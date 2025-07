Eduardo Menem: "Hubiera sido más institucional si Villarruel convocaba la sesión del Senado"

Eduardo Menem, expresidente provisional del Senado, cuestionó la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de habilitar la “autoconvocatoria ilegal” en el Senado en la que se aprobaron el aumento a las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. “No le hace bien a la institucionalidad del país ni a la democracia. Para eso están elegidas las autoridades”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Eduardo Menem fue senador y presidente provisional del Senado durante toda la década en que su hermano, Carlos Menem, fue presidente.

Los hechos reales detrás de 'Menem': qué es verdad y qué es ficción en la nueva serie sobre el expresidente

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuál es su visión de la serie de Menem? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal?

La serie es una farsa. Es un relato cargado de negatividad para con el expresidente. Lo trata prácticamente de un sujeto superficial y no entiende uno de los éxitos más grandes de su gobierno que fue la convertibilidad. Rodean el relato con personajes de ficción que no existieron, como el famoso fotógrafo, que es una de las figuras principales de la serie. Y otros que figuran al lado de él, como el señor Ariel, que le da plata a la gente para que lo vaya a saludar a Carlos. No han escatimado en mentiras y en situaciones que son realmente ridículas, como la conversación con el ministro de Economía, las mujeres bailando en el despacho presidencial y la fiesta permanente con motivo de algunos acontecimientos del gobierno. Todo tiene esa deriva de situaciones de burla para el expresidente y no tiene absolutamente nada de positivo. Es una farsa llena de mentiras, desfiguración de hechos históricos y también de ficciones que no tienen nada que ver con la realidad. Es como la continuación de la demonización que se hizo en vida al presidente Menem. Son situaciones y datos negativos que nada tienen que ver con la realidad de quien fue elegido democráticamente por el pueblo.

Vi el capítulo en el que se menciona la tapa de María Julia en la Revista Noticias y no tiene absolutamente nada que ver. El fotógrafo no era un fotógrafo de presidencia, era un fotógrafo de Editorial Perfil. Y no fue en la Casa de Gobierno, fue hecha en un centro de esquí. Mi pregunta es si finalmente les genera a las generaciones más jóvenes simpatía por Carlos Menem o no. Algunas personas dicen que los más jóvenes desarrollan una cierta empatía con un personaje superficial. ¿Cómo lo evalúa usted en ese punto?

Lo que pasa es que los jóvenes, presumo, no tienen idea cómo fue la presidencia, en el sentido de cómo recibió el país con una inflación del 4900% y cómo cuando terminó prácticamente no había inflación. Y esto es como un personaje de novela. Se sabe que todo esto es una farsa. Una farsa porque toman hechos reales, como la privatización de ENTEL y lo que significó para el país triplicar el número de teléfonos que había, con una demora de no más de 48 horas para instalar las líneas. No se enfocan en lo que significó la telefonía en esos tiempos, que llegó hasta la telefonía celular, sino que lo ponen como un negociado. Conversan con los titulares de las empresas y les ofrecen prebendas. Esto es una mentira encadenada, mentira tras mentira.

Lo mismo pasa cuando toman con liviandad la paliza al hijo del protagonista del supuesto fotógrafo, que se la dan porque era periodista y lo desfiguran. Cuando va a contarle el fotógrafo al presidente sobre lo que le pasa al hijo dice: "Bueno, esta es la política". Hacen como que no le dan importancia a un hecho grave. Toda la serie es una farsa. Esta gente tuvo ese propósito. En su momento, cuando supe que estaban por filmar una serie, me llamó el productor. No sé para qué me llamó porque nunca me hicieron una pregunta sobre si hay alguien que estuvo al lado de Carlos como para dar datos de su vida política. No me hicieron ni una pregunta y pedí ver el guión porque yo sospechaba que algo podía haber en el sentido negativo, y se negaron. Y después me di cuenta por qué se negaron, porque si yo lo leía, me iba a dar cuenta cuál era la deriva que tenía esa puesta en escena.

Hablábamos ayer con Diego Guelar, y él hizo una reflexión respecto de la "Evita" de Broadway, que inicialmente generaba mucho rechazo para todos los peronistas. Se trataba también de una construcción artificiosa porque mezclaba al Che Guevara con Perón, personas que generacionalmente no habían coexistido. Lo que decía Guelar es que, finalmente, a lo largo del tiempo, el "Don't Cry for Me Argentina" terminó siendo una especie de ícono que en todo el mundo se conoce y se omiten todos los aspectos negativos.

Es la adaptación que hizo Andrew Lloyd Webber.

Exactamente. Independientemente de la falta de rigor histórico, ¿le quedará a las nuevas generaciones la idea de un presidente simpático?

A mí me parece que es más simpático para la gente que vivió aquellos tiempos. Carlos era una persona a la que le gustaba estar con la gente. No lo hacía por recoger votos, sino porque le gustaba estar con la gente, gozaba de eso. Por eso parte de la campaña la hacía yendo hacia la gente, con el famoso Menemóvil u otras formas de acercarse a la gente. A él le gustaba ir hacia la gente y no que la gente venga hacia él, sin perjuicio de algunos actos que se hicieron, como cuando llenó la cancha de River. Pero yo creo que más simpatía puede causar a aquellos que realmente conocieron y sí, tenía mucho carisma.

Leonardo Sbaraglia protagoniza la serie "Menem" de Amazon Prime.

La serie no transmite mucho ese carisma porque la mirada y la sonrisa del personaje no tienen mucho que ver con Carlos. Carlos sonreía y tenía el carisma que no es adquirido, sino que se tiene de nacimiento, como decía Perón, que nacen con el óleo de Samuel. A algunos les podrá parecer simpático, porque los que no conocen bien cómo se desfiguran los hechos, como pueden ser las personas jóvenes, puede ser que la figura en sí despierte simpatía, pero es totalmente ajena a la verdad. Porque los jóvenes deben saber cuál fue la verdad de la presidencia de Carlos Menem. No ponen nada que tenga que ver con la política internacional, que fue exitosa.

Quizás al mundo del espectáculo no le importe la política y lo que les interesa es construir una novela que resulte atractiva desde el punto de vista del espectáculo. El rigor científico que le pedimos y que nos escandaliza es porque se trata de otro género. Cambiando de tema, usted fue presidente provisional del Senado por una década. No sé si existe otro caso de alguien que haya sido durante tanto tiempo presidente provisional del Senado. ¿Cómo vio la sesión del Senado de Villarruel en la que aparecieron estas aprobaciones de leyes que molestan al Gobierno? ¿Cuál es su propia visión del rol de la vicepresidente presidiendo el Senado en esa circunstancia?

Si nos remontamos a la historia, la figura del vicepresidente o la vicepresidenta fue tomada de la Constitución de los Estados Unidos. Y en todos los tiempos fue muy polémica. El primer vicepresidente de Estados Unidos dijo que el mejor talento que puede exhibir un vicepresidente es el de saber callar. Y también decía: "No soy nada, pero en un momento puedo ser todo". Con eso hacía referencia a que mientras es vicepresidente no tiene muchas facultades, pero en caso de ausencia del presidente por muerte o por incapacidad, puede serlo todo. También alguien decía que la vicepresidencia es una es una sala de espera, que tampoco significa nada hasta que este ocupa el cargo de presidente. Eso también depende de cómo se conforme la fórmula presidencial. Por ejemplo, en el caso de De la Rúa, no tenía nada que ver políticamente con "Chacho" Álvarez. Este le renunció al año de haber este de haber asumido el cargo, lo cual le infligió a De la Rúa un daño tremendo del punto de vista político que después se trasladó a lo económico.

Martín Balza: “La serie de Menem tergiversa el levantamiento carapintada”

Y respecto de la de la sesión, ¿hizo bien la vicepresidenta en presidirla? ¿Era legal desde su perspectiva? Si no la hubiera presidido igual no podía ser ilegal porque era ilegal constitucionalmente.

Sí. Bueno, pero independientemente de que lo mismo se hubiera realizado, iba a profundizar lo que yo estimo que no era legal. Porque sí dejamos abierta esa canilla de que cuando quieren las Asambleas Legislativas se van a autoconvocar y se hace que se manejen por sí solas, sin la presencia de las autoridades parlamentarias, me parece que no estuvo bien. Tendría que haber algo que lo hagan ellos. Pero bueno, esos son criterios. Yo no quiero criticar a la vicepresidenta. Institucionalmente yo respeto los cargos, pero hubiera sido más institucional si Villarruel convocaba la sesión del Senado.

Y a su juicio, ¿la sesión sin la presidencia de ella, por lo tanto, era ilegal?

Sí. La autoconvocatoria fue ilegal por las razones que le digo. No se puede dejar sentado ese precedente, porque si lo deja sentado, después va a incurrir en la misma práctica que no le hace bien a la institucionalidad del país ni a la democracia. Para eso están elegidas las autoridades. En este caso, la autoconvocatoria no tuvo en cuenta todo lo que significa la figura del vicepresidente, en relación también con el Presidente. Es cierto que parece que no es una relación simpática con el Presidente. No obstante, yo creo que debe cuidar la institucionalidad. Y la institucionalidad en este caso no era presidir esa sesión, sino dejar que corra por sí sola porque sabía que la iban a impugnar a la sesión y la presencia de ella podía darle un viso de institucionalidad o de legalidad, cosa que yo estimo, desde mi punto de vista, que no ocurrió.

TV/EM