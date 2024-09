Bartolomé Abdala tiene 20 asesores y una de ellas es la hija de Adolfo Rodríguez Saá

La polémica declaración del senador libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en donde reconoció públicamente que tenía cerca de 15 asesores a su disposición y trabajando para su campaña para ser gobernador de San Luis, todos ellos financiados con la caja del Estado, instaló un nuevo debate sobre el discurso de castas que precisamente fundó el propio Javier Milei.

Es que según las cifras oficiales que informa el Senado, Abdala desconoce cuántos asesores tiene exactamente: no son 15 sino 20, y entre ellos hay unos 6 heredados de Adolfo Rodríguez Saá, entre los que se encuentra su hija. Lo llamativo, más allá de que desde el Congreso confiaron a PERFIL que es una práctica habitual la de mantener algunos asesores de planta entre legisladores que dejan su banca y asumen otros, es que en este caso sean de espacios políticos antagónicos. El ex presidente y ex gobernador puntano pertenece a Unión por la Patria, mientras que Abdala pasó por Juntos por el Cambio y luego acordó unirse a las filas de La Libertad Avanza.

Los asesores de Abdala y de LLA

Los asesores tienen hasta 12 categorías distintas por las que pueden cobrar entre los 500 mil pesos y los $2 millones aproximadamente, aunque a eso se le suman ítems adicionales como un 20% extra por título profesional, un 14% por un segundo título, además de la antigüedad y los viáticos. En el caso de Abdala, tiene dos asesores con la categoría más alta y dos con la segunda más alta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Más casta imposible": a un senador libertario se le escapó en vivo que tiene "más de 15 asesores"

Precisamente los 6 asesores heredados de Rodríguez Saá son los de planta permanente, mientras que los otros 14 son transitorios. Mariana Rodríguez Saá cobra $1.354.221 según pudo saber este medio, aunque Abdala no quiso responder ante las consultas de PERFIL por sus asesores.

En total, los ahora 6 senadores de LLA (tras la reciente salida de Paoltroni) acumulan 88 asesores, lo que representa un gasto de cerca de 120 millones de pesos al mes a las arcas públicas.

Las polémicas declaraciones del senador Abdala

“Tengo más de 15, seguro, pero tengo muchos en San Luis, esa es la verdad”, dijo Abdala en entrevista con la señal de TN. “¿Para qué en San Luis?”, repreguntó la periodista Cecilia Boufflet. “Porque mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, contestó el entrevistado.

Milei volvió contra 'la casta', y Paoltroni lo cruzó: "Javier, Abdala es casta, y está en La Libertad Avanza"

“Muchos de ellos son los que colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que sucede en el territorio, es la manera con la que uno se va actualizando. Cuando yo llego a San Luis tengo que interiorizarme, tengo que tener gente que ayude con las reuniones”, agregó el legislador.

UxP, el partido con más asesores por senador

Sin embargo, esta práctica de tener varios asesores no es excluyente de LLA sino habitual en todos los partidos y, de hecho, UxP, espacio que además contiene unos 33 senadores, lidera el ranking de los legisladores con más trabajadores a su cargo.

Es el caso de Carolina Moisés (Unión por la Patria-Jujuy), con 40, mientras que Antonio Rodas (Frente de Todos-Chaco) tiene 39 y tanto Gerardo Montenegro (Frente de Todos-Santiago del Estero) y Jesús Rejal (Unión por la Patria-La Rioja) mantienen 34. Asimismo, José Mayans, jefe del bloque de senadores kirchneristas, tiene 31 asesores.

JD / Gi