En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el economista Orlando Ferreres señaló que las expectativas de una devaluación después de las elecciones nacionales de octubre alejan a los inversores del peso, pese a los esfuerzos del Gobierno por contener la presión cambiaria sobre el dólar. “Con las elecciones de frente y con una tasa de interés del 65%, es evidente que a los inversores les da miedo invertir”, aseguró.

En una entrevista en Canal E dijiste, en relación a la estabilidad del dólar, que "vamos a ir tirando hasta las elecciones". Parece que tira bastante. El dólar llegó a $1350 y de seguir así, llegará al techo de la banda en una semana aproximadamente. El Fondo Monetario autorizó al Gobierno a vender todo lo que quiera hasta el techo de la banda, en $1.400.

Sí, puede vender hasta $1.400 y algo más porque ya pasó más de un mes y aumentó 1% por mes. Ahora se produjo este exceso de liquidez y esta tendencia de la gente a querer comprar dólares. Y el Gobierno, como no pudo absorber con las letras del Tesoro todo lo que tenía, está buscando hacerlo a través de la tasa de interés de corto plazo, que subió bastante. Pero eso traería como problema la actividad económica, en principio, además de generar problemas de traslado a los costos del costo de vida y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por ahora ese traslado no se nota, porque nosotros venimos analizando la tercera semana del mes de julio en cuanto a precios y, realmente, en la tercera semana bajó el precio promedio un poco, porque bajaron las verduras. El resto subió, pero no tanto. Ahora, para la cuarta semana pensamos que va a haber cierto aumento y la inflación llegaría al 1.9%. Es decir que este número no quedaría tan mal para el Gobierno. Sobre la actividad económica, sacamos la cifra de junio del IGA (Índice General de Actividad), que nos dio un aumento de 0.7% sobre el mes de mayo, o sea que también sigue creciendo.

La actividad está mejorando respecto del mes anterior, porque había bajado. Rompió la tendencia que se suponía que podía ser preocupante porque volvió a subir después de haber bajado respecto del mes anterior. Y las acciones también suben.

Exacto. Salvo el riesgo país, que no varía mayormente. El riesgo país está arriba de 700 y se mantiene ahí. Puede bajar un poquito o subir, pero se mantiene ahí, y eso hace que no aparezcan los fondos de inversión que podrían financiar mucho mejor al Gobierno. Es un tema que evidentemente no solo tiene importancia por el nivel, sino que los estatutos de algunos fondos no permiten invertir al que tiene un riesgo país mayor a 400, por ejemplo. Entonces, no llegamos a esas fuentes hasta ahora. Sí llegan Uruguay, Brasil, o Chile.

Vamos a tratar de traducir esto a formas más comprensibles para la economía cotidiana. ¿Se podría decir que ese exceso de liquidez implica que 25% de las personas que le prestaron plata al Gobierno dijeron que no le creen más y pidieron que se la devuelvan? Ese exceso de liquidez en realidad es una cantidad de personas que dejaron de comprar los bonos, o sea, de prestarle al Gobierno. ¿Por qué creés que uno de cada cuatro que le prestaba al Gobierno dejó de creerle, a pesar de la tasa del 65%?

A mí me parece que el tema de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), que se eliminaron cuando no hacían mucha falta, provocó un ruido muy grande en el sistema, que tuvo que apelar a los pases pasivos y a otros experimentos que ya no teníamos. Me parece que fue un mal momento para elegir sacarlo, pero evidentemente era un problema para un momento posterior a las elecciones. Ellos quisieron hacerlo ahora, y ahora están arriesgando bastante subiendo la tasa de interés para tratar de frenar esa tendencia.

Pero es muy difícil, porque tanto el turismo que sale, como los costos de los precios de los argentinos, son más caros que en otros países. Eso hace pensar que el tipo de cambio debería ser un poco más alto. Es difícil estimar cuánto. Nosotros estimamos la paridad teórica de equilibrio, que da $1.813 por dólar, pero para épocas donde había un tipo de déficit fiscal muy grande y el gasto público era muy elevado. Estas son épocas donde hay superávit fiscal y el balance del Banco Central está bastante bien. No son una guía para seguir, pero tampoco es la guía que pueda fluctuar entre $1.000 a $1.400.

Una de cada cuatro personas dijo le dijo al Gobierno que no le prestaba más plata y que se llevaba los pesos porque cree que dentro de tres meses, después de las elecciones, el dólar va a aumentar más que el 65% de tasa. Obviamente es anual, por lo tanto en tres meses sería un cuarto de eso. Es decir, la gente que no está prestándole al Gobierno cree que el dólar va a aumentar 25% más de lo que hoy está. ¿Es correcta esta interpretación?

Es una simplificación, pero es correcta. Es lo que espera esa gente, y por eso se les paga tanta tasa de interés, para ver si se disuaden de esa idea o la siguen manteniendo. Pero evidentemente eso no va a quitar la inflación del 2026. Por más que venga ese ajuste del tipo de cambio después de octubre, evidentemente todavía va a dar entre 10 y 12% de inflación. No va a ser una inflación muy alta. Va a ser más alta que la internacional, sí, pero no mucho más alta. Y todos los meses dará 0.9 o 1%.

Decís que va a ser un exitoso “pass through” porque ya no está pasando a la inflación. Creés que para 2026 la inflación va a ser entre un 10 y un 15% anual.

Exacto.

Si así fuera, sería muy bueno para la Argentina.

Ojalá que sea así. Los pronósticos que sacamos del modelo nos dan eso, a pesar del aumento del tipo de cambio en noviembre y diciembre. Eso va a producir un poco de inflación ahí, pero después no va a producir nuevas inflaciones en otras cosas. Eso significa que todo va a llegar a un punto de equilibrio como para ir manteniendo una inflación más baja. Eso es lo que esperamos.

Otro tema que me parece interesante analizar es cómo esto frena la actividad económica. Es decir, si al 65% de tasa, uno de cada cuatro igual dijo “no voy a comprar”, supongo que en agosto, cuando se renueva deuda equivalente al total de la masa monetaria, si se volviera a repetir que el 25% de la gente no acepta esas tasas, a lo mejor aumentan la tasa del 65% al 80%. Me acuerdo de Mario Blejer, presidente del Banco Central en el 2002, cuando dijo que había un punto en que la codicia vencía al miedo y subió las tasas al 1000%. ¿Hay algún punto en que la codicia vence al miedo? ¿Cómo te imaginás que va a ser la tasa de interés en ese momento cuando haya que renovar una base monetaria?

Yo creo que son extremos. Ya aumentó la base monetaria ahora un poco. Está bien que la absorbieron, pero aumentó. No es que está con base monetaria sola, tranquila, sino que está afectando la teoría de la inflación. Según Milei, la inflación es un fenómeno monetario que depende del gasto público y cuando no se consigue financiar con impuestos o con deuda, se recurre al Banco Central. Ahora ocurrió eso y se recurrió al Banco Central, pero están tratando de frenar ese exceso de liquidez para que no haya repercusiones.

Pero evidentemente hay un riesgo grande de que todo eso vaya pasando, porque la gente no confía. Tampoco está claro el resultado de las elecciones. Por más que se cree que va a ganar Milei en las elecciones y va a tener más diputados y senadores, no se sabe si eso va a cambiar tanto la situación como para que sea otro país. Yo creo que no va a cambiar tanto. Va a obtener algún resultado, pero quizás tenga que seguir haciendo alianzas con el PRO, con los radicales o con algunos otros de las provincias.

¿Y cuál es el efecto que puede tener en la recesión? El crédito en los privados aumentó ya siete puntos. Se puede hacer hasta poco sustentable para los privados tomar crédito para comprar algo o para invertir.

Sí. Lo que pasa es que en esas condiciones, con las elecciones de frente y con una tasa de interés del 65%, es evidente que a los inversores les da miedo invertir como para jugársela así. Y entonces puede venir un poco de recesión de nuevo. Lo que calculamos nosotros es que tenemos una cifra menor del producto que el Fondo Monetario Internacional, que tiene un 5.5% para este año, y nosotros llegamos al 4.7%, con suerte. Eso afecta un poco la actividad. La economía ya no va a crecer tanto en los meses que vienen.

