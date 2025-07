Victoria Villarruel cruzó a Oscar Parrilli y "su pandilla" por el uso de los baños del Senado

El cruce en torno al uso de los baños del Senado por parte de las fuerzas de seguridad sumó un nuevo capítulo este miércoles. La vicepresidenta Victoria Villarruel envió una carta al senador justicialista Oscar Parrilli, en respuesta a una nota anterior firmada por legisladores kirchneristas que solicitaban que se les impidiera a los efectivos policiales el acceso a esos espacios durante los operativos en las inmediaciones del Congreso en jornadas de marchas y movilizaciones.

"Los senadores kirchneristas reclamaron que las fuerzas federales no usen los baños e instalaciones del Senado. Hoy les respondí que, mientras sea Vicepresidente de la Nación, no hay lugar para la estigmatización de los uniformados", publicó Villarruel en su cuenta de X (ex Twitter), junto a una copia del documento.

"A Parrilli y su pandilla, que no quieren ver uniformes en el Congreso, les quiero recordar que la Casa de las Provincias nos alberga a todos y siempre hay lugar para quienes portan el uniforme con honor", agregó la presidenta del Senado.

En el texto, Villarruel se refirió a la actitud del bloque Unión por la Patria y señaló que "en toda comunidad organizada se acuerda que los agentes del Estado deben ser tratados con respeto y sin estigmatización alguna", algo que, según expresó, "fue violado sistemáticamente durante los sucesivos gobiernos kirchneristas".

Carta de Victoria Villarruel al bloque kirchnerista

También incluyó un párrafo dirigido al senador Parrilli: "Entendiendo que usted cuenta con baño privado en su despacho, no sufrirá ningún tipo de percance que pueda afectar el ‘cómodo desenvolvimiento’ de sus actividades".

El pedido de Unión por la Patria por el uso de los baños

El pedido de Unión por la Patria fue presentado mediante una carta fechada el 16 de julio. En ella, los legisladores solicitaron que se regule la presencia de las fuerzas de seguridad en el Congreso y se limite el uso de los espacios comunes, incluidos los sanitarios, “a lo estrictamente necesario”.

El pedido del bloque kircherista a Victoria Villarruel

"Debe armonizarse la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, asegurando el bienestar y la prioridad a los empleados de esta Casa que cumplen funciones diariamente”, señalaron en la misiva.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió públicamente al planteo a través de sus redes sociales. "Insólito pero real. El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado. Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días", publicó.

Posteriormente, el presidente Javier Milei compartió el mensaje de Bullrich y agregó: "Disparate kuka".

Desde el bloque opositor, el senador Carlos Linares, autor del escrito dirigido a Villarruel, respondió rápidamente, también a través de sus redes sociales, que "en ningún momento en la misma se solicita que las fuerzas de seguridad dejen de usar los baños del Senado, al contrario, la Policía Federal, encargada de la seguridad del Senado, los utiliza con absoluta normalidad todos los días".

Linares también afirmó: "El pedido es que cesen de usar el Senado como cuartel para sus operaciones de los miércoles, destinadas a reprimir a los jubilados que protestan por haberes dignos, una actividad que, lamentablemente, parece ser de su agrado". Y concluyó: "Espero que encuentre un poco de raciocinio para recuperar la normalidad y no someter al Congreso de la Nación a la locura a la que lo expone todos los miércoles".

Por su parte, la senadora de la UCR, Carolina Losada, también se sumó a la polémica y le envió una carta a Villarruel para poner a disposición el baño de su despacho para uso de los efectivos policiales. En su escrito, sostuvo que considera "fundamental brindar todo el apoyo necesario a quienes garantizan la protección de todos los argentinos".

El bloque peronista impulsa iniciativas clave contra la gestión de Milei

Mientras tanto, el bloque peronista analiza una serie de proyectos legislativos en medio del conflicto político entre el oficialismo y la vicepresidenta. Entre ellos se encuentra el tratamiento de los vetos presidenciales a las leyes de aumento a jubilados y de emergencia en discapacidad, ambas aprobadas por amplias mayorías pero sin alcanzar los dos tercios necesarios en la Cámara de Diputados.

La bancada que lidera José Mayans tiene previsto reunirse la semana siguiente al receso invernal. La agenda incluirá temas legislativos y políticos, en el contexto de que en octubre se renovarán 14 bancas pertenecientes al bloque.

Además, se espera que el próximo 6 de agosto Diputados trate proyectos como el financiamiento universitario y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan. En caso de obtener aprobación, estos expedientes pasarán al Senado. También se votará una moción para emplazar al presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, a convocar al tratamiento de iniciativas que otorgan mayores recursos a las provincias y que ya cuentan con media sanción.

NG