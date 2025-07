El mensaje de Victoria Villarruel en medio de la tensión con Javier Milei: "No le tengo miedo a nada"

Con un desafiante mensaje en redes sociales, Victoria Villarruel volvió a hacer referencia a la interna que mantiene con Javier Milei. La vicepresidenta compartió una frase en su cuenta de Instagram, la misma red social en la que lanzó críticas hacia el mandatario la semana pasada. Esta vez, subió un video con una clara definición sobre la situación del Gobierno: “No tengo miedo”, expresó.

“Le tengo miedo solo a dos cosas. Una: como católica, a perder el alma. Dos: como argentina, a no estar a la altura de las circunstancias”, se escucha la voz en off de Villarruel, mientras se ven imágenes de ella en el Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario. Y concluye con una fuerte definición: “Sacando eso, no le tengo miedo a nada”.

El video fue publicado por seguidores de la vicepresidenta, y ella lo compartió en su cuenta oficial. La declaración fue originalmente grabada durante una charla con estudiantes de la Universidad Católica Argentina (UCA), en mayo de este año. Durante aquella conferencia, Villarruel también había lanzado una indirecta hacia el mandatario libertario: “Líder es el que te inspira a querer ser vos un líder, a que te sumes y acompañes, y no que estés detrás”, afirmó en esa ocasión.

La tensión entre la dupla presidencial se recrudeció el jueves pasado, luego de que la titular del Senado habilitara la sesión en la que la oposición logró reunir mayoría y aprobar el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Mientras que Villarruel sostiene que el debate fue legítimo, desde el entorno del libertario la acusaron de ser “cómplice del kirchnerismo”, y el propio Milei la calificó como “traidora” durante una presentación en la Bolsa de Comercio.

Frente a las críticas, la vicepresidenta expresó su desacuerdo con el Presidente y su círculo cercano, y respondió a los cuestionamientos sobre un supuesto quiebre del equilibrio fiscal: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”, escribió en redes sociales.

“Cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son las políticas, dado que no habla”, mencionó en otra de sus publicaciones, en referencia a la catarata de retuits en su contra que Milei compartió en X (ex Twitter) luego de la sesión en la Cámara Alta.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que suele ocupar el rol de conciliador dentro del Gobierno, se refirió a la compleja relación entre la cúpula libertaria y admitió que los cruces de los últimos días provocaron “una crisis política dentro del Gobierno”. Incluso le restó importancia al rol de Villarruel, al asegurar que “los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política”. “Juegan un rol en circunstancias determinadas, como pasó con Cobos con la 125. Y fue una crisis, obviamente. Y después Cobos se apagó”, dijo en una entrevista con la señal DNews.

La escalada del conflicto entre el Presidente y la vicepresidenta también se aceleró por las sospechas que circulan en el Ejecutivo sobre la posibilidad de que Villarruel conforme un proyecto político propio. En Casa Rosada ya la consideran una opositora, y creen que, luego de las elecciones legislativas de octubre, comenzará a delinear su armado con vistas a las presidenciales de 2027.

