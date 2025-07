Las imágenes que llegaron a la Argentina del Afuera Fest, el festival libertario que se realizó en Alemania entre el 11 y el 13 de julio, son desopilantes: jovencitos rubios con remeras de Javier Milei, merchandising con el slogan “Viva la libertad, carajo” traducido al alemán y cervezas con el logo de la motosierra. La diputada Lilia Lemoine, desde el escenario, le dio consejos a los países europeos sobre cómo terminar con las “políticas socialistas” y, aunque el evento no tuvo una amplia cobertura a nivel local, anotó un punto a favor de la obsesión del presidente: convertirse en una figura global.

El Afuera Fest fue organizado por los integrantes del partido Die Libertaren, quienes invitaron a Lemoine y a Iván Dubois, parlamentario del Mercosur y presidente de la Alianza Internacional de Partidos Libertarios (IALP), una organización que pretende poner en contacto a agrupaciones de distintos países del mundo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De hecho, Dubois se mantiene en contacto con los dirigentes que conformaron el Partido Libertario uruguayo y que ahora trabajan para constituir, de manera formal, La Libertad Avanza Uruguay. En las últimas semanas se publicó que el proyecto se había frustrado porque no se habían conseguido las adhesiones necesarias. Sin embargo, en diálogo con PERFIL, el máximo referente del espacio sostuvo que se trató de una “fake” y que el trámite está en marcha.

En paralelo a los esfuerzos de IALP, en diferentes países aparecieron iniciativas que utilizan el nombre de Milei como referencia. En marzo, por ejemplo, se difundió la inauguración de un local de La Libertad Avanza en Chamberí, un barrio acomodado del centro de Madrid. El hombre detrás de la iniciativa es Roberto Brahim, un argentino radicado en España desde hace veinte años.

¿Qué quieren los libertarios y por qué giraron a la extrema derecha?

En mayo de 2024, además, la Agencia EFE dio cuenta del nacimiento de la Asociación Liberales Argentinos en España (ALAE). La agrupación, que busca difundir las ideas de Milei, es dirigida por Gustavo Zeni, quien se presenta en redes como CEO de Hint Group y portavoz de la Ciudad de Buenos Aires en Madrid (desde marzo de 2023 hasta la actualidad, según su LinkedIn). Fuentes del Gobierno porteño consultadas por PERFIL negaron el vínculo y la existencia del cargo.

En redes es posible encontrar cuentas que hacen referencia al fenómeno argentino, como el Movimiento Libertad Avanza Colombia (cuyas publicaciones están inactivas) o la filial italiana de la organización libertaria de Estados Unidos Students For Liberty, que comparte con frecuencia fotos de Milei.

Planifican reforzar la seguridad de Milei en sus viajes al exterior

En algunas ocasiones, el desembarco del partido de Milei en el extranjero está vinculado a las actividades institucionales de sus dirigentes. Fue el caso, por ejemplo, del senador Bartolomé Abdala, quien a principios de año participó de un evento en el Congreso peruano junto a la Asociación Argentina de Contribuyentes (AAC): “Estamos orgullosos de haber sido parte del primer encuentro de La Libertad Avanza en Perú, un espacio donde compartimos ideas sobre libertad económica y el rol del Estado en la vida de los ciudadanos”, publicó el grupo en redes.

La AAC es presidida por Jonas Torrico y trabaja para promover la reducción de impuestos y está vinculada a Atlas Network, el think tank internacional que promueve el libre mercado en el mundo.

El nexo entre los simpatizantes mileistas extranjeros y La Libertad Avanza es diferente en cada caso. El denominador común de todas estas iniciativas es la búsqueda constante de crear vínculos internacionales. Dubois, en diálogo con PERFIL, bromea y dice que la derecha debe emular la experiencia de la Internacional Socialista para sembrar “las ideas de la libertad” en todo el mundo.

Esta es una idea extendida entre los partidos reaccionarios en ascenso del mundo que comparten diferentes circuitos como, por ejemplo, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) o el Foro de Madrid. A simple vista, podría parecer que el Afuera Fest y todos los proyectos que levantan las banderas del libertarianismo podrían chocar ideológicamente con el conservadurismo nacionalista. Sin embargo, sus referentes replican a Agustín Laje y dicen que este es el tiempo de la alianza entre patriotas, liberales y conservadores.

Afuera Fest: manifestación antifascista y los consejos de Lilia Lemoine

El Afuera Fest se realizó en la ciudad alemana de Regensburg y reunió a unas 500 personas. Un grupo antifascista organizó una manifestación afuera del predio. Dubois le bajó el tono al rechazo y dijo que el grupo “no era agresivo ni mucho menos terroristas”. “Cuando se anunció el festival y ellos dijeron que iban a ir, los organizadores decidieron redoblar la seguridad”, contó en diálogo con PERFIL.

Según Dubois, el perfil de los libertarios que participaron del festival “es muy distinto al argentino, al latinoamericano o al estadounidense”. Contó que los grupos llegaron en familias con motorhome y que pasaron los tres días en el predio. El evento fue una especie de “presentación en sociedad” del Die Libertaren, que tiene una experiencia marginal y underground. En redes, el presidente del partido, Mathias Hummel, es una especie de fan de Milei que comparte fotos y reflexiones del presidente argentino de forma permanente.

Dubois participó de un panel con dos referentes libertarios: Philipp Bagus, autor de un libro sobre Milei, y el economista Rainer Zitelmann, quien estuvo en Argentina en diciembre. El parlamentario subió al escenario con una motosierra, al igual que la diputada Lemoine, invitada a hablar de la experiencia de Milei.

Lemoine le habló a los alemanes sobre el caso argentino y le recomendó a los asistentes meterse en redes sociales, compartir contenido libertario y convertirse en “microinfluencers”. “Déjenme darles un consejo —dijo en referencia a quienes los cuestionan—. Háganlos enojar. No rompan las reglas, pero háganlos enojar”, sostuvo. Acto seguido, repitió las mismas ideas que sostiene Milei una y otra vez: que los medios están controlados por la izquierda, que en las universidades todos los profesores son de izquierda y que es tiempo de rebelarse.

Diego Giacomini: “La revolución de la libertad que quiere vender Milei finalmente no va a existir”

En su sitio oficial, los miembros de Die Libertaren se presentan como “libertarios, liberales clásicos, defensores de las ideas de la Ilustración y de los derechos de la minoría social más pequeña: el individuo” y dicen que su objetivo es “reducir al máximo la intervención del Estado” en la vida de las personas. En la invitación al evento, aclararon: “No somos de derecha, de izquierda, de extrema derecha ni de extrema izquierda y, ciertamente, no formamos parte de ningún movimiento autoritario”.

La Libertad Avanza Uruguay: la pretensión electoral

El festival alemán fue una especie de evento político-cultural. Sin embargo, hay lugares donde los dirigentes que se referencian con Milei tienen pretensiones electorales. Es lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay, donde un grupo tiene la intención de registrar un partido llamado La Libertad Avanza para competir en elecciones.

Patricia Bullrich profundizó la interna libertaria: "Victoria Villarruel piensa igual que los kirchneristas"

El 10 de junio, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le envió un saludo a los uruguayos que inscribieron el nombre del partido en la Corte Electoral. También mandó sus felicitaciones la dirigente Florencia Arrieto. En el espacio subrayan que fueron de expresiones individuales y no partidarias. Unos días más tarde, se publicó que la iniciativa había fracasado debido a que no se habían conseguido las adhesiones necesarias.

Según Quintana, el máximo referente del espacio, se trató “de una noticia falsa que instaló TV Ciudad” y sostuvo, como se repite en este sector, que “la fake fue promovida por TV Ciudad, que es la señal municipal de la izquierda”. Según su versión, en estos procesos es habitual que las autoridades objeten adhesiones y que hay un descarte “normal”. “El lunes vamos a presentar muchas más de las firmas que nos faltan y en unas semanas va a estar todo resuelto”, agregó.

Quintana sostuvo que Milei tiene mucha llegada entre los uruguayos y que su partido es “una alianza ideológica” que se diferencia del Frente Amplio, al que califican como la izquierda, y de la Coalición Republicana, a la que comparan con la experiencia de Mauricio Macri en Argentina. En las últimas elecciones, el dirigente fue candidato a diputado por Cabildo Abierto en el departamento de Montevideo. “Muchos esperábamos ciertos cambios en el gobierno de (Luis) Lacalle Pou, sobre todo en términos de batalla cultural, pero eso no pasó y hubo retrocesos”, aseguró para explicar su salida.

Entre los uruguayos, el diputado del Partido Nacional Pablo Viana es uno de los principales referentes de los circuitos reaccionarios internacionales. De hecho, fue orador en la CPAC Argentina. Sin embargo, el dirigente no forma parte de esta iniciativa, aunque les envió su apoyo.

Quintana contó que aunque no era necesario pedir permiso, su espacio consultó en la Argentina por el uso del nombre La Libertad Avanza. Por ahora, el dirigente no dice quiénes son sus interlocutores locales “para no generar interferencias en medio de un año electoral”. En pleno trámite por la inscripción del partido, el dirigente espera organizar pronto actividades con referentes argentinos como Agustín Laje, uno de los máximos promotores de los nexos internacionales y con quien se conoció hace muchos años en una cena durante la primera visita del politólogo a Uruguay.

"Laje es uno de los principales referentes. Nosotros actuamos en la línea que él plantea y nos reunimos liberales, libertarios, patriotas y conservadores. Hay diferencias entre cada uno, pero las coincidencias son mayores", sostuvo Quintana.

España: local escrachado y dirigentes misteriosos

El vínculo entre Milei y España es bien conocido. El presidente, cercano a Vox y a Fundación Disenso, fue firmante de la Carta de Madrid y cita como referencia permanente a Jesús Huerta de Soto. Además de la presencia recurrente del presidente argentino en eventos españoles, el sello partidario de La Libertad Avanza llegó a Madrid.

Jesús Huerta de Soto: el gurú del Presidente

En marzo, se publicó que Roberto Brahim, un comerciante y agente inmobiliario argentino radicado en España, inauguró un local partidario de La Libertad Avanza en Chamberí. El hombre habló de las intenciones de difundir entre los españoles las ideas de Milei y la noticia contuvo polémica, ya que antes de que abriera al público, en el frente de la propiedad apareció una pintada que decía “nazis afuera”.

Desde entonces, no hubo más novedades del local madrileño y resulta imposible dar con Brahim en redes sociales o con algún sitio que haga referencia a su proyecto.

Del kirchnerismo a "las Fuerzas del Cielo": Alejandro Nimo, el ideólogo de la motosierra diplomática de Javier Milei

La Asociación Liberales Argentinos en España (ALAE) es otra de las iniciativas españolas que impulsa las ideas de La Libertad Avanza. Según el sitio de la Cámara de Comercio Binacional Argentino Española, el director de la organización, Gustavo Zeni, participó en marzo de un almuerzo junto al consejero de la Embajada de Argentina en España, Alejandro Nimo.

Zeni se presenta como un dirigente con vínculos políticos en Argentina y como portavoz del gobierno porteño en Madrid. “No tenemos ningún portavoz de la Ciudad en el exterior”, respondieron las autoridades ante la consulta de PERFIL.

Dubois, que trata de mantenerse en contacto con cualquier proyecto en el mundo que se referencie con Milei, no está en contacto ni con el local ni con ALAE.

Milei tiene la clara pretensión de lograr reconocimiento internacional con sus viajes frecuentes al exterior y su participación a cuanto evento global sea invitado. La Libertad Avanza se convirtió en un sello for export funcional para festivales libertarios, grupos que quieran destruir el Estado, organizaciones conservadoras que reivindican los valores tradicionales o asociaciones que militan para bajar los impuestos.

Gi