hasta las elecciones, lo racional es vender dólar y quedarse en pesos haciendo carry”, analizó en redes sociales Lorena Giorgio, economista de la consultora Equilibra.

Dólar y tasas al alza, un combo que incierta

Luego del desarme desprolijo de las LEFIs y generara volatilidad en las tasas, en el primer test el Tesoro refinanció el 76 % de los pasivos que vencían. Además, tuvo que pagar rendimientos de hasta 65 % para inmovilizar los pesos en manos de los bancos. Quedaron "sueltos" unos $ 2,8 billones que no se canalizaron mediante un instrumento y se pagaron en efectivo.

Esto generó algunas dudas en el mercado: la supertasa como ancla, ¿sirve?. El equipo económico tuvo que convalidar tasas altas para quitarle presión al dólar, aunque no pudo rollear la totalidad de las letras. Los analistas observan un repliegue de los inversores hacia posiciones más defensivas y se dirigen al dólar aunque se ofrezca tasas súper positivas, por encima de la inflación.

Los especialistas señalan que este combo de dólar y tasa al alza al mismo tiempo “es un equilibrio incómodo”. “Hasta hace unas semanas, la tasa alta parecía suficiente para anclar expectativas y contener la demanda de cobertura. Pero eso empezó a romperse. El mercado empieza a sospechar que la tasa no alcanza para compensar los riesgos latentes (fiscales, políticos, monetarios) y el dólar vuelve a tomar protagonismo. En ese contexto, la suba de tasas pierde eficacia y empieza a verse más como un síntoma que como una solución. No es casual que veamos tasas en REPO al 42% y aún así el dólar suba: es una señal clara de que la confianza está dañada”, subrayó Anzalone.

Por su parte, Glustein añadió: “Creo que hoy las tasas no están convalidadas porque el ruido que hay en el mercado es lo suficientemente intenso para creer en una tasa de corto y de que se vaya a pasar sin sobresaltos, pero también hay que considerar momentos como el actual donde hay dolarización pre-electoral, más demanda estacional y menos liquidación. Las tasas bajarán pero es complementario con el valor de dólar, inflación y estabilidad”.

En tanto, Burgos agregó: “Estamos en el peor escenario de tasas altas y dólar subiendo. Lo que todavía no apareció es un aumento de los precios, eso sería terrible. Creo que en un punto esto va a aparecer, hubo 14% de aumento en un mes en el tipo de cambio, es difícil que la inflación siga siendo de 1,5% mensual como fue en los últimos meses. Veremos cómo se acomoda eso”.

Hacia adelante, “así queda el perfil de vencimientos en pesos del Tesoro: en agosto hay pagos por $27,5 billones de pesos y en septiembre por $30 billones. Hasta las elecciones de octubre suman $61,5 billones: 7% del Producto Bruto Interno (PBI)", advirtieron los expertos del centro de Estudios Económicos del Banco Provincia.

El dólar aumentó 13% en julio: cómo puede impactar en la inflación según especialistas

Dólar futuro: la otra cotización en disputa

El mercado de futuros es el otro terreno de disputa en cuanto a la cotización del tipo de cambio. Los contratos de dólar futuro operaron con fuertes subas generalizadas a lo largo de toda la curva en el cierre de la última rueda del mes. pero con un dato particular: para diciembre el valor de la divisa norteamericana se colocó en $1.528, por arriba del techo de la banda de flotación para dicho mes, que con el crawling peg del 1% se ubicaría a fin de año en $1.516.

Los analistas y operadores de mercado observan señales cada vez más marcadas del BCRA en el mercado de futuros, con el incremento del interés abierto de Rofex.

“El mercado de futuros se está moviendo muy cerca de los techos de cada mes, y en algunos casos, como diciembre, incluso se operó por arriba. sube el costo de intervención al BCRA, que tiene que vender futuros a tasas negativas para frenar la escalada. Esa estrategia puede servir en el corto plazo, pero acumula tensiones hacia adelante”, dijo Anzalone al respecto.

Los últimos datos oficiales arrojan que el Central estuvo con posiciones cortas en futuros de dólar del Central a fines de junio por USD 1.909 millones, una caída de apenas USD 37 millones respecto de la posición al final de mayo que fue de USD 1.946 millones. Pero a pesar de mantener niveles cercanos a los USD 2.000 millones en el quinto y sexto mes del año, son cifras bastantes altas respecto de abril, cuando la máxima autoridad monetaria alcanzó una posición vendida de apenas USD 409 millones en abril, por lo cual viene en aumento.

La consultora 1816 señaló que “la posición vendida del BCRA pasó de USD 1.900 millones a unos USD 4.800 millones en julio”. Max Capital estima que el guarismo es cercano a los USD 4000 millones. En agosto se sabrá el dato oficial.

Cabe aclarar que si bien se trata de una intervención discreta en contratos en los que se estima el valor del tipo de cambio, no se hace a través de dólares de por medio sino que el pago o cobro de esos contratos se realiza en pesos.

"En julio se lo llevaron puesto al BCRA en el mercado de dólar futuro. No por si ganó o perdió plata, sino porque el principal objetivo de su intervención era suavizar la suba del dólar y terminó subiendo un 14%", sostuvo el analista financiero Christian Buteler en redes sociales.

