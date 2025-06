Denuncian que Lemoine y Neme usaron a una familia wichí para operar contra el Gobierno de Formosa

Ismael Ifrán y Lorena Frías, integrantes de una familia wichí, denunciaron que la diputada formoseña Gabriela Neme los manipuló con falsas promesas para usarlos políticamente en plena campaña electoral, de cara a los comicios del 29 de junio. Según relataron en diálogo con Radio Formosa, todo comenzó con su participación en un acto de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde declararon bajo el compromiso de recibir asistencia médica y apoyo económico, pero terminaron abandonados en Buenos Aires.

Ifrán y su esposa Frías relataron, en comunicación con medios locales, cómo llegaron a ser parte de los testigos que se presentaron a declarar en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de Nación: “Gaby Neme nos llamó personalmente para ponerse a nuestra disposición y 'buscar justicia' ”.

"Esa mujer es como un sargento dando órdenes. Hago esto para que la gente sepa cómo es su verdadera cara y sobre todo su verdadera intención, la de usar y manipular a la gente para quedarse con un puesto y derrocar al Gobierno de Formosa”, denunció Lorena a través de una entrevista con Radio Formosa.

“Ella (Neme) organizó el nuestro viaje y el de otro grupo de personas que también iba a declarar. Fuimos con lo puesto, porque la intención era volver al otro día, nos prometieron pagarnos los gastos, pero después protestaron por el precio del hotel y al final tuvimos que pagarlo nosotros. También prometieron ayudarnos con los estudios y exámenes médicos que Ismael necesitaba y tampoco hicieron nada al respecto. Nos abandonaron a la buena de Dios en Buenos Aires y sin un peso”, se lamentó posteriormente la denunciante.

Continuando con el relato, la familia aseguró que se contactaron con la diputada Lilia Lemoine, así como con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sabrina Ajmechet. Según explicaron, no pedían dinero, sino alimentos para colaborar con la familia que los acogió y les dio un techo, pero la respuesta fue negativa: “Nosotros desde el Congreso no tenemos posibilidad de conseguirte ese tipo de cosas, no podemos brindarte ayuda”. Minutos después de esa respuesta recibieron una llamada de Gabriela Neme, quien estaba "enfurecida" porque la familia de Ismael y Lorena estaba "molestando" a sus jefes políticos. Fue entonces cuando el maltrato de la diputada fue incrementándose y, con el fin de finalizar esa situación, Neme organizó una colecta entre sus colegas legisladores.

Mara Amarilla aportó 50.000 pesos, Patricio Evans participó con 30.000 pesos y Adrián Floro Bogado aportó otros 50.000 pesos. Entre los tres funcionarios libertarios juntaron 130000 pesos para que esta familia pueda subsistir durante un mes en Buenos Aires, según indicó la familia en Radio Formosa.