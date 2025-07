¿Marcha con motosierras?: el insólito desfile por el 9 de julio en Tucumán

En medio de la tensión política entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, un grupo de brigadistas desfiló con motosierras durante los actos por el 9 de Julio en Tucumán. La analista política Viviana Isasi calificó el evento como “majestuoso”, aunque destacó el trasfondo político de la jornada: la alianza entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el exministro Juan Manzur. “Se volvió a unir el peronismo filokirchnerista porque el crecimiento de La Libertad Avanza en Tucumán los estaría asustando”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Viviana Isasi es directora de la consultora Isasi Burdman, que viene estudiando de cerca el fenómeno de adhesión que la figura de Milei produce, especialmente entre los jóvenes. Además, es consultora internacional de comunicación política, investigadora de juventudes, magíster en comunicación institucional e imagen, y tiene un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Belgrano.

El Senado listo para darle un revés político a Milei con apoyo de gobernadores, el kirchnerismo y parte del PRO

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ayer en Tucumán se vivió una escena surrealista: integrantes de las fuerzas de seguridad desfilaron con motosierras en el acto de la Independencia. ¿Vos estabas en Tucumán en el momento del desfile?

Sí, efectivamente, estábamos en Tucumán y pudimos observar lo que fue el desfile con motosierra, en un acto muy majestuoso. La verdad que los tucumanos viven a los actos del 9 de Julio como algo muy transversal, muy emotivo. Se transforma Tucumán, por única vez en el año, en la capital de la Argentina. La verdad que fue llamativo ver a los brigadistas. Creo que lo importante también ahí es ver lo que se estaba dando políticamente en Tucumán.

Ayer, en Tucumán, se firmó una alianza nuevamente entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el exministro de Cristina, Juan Manzur, también político con trascendencia en la provincia. Se unió nuevamente el peronismo filokirchnerista porque hay un crecimiento de La Libertad Avanza en Tucumán que estaría asustando al peronismo. Hoy por hoy, lo que se está discutiendo en la Argentina es cómo hacen los gobernadores para ganar elecciones. Está muy difícil que los gobernadores ganen elecciones teniendo un presidente que pisa 53 puntos de imagen nacional y que, en algunos distritos, como en Tucumán, llega casi a 60 puntos. Entonces, lo que se discute es eso: cómo gobiernan sin recursos y ganan elecciones.

No puedo pasar el surrealismo de la imagen de miembros de la fuerza de seguridad desfilando con motosierras. Intuyo que, primero, hay un deseo del gobernador y luego de la fuerza militar. ¿Qué fuerza militar era la que estaba desfilando con motosierra?

Las fuerzas federales.

¿Eran de Gendarmería o del Ejército?

No. Tenían el chaleco de la Fuerza Federal, y eran los brigadistas. Nosotros decíamos que fue un mensaje de Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, frente a la imagen de Jaldo con Manzur. Fue algo muy impactante de ver.

¿Vos creés que no tuvo que ver el gobernador, que fue directamente decisión de Bullrich?

No, no digo que lo decidió Bullrich. Digo que los que estábamos ahí estábamos mirando esa escena, y la verdad que ver a Jaldo con Manzur juntos tratando de frenar a La Libertad Avanza, y de pronto pasa en el desfile la Fuerza Federal con motosierra, fue una imagen muy gráfica. Pero eso no cayó mal, no lo veo como algo negativo. Sí despertó comentarios, pero fue parte de la emotividad del desfile de todo el día.

Yo estoy muy viejo, porque veo que Fantino crea una cuestión de Estado y veo a la fuerza de seguridad el 9 de Julio desfilando con motosierras, ¿y no cayó mal? Cuando digo “no entiendo nada”, quiero decir “no quiero entender”. Me resisto a considerar esto algo natural y comprensible. Pero bueno, ¿qué significa Jaldo y Manzur juntos y qué significa la ruptura entre los gobernadores y el Gobierno nacional?

Se les está complicando a los gobernadores ganar elecciones. Volviendo a la foto impactante de Tucumán, era impensado que el gobernador Jaldo —que se acostumbró a ganar por 60 puntos— vuelva a unirse con su rival político, Juan Manzur, porque las relaciones estaban totalmente rotas. Hay que ver qué pasa con el voto que tiene el gobernador Jaldo. Él fue uno de los primeros en acercarse a Milei y, de alguna manera, tiene un voto compartido con el electorado libertario. Ahora, al unirse con Manzur —que es kirchnerista— veremos cómo impacta eso en un peronismo más de centro derecha.

Esto tiene que ver con las estrategias desesperadas que están buscando los gobernadores para no perder las elecciones de octubre, especialmente si La Libertad Avanza no les da una alianza. En provincias como Tucumán, donde La Libertad Avanza crece como fuerza opositora tras años de hegemonía del peronismo, se ven estos manotazos de ahogado. Lo que pasa en el Senado es lo mismo.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

El Gobierno nacional está demostrando que gobierna sin “plan platita”, mientras que muchos gobernadores no saben cómo gobernar sin eso. Además, no saben cómo obtener un buen resultado electoral en la primera elección tras asumir sus gestiones. Pero eso es parte del juego democrático: en democracia, también los oficialismos pierden.

Y el tema de los recursos es clave. El presidente Milei es el primero que se planta a discutir el sistema federal argentino. La gran discusión es: ¿cuál es el rol de los gobernadores?, ¿quién hace qué?, ¿con qué plata?, ¿cómo se administra? Milei tiene una imagen de 53 puntos con un gobierno que aplica ajuste. Los gobernadores, en cambio, no superan los 40 y les va mal. En Misiones, por ejemplo, Passalacqua pasó de 60 puntos a 28. En Santa Fe, lo mismo.

Elizabeth Peger: Todos los gobernadores ganaron las elecciones.

No, las elecciones de 2023.

EP: No. En las elecciones que se han hecho hasta ahora, ganaron todos los gobernadores.

Está bien. Pero si vos de 65 puntos le sacás 28...

EP: Bueno, porque hay un fenómeno nuevo que es La Libertad Avanza, pero esos 53 puntos de imagen que tiene Milei no los hemos visto traducidos en sus candidatos en las provincias.

Pero estamos hablando de cómo hacen los gobernadores para no perder elecciones. Los gobernadores se juegan el primer plebiscito en su provincia. Y si, después de ganar con buenos guarismos en 2023, sos gobernador por primera vez en tu provincia, ganaste por 60 puntos y después, dos años después, sacas 28, se te derrumba la imagen en tu provincia. No importa el aluvión de La Libertad Avanza. Lo que está importando es cómo hacen los gobernadores para no perder las elecciones. No están pudiendo recuperar o retener su voto que tuvieron en el 2023, sobre todo si no hacen una alianza con La Libertad Avanza.

Zdero en Chaco zafó porque hizo una alianza con La Libertad Avanza. Si no, perdía hasta la mayoría en la legislatura, a pesar de haber sido un excelente gobernador. Fue la gran noticia de las elecciones 2023 en el norte. —La posibilidad de que Zdero perdiera era con Capitanich, con el peronismo, que además fue dividido. Pero no perdía con La Libertad Avanza. No importa si pierden ante el peronismo, ante el radicalismo o ante La Libertad Avanza. Los gobernadores no pueden perder en sus provincias después de haber ganado hace dos años. Eso es lo que yo te quiero decir, porque tienen que seguir gobernando dos años más, y una derrota sería un golpe durísimo.

Lo que estamos discutiendo acá no es sólo el triunfo de La Libertad Avanza. Hay gobernadores radicales, peronistas, del PRO, pero no hay gobernadores libertarios. Entonces, lo que se debate es si La Libertad Avanza va a ganar o no. No si se hace una alianza para evitar que gane el peronismo. La pregunta es: ¿ese 53% de imagen positiva de Milei que vos mencionás se traduce en votos en el interior del país?

Claudio Mardones: Estamos hablando de un conglomerado de distintas fuerzas políticas que, hace dos años, convivieron con un Javier Milei que en algunos distritos tuvo números superlativos. Pero después vino un proceso en donde no hubo "plan platita", sino una restricción de partidas, medidas presupuestarias con las que los gobernadores contaban, y eso implicó que el ajuste cayera sobre sus espaldas. Un caso es Leandro Zdero, en un distrito que fue de los que más aportes del Tesoro Nacional recibió en un contexto de fragilidad financiera. ¿Hasta dónde puede sostenerse esa relación con un Gobierno nacional que, en lugar de repartir fondos, está recortando recursos que nunca se habían cuestionado?

La discusión de fondo es quién administra los recursos en la Argentina. Hoy, el Gobierno nacional administra el 50% de la torta, y el otro 50% lo manejan las provincias. Eso es lo que Milei viene a poner en cuestión, y creo que es lo más interesante y disruptivo de su planteo. ¿Quién cobra los impuestos? ¿Cómo se reparten? ¿Cómo se administra todo eso?

La Libertad Avanza tiene una proyección de voto de 50 a 53 puntos para las elecciones de octubre. Está muy bien plantada la marca. Es cierto que si no se eligen buenos candidatos, se desperdicia esa proyección. Pero lo que se ve en las elecciones provinciales es que, aunque no salgan primeros, La Libertad Avanza gana igual si logra romper el bipartidismo y hacer perder elecciones a los gobernadores.

¿Quién puede asegurar que La Libertad Avanza quería salir primera en Misiones? ¿O tener el mejor resultado en Santa Fe? Ya con dividir los votos y jugar al esquema de los tres tercios, se le complica al gobernador que antes ganaba cómodo con 60 o 63 puntos. Eso ya no existe más. Antes, la pelea era entre peronismo y radicalismo. Ahora entró en juego La Libertad Avanza, y eso cambia todo. Aunque los gobernadores dividan las elecciones para tratar de salir primeros, ya no lo logran. Eso es lo que quiero señalar.

"Hay provincias haciendo fila para obtener una alianza, y si no la consiguen, pierden los gobernadores", afirmó Isasi.

Elizabeth Peger: Hay dos elecciones ejecutivas a nivel provincial. En Corrientes, donde La Libertad Avanza no rompió el bipartidismo, al contrario, se encolumnó con un lado de la grieta. Pero en Corrientes hay algo distinto, porque no acordó con el gobernador Valdés. Vamos a ver qué pasa ahí, porque ahí está en juego el poder de los gobernadores. Y después está el caso de Santiago del Estero.

Estamos coincidiendo. Tucumán es un ejemplo claro: el peronismo estaba acostumbrado a ganar por 60 puntos, incluso yendo dividido. Ahora se unieron, y el gobernador incluso va como candidato testimonial, algo muy rechazado por los tucumanos. Se sacó una foto con Manzur, que le resta votos, y se sumó a la lista para tratar de retener la elección.

Lo mismo está pasando en muchas gobernaciones. Los gobernadores que no consiguen el “ok” para la alianza con La Libertad Avanza hoy se están plantando en el Senado para ver cómo recuperar fondos y llegar a octubre. El problema no es si La Libertad Avanza sale tercera. El problema es que hay provincias haciendo fila para obtener una alianza, y si no la consiguen, pierden los gobernadores.

Entonces, a modo de corolario: por un lado, con la ruptura del bipartidismo y el esquema de tres tercios, nadie puede sacar el 60%. Además, no es lo mismo una elección ejecutiva que una elección legislativa, donde los porcentajes siempre son más bajos. El otro tema es La Libertad Avanza como gobierno nacional. Y lo que está en juego, en realidad, es que el presidente Milei se juega la segunda mitad de su mandato en estas elecciones. Vos decís que todos los gobernadores quieren sumarse a La Libertad Avanza, entonces el error sería de La Libertad Avanza si no los suma. Pero el problema central es doble: uno es el dilema de los gobernadores, y el otro es el dilema del presidente. Desde una mirada quizás porteñocéntrica, estamos más preocupados por cómo le va a ir al presidente Milei, porque la política nacional la va a marcar él, no los gobernadores. A nosotros nos sorprende la fortaleza que tiene La Libertad Avanza, ese 53% de proyección de voto.

Y bueno, los pingos se ven en la cancha, como se dice. Yo entiendo la desesperación de los gobernadores. Tengo una lista larga de mandatarios provinciales que buscan la alianza con La Libertad Avanza porque, si no la tienen, van a salir terceros. Y el costo lo tienen ellos, no el presidente de la Nación.

¿Quién saldría primero si no es La Libertad Avanza?

La estrategia de Chaco es un ejemplo.

¿El peronismo? Depende si sos gobernador peronista o no.

En algunos lugares podría ser. Pero si no pasaba en Chaco la alianza con La Libertad Avanza, nadie duda de que Capitanich, que sacó 30 puntos, hubiese podido ganar la elección. Eso es lo que está pasando también en otras provincias: a muchos gobernadores no les da la nafta para ganar y, por eso, necesitan la alianza con La Libertad Avanza.

LLA y el PRO juntos, Fuerza Patria, los radicales, la exfuncionaria de Macri: una por una, las alianzas para las legislativas bonaerenses

En el Chaco, Capitanich sacó 30%. La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO le ganó. Ahora, si hubieran ido divididos, ¿quién salía tercero? Tal vez el gobernador quedaba segundo y La Libertad Avanza tercera. Pero lo que estamos discutiendo es la fortaleza de La Libertad Avanza.

Está bien, pero el costo no lo tiene el Gobierno nacional. El que gobierna una provincia es el gobernador, y no puede perder la elección en su territorio.

Se entiende, pero son elecciones legislativas. Y lo importante es si el Gobierno va a tener 70, 80 o 55 diputados o senadores. Vos estás haciendo más foco en los gobernadores, y nosotros en el Gobierno nacional.

Yo recorro el país y veo la desesperación de los gobernadores. Se quieren sacar esta elección de encima porque es un peso y un costo político enorme perder en 2025, apenas dos años después de haber sido ratificados hace dos años en sus provincias.

Se imbrican las cuestiones. Porque para un gobernador, sumar el 10% que le da La Libertad Avanza puede ser la diferencia entre ganar o perder.

Elizabeth Peger: Y no todos los gobernadores tienen las mismas necesidades políticas. No es lo mismo Maximiliano Pullaro, no es lo mismo el gobernador de Córdoba, que Osvaldo Jaldo o algún otro del norte. Y ni hablar de Nacho Torres, que armó una alianza muy sólida en Chubut que no incluye a La Libertad Avanza, pero sí a sectores del peronismo provincial.

Acá la producción nos aclara que la motosierra es una herramienta habitual del sector de emergencias y fuerzas de seguridad, y que no habría sido un homenaje al Gobierno. Vamos a buscar en desfiles anteriores a ver si alguna otra vez se desfiló con motosierra, y si así fuera, reconocemos que ese era el interés verdadero que tenía, no el que nosotros le asignamos.

TV