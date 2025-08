El presidente Javier Milei brindó una nueva entrevista al conductor Alejandro Fantino durante la noche de este jueves. En ella volvió a referirse a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien acusó de haber habilitado una sesión "ilegal" en el Senado y de jugar para “el golpe que querían los kukas”.

Desde el inicio, Milei aseguró que “sabíamos que iban a venir a hacer daño, esto a nosotros no nos sorprende, iban a buscar romper porque es lo único que tienen”. Y señaló con nombre propio: “La traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central”.

La relación entre el Presidente y su vicepresidenta está rota desde mayo de 2024

Ante la consulta sobre si todavía había posibilidad de recomponer el vínculo con Villarruel, Milei fue terminante: “Roma no paga traidores”. Y agregó: “Las personas que venimos del sector privado entendemos que podés trabajar con una persona que odiás. Vos reportás a un jefe, y si no cumplís, te dan una patada en el orto. Nosotros tenemos un jefe, el jefe se llama pueblo argentino”.

El mandatario defendió su postura con un argumento de campaña: “Nosotros tenemos cumplidas todas las promesas de campaña, todas. Bueno, a ver, yo digo, tengo un deber con el pueblo argentino, a mí me votaron por una agenda. Si yo no respeto esa agenda, estoy traicionando a 15 millones de personas”.

Y volvió a cargar contra su vice: “Haber habilitado una sesión que te mete un torpedo fiscal, eso implica, los genocidas que hicieron eso, que te fumás un YPF por año. Eso firmaron.Y ella lo habilitó en una sesión que ella podría haber frenado, porque estaba trabajando para el golpe que los kukas querían”.

En ese mismo tramo, insistió con el mensaje a los votantes: “Los que votaron eso les importa más el poder que el futuro de los argentinos. ¿Las jubilaciones tendrían que ser más altas? ¡Claro! ¿Entonces quiénes le están jodiendo la vida a los jubilados? Pero también es cierto que vivís en un país que se empobreció. Ella lo podía parar y no lo paró, con los kukas, en modo golpista”.

Javier Milei afirmó en referencia a Victoria Villarruel: "El que traiciona una vez, traiciona siempre"

Ante la observación de Fantino de que si cae el gobierno, también se caería Villarruel, Milei lanzó: “¡Queda ella gobernando con los kukas! Nosotros venimos a hacer el mejor gobierno de la historia. Por eso Roma no paga traidores. Por eso venimos a agarrar a la casta y extirparla. Por supuesto, no arrancás de cero, y por eso hay conversos”.

El jefe de Estado volvió sobre la frase que repitió varias veces durante la charla: “Quiero volver sobre el tema de Roma no paga traidores. ¿Sabés qué? El que traiciona una vez, traiciona siempre”.

Al ser consultado sobre cuándo se produjo el quiebre definitivo con la vicepresidenta, Milei respondió: “Ella dejó de participar de las reuniones de gabinete en mayo del año pasado. Cada cosa que haga va a quedar expuesta”.

En el tramo final de la entrevista, el presidente se mostró convencido de su rumbo: “Yo vine a hacer el mejor gobierno de la historia. Se terminó el partido del Estado, se terminaron los sindigarcas, se terminaron los medios de comunicación ensobrados... Estamos haciendo un cambio de 180 grados. La reforma es más grande que la que hizo Menem. Estamos rompiendo el status quo. Nosotros queremos hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Y cerró con una definición de su proyecto político: “Queremos hacer un país a la altura de Estados Unidos, Irlanda, Suiza. Te proponemos ser un país rico. Eso no se logra destruyendo el ahorro. Eso no se logra subiendo impuestos. Eso no se logra generando inflación. La única forma que se sale es con capitalismo, ahorro y trabajo duro. Nosotros gobernamos desde la moral, desde la ética, desde los valores”.

