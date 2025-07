Fernando Camusso: “La velocidad a la que está subiendo el tipo de cambio es lo más preocupante"

En diálogo con Canal E, el economista Fernando Camusso analizó la escalada del dólar oficial, que alcanzó los $1.365, y cuestionó la efectividad del actual programa económico.

La estrategia del gobierno: tasas altas, poco resultado

La cotización del dólar oficial superó los $1.350 en tiempo récord, y el economista alertó: "Con tasas altas tenemos un dólar en \$1.350. Eso no resultó". Según el analista, el gobierno insiste en una estrategia de absorción de pesos a través de tasas elevadas para contener la escalada cambiaria, pero "la velocidad a la que está subiendo el tipo de cambio es lo más preocupante".

Camusso explicó que, si bien el Ejecutivo sostiene que no interviene directamente el mercado cambiario, el uso de instrumentos como las tasas para secar la plaza monetaria termina siendo un mecanismo indirecto de control. Sin embargo, "el programa parece desanclado", advirtió. "El dólar flota dentro de bandas conocidas, pero cuando se acerca al techo, el mercado debería reaccionar vendiendo dólares y pasándose a pesos", explicó, aunque agregó: "Eso no está sucediendo, porque el argentino no cambia su mentalidad de un día para el otro".

El economista recordó que “de $1.200 a $1.300 pasó sin escalas, y de $1.300 a $1.400 también puede ocurrir así”, si no hay señales claras de estabilización. El fenómeno se agrava con la caída de confianza en el esquema de bandas, y con el hecho de que "los mecanismos para generar expectativas contrarias no están activos".

La presión estructural y el impacto del atraso cambiario

Camusso fue tajante sobre las consecuencias de no intervenir a tiempo: "Si el programa económico no tiene ancla, el mercado va al dólar". Aseguró que se perdió la oportunidad de recomprar dólares cuando la cotización estaba en \$1.100, lo que podría haber fortalecido las reservas. *Hoy no hay herramienta efectiva para corregir el tipo de cambio”, advirtió, y afirmó que "los pesos sobrantes fueron directo al dólar", provocando la actual suba estrepitosa.

El economista también explicó que "la presión microeconómica es inevitable", y que si bien el programa desinflacionario parecía firme, "esta suba del tipo de cambio puede generar traslado a precios”, desanclando aún más las expectativas.

Por otro lado, criticó la falta de coordinación en el sistema financiero tras el desarme del EFIS. “Desde que los bancos perdieron la remuneración automática de sus excedentes, empezó la volatilidad”, señaló. A eso se suma la suba de encajes y los vencimientos de deuda de corto plazo: “En agosto vencen \$38 billones, y si no hay colocación atractiva, ese dinero puede ir al dólar”.

Finalmente, cuestionó la política de retenciones, indicando que el gobierno perdió la chance de ingreso de divisas por no anunciar medidas a tiempo. “Hoy tenés un dólar 150 pesos más caro por una decisión comunicacional mal manejada”, sentenció.