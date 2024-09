Julio Cobos: "A Villarruel no le responden los senadores de su partido"

Julio Cobos señaló que Victoria Villarruel tiene dificultades para manejar el Senado debido a la poca cantidad de represnetantes de La Libertad Avanza y sus divisiones internas. Además, sostuvo que las posturas divergentes de los líderes del radicalismo en la negociación con el Gobierno, como Alfredo Cornejo y Martín Lousteau, complican la unificación de la UCR. Sin embargo, abogó por una relación respetuosa e institucional del Presidente con los gobernadores para darle forma, finalmente, al Consejo de Mayo. “Lo importante de esto es que el Consejo de Mayo se constituya, porque costó mucho”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julio Cobos es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y vicepresidente segundo de la Cámara. Fue senador por Mendoza (2015-2021), vicepresidente de la Nación (2007-2011), gobernador de su provincia (2003-2007) y ministro de Ambiente y Obras Públicas (1999-2003). Además, es ingeniero hidráulico.

Tal como se esperaba, confirmó que gran parte del radicalismo mantendrá su apoyo a la nueva fórmula jubilatoria. Con toda su experiencia en ambas Cámaras, ¿se van a lograr nuevamente los dos tercios, dada la disposición del PRO de apoyar al oficialismo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En los años que yo he estado en ambas Cámaras, la verdad que no he transitado ninguna oportunidad de que se vuelva a insistir, de alguna manera, en un veto presidencial. Pero en este caso, por tratarse de un tema que fue aprobado por considerable mayoría, gran parte de los legisladores del Congreso entiende que administrar es asignar prioridades, y las prioridades para nosotros, en particular del radicalismo, son los niños, adolescentes y las personas mayores, que son los sectores más vulnerables. A los niños hay que brindarles educación, y con los adultos mayores hay que ser justo en la retribución que se merecen por haber trabajado.

Así que, en el caso de la ley que sancionamos, de movilidad jubilatoria, que permite, por otra parte, allanar el camino de cualquier demanda judicial, como le pasó al propio expresidente Mauricio Macri, que es el mecanismo de conversión en el traspaso, el cambio de fórmula, existieron porcentajes o meses que quedaron sin atender, y en este caso ese 8,1% pretendemos que se incorpore.

Esto en una situación muy particular, porque nos encontramos sin presupuesto, y es responsabilidad del Congreso aprobar un presupuesto. El Poder Ejecutivo decidió no tratarlo ni enviarlo, y estamos en un presupuesto del 2023, con lo cual, la discrecionalidad es descomunal por parte del Ejecutivo.

Entonces, cuando nos preguntan de dónde va a salir esto, decimos que si tuviéramos un presupuesto lo diríamos, pero vemos que el Ejecutivo deriva 100 mil millones de pesos a la SIDE, vemos que elimina bienes personales y saca el impuesto al país, se ve que las cosas pueden estar bien para disminuir la recaudación, y por lo menos atender las demandas prioritarias que entendemos. Esto en un sector que ha sido el que más ha aportado a lograr el superávit fiscal, por el atraso que se ha producido, según algunos economistas, del 27%, y mantener la jubilación ajustada a inflación significará, nada más y nada menos, que no avance el deterioro.

La disminución del poder adquisitivo ya la tiene, por eso nosotros cada tanto decidimos revisar a ver si la evolución del salario va por encima de la inflación y recomponer, a sabienda de que si el salario aumentó, también aumentaron los porcentajes que van al ANSES y, de esta manera, ser justos también con la recomposición que se merecen los jubilados.

Así que los números están muy justos, pero nosotros vamos a insistir. Por eso se ha pedido una sesión especial para el próximo miércoles, y veremos si aquellos que votaron de una manera favorable mantienen ese voto. Va a estar muy peleado y ajustado, y dependerá del grado de diputados que estén presentes en la sesión, y de muchas cosas más, obviamente.

Rodrigo de Loredo: "En el aspecto institucional el Gobierno tiene un retroceso bestial"

Rodrigo de Loredo junto a Martín Lousteau.

Ayer entrevistamos aquí a Rodrigo de Loredo, quien reiteró que se sentía incómodo con la conducción de Martín Lousteau, a quien calificó de porteño centrista. Paralelamente tenemos, en un sentido diferente, a un gobernador como Alfredo Cornejo, que usted conoce muy bien, que parecería tener mayor empatía con Javier Milei. De hecho, viajará a Mendoza para participar de la reunión del IAEF. Nos encontramos con radicales como Cornejo, muy cercanos a La Libertad Avanza, con otros radicales como Martín Lousteau, con posiciones mucho más progresistas. ¿Cómo se explica el radicalismo y cómo recuperar su identidad?

Es una situación compleja, porque cuando uno es oposición y se tienen gobernadores que pertenecen a la fila de la oposición, se tiene un factor de poder, ya que el manejo de nuestro partido en Diputados está por un lado, el bloque de senadores por otro, y por otro está el partido. Entonces, hay que compatibilizar los intereses.

Obviamente que los que quieren quedar mejor con el Gobierno y están negociando permanentemente con el Gobierno son los gobernadores, que por ahí pretenden incidir con algunos miembros del Parlamento, los cuales a lo mejor tienen una dependencia, debido a que el lugar que ocupan es en virtud de la decisión que tomaron los gobernadores al ponerlos en una lista, apoyarlos o acompañarlos. También los legisladores se ven influenciados. Hay otros que, por los años, las experiencias y la edad, tenemos vuelo propio y actuamos por nuestras convicciones, más allá de lo que pueda opinar inclusive el propio partido o un gobernador, tratando de consensuar una posición única.

Así que la incomodidad de Rodrigo de Loredo, con el cual tengo relación porque estamos en el mismo bloque, evidentemente pasa por tratar de compatibilizar. Ya que en las reuniones de bloque hay que discutir la postura del partido, que por ahí va en camino distinto a la postura de los gobernadores, y quizá hasta la nuestra es distinta.

Yo creo que acá tenemos que hacer un análisis en función de los temas que tenemos que tratar, y ahí lograr posiciones monolíticas. Porque un gobierno como el del presidente Milei, que asumió con una minoría parlamentaria muy considerable, tiene 37 diputados de 257, tiene siete senadores, de los cuales ya se han ido algunos, de 72. Entonces la decisión en general, tanto de los gobernadores como de los bloques, fue acompañar las primeras leyes que hacen a la gobernabilidad.

Hay leyes que hacen a la institucionalidad, y a partir de todo el paquete de leyes que hemos dado, tanto en la Ley Bases como en el DNU, que lo hemos dejado en un stand-by donde la justicia está viendo algún articulado, aparecen temas que requieren de la firmeza nuestra como rol de oposición. Uno es el tema de los jubilados, otro es el tema del presupuesto universitario, que la verdad al no tener presupuesto lo único que han dado son los gastos de funcionamiento y temas que hacen a la seguridad interior y exterior, como el tema de la AFI, no se pueden modificar por DNU.

Tuvimos la visita de Horacio Jaunarena en la Comisión de Defensa, donde estamos evaluando un proyecto del Ejecutivo, en el que se quiere que las Fuerzas Armadas intervengan en hechos delictivos en forma conjunta con la policía, y él nos dijo que la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior lleva 30 años, por lo que hay que actualizarla, pero se logró por unanimidad, por consenso mayoritario y porque son cuestiones y políticas de Estado.

Entonces, el Gobierno de Milei terminó una etapa, por lo que tiene que escuchar y respetar las distintas voces de los que tenemos representación, con el respaldo del voto de la ciudadanía, porque hay muchos que queremos ayudar. Y ayudar, a veces es objetar las decisiones que toman cuando entendemos que son equivocadas o que no deberían ser prioritarias, como en el caso de los jubilados, a los que no les asignan la prioridad que corresponde.

Guillermo Moreno: "Negarle la posibilidad de que Villarruel se vuelva peronista es un error de CFK"

Usted, con su experiencia de vicepresidente en una situación compleja, ¿cómo evalúa la performance de la vicepresidente Victoria Villarruel con una minoría de senadores propios tan exigua?

Una minoría, y de los cuales no le responden.

Es muy difícil, en el esquema que tiene el Gobierno por ser minoría y donde los presidentes de bloque no asumen el rol que tienen que asumir. Entonces se nota más la presencia o las acciones que pueda tomar la presidenta del Senado o el presidente de la Cámara.

Me acuerdo en otras épocas, presidentes de bloque fuertes, como puede haber sido César Jaroslavsky o el mismo Pichetto, eran los responsables de armar la agenda parlamentaria. Y muchos consejos le he dado a Martín Menem, en el sentido de que hay que volver a las decisiones ordinarias, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna, fueron todas especiales. Pero él debe ser capaz de construir y establecer una agenda en función de los despachos que ya existan en comisión, mover así las comisiones e incentivar el trabajo parlamentario. Pero tienen temor de que se cuelen algunos temas. Y lo cierto es que con las sesiones especiales nos obliga a definir una agenda sin consultarla con el Poder Ejecutivo.

En el caso de Villarruel, su figura y su personalidad le dan una relevancia y una empatía con la sociedad que por ahí puede originar recelos en el entorno más reducido del presidente, por lo que tratan de no darle el lugar que corresponde en la participación que tendría que tener en las reuniones de Gabinete o en las tomas de decisiones.

Ella, por su personalidad, cuando llega un tema o una propuesta como la del juez Lijo, con una figura controvertida por los antecedentes mismos, opina que no es un juez para la Corte. O en el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en los delitos normales, como complemento de la Policía Federal ,Prefectura o Gendarmería, también opina contrario. Entonces, ella va marcando esas diferencias que por ahí hacen que se agranden los recelos en el Poder Ejecutivo.

Pero yo siempre he dicho que esto es una relación de dos, donde tiene que intentar reinar la armonía. Aunque a veces es imposible lograrlo, esperemos que se recomponga la relación. He escuchado que el presidente habló muy bien de ella y dijo que la reelegiría, y esto implica que por ahí los problemas están en su entorno y no en el propio presidente.

Martín Lousteau: "Este es un gobierno de fabuladores matemáticos"

Claudio Mardones: De quien no habla bien el presidente Javier Milei es de su correligionario Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Justo hoy Milei aterriza en Mendoza, a partir de las 6 de la tarde, y quizás hay un encuentro breve con el gobernador Cornejo, porque va a asistir al 45º encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, pero no es un gesto para nada menor en este momento, porque algunos dicen, en la Casa Rosada, que a Milei le gustaría tener a Cornejo en el Consejo de Mayo. Y algunos interpretan que esto es una forma de terciar en la interna del radicalismo. ¿Qué ve usted? ¿Que existe una posibilidad de acercamiento entre Milei y Cornejo en la provincia de Mendoza, donde Milei consiguió uno de los mayores resultados en el balotaje?

Se lo planteé al jefe de Gabinete, hace dos días, y le dije que qué pasaba con el Consejo de Mayo porque ya el 9 de agosto se van a cumplir dos meses. Era la oportunidad para empezar a levantar la mirada un poco más allá de la coyuntura y tratar de lograr políticas de defensa y seguridad a largo plazo. Para eso se creó el Consejo de Mayo.

Yo estuve presente en su creación, porque me gusta esa posibilidad de tener un organismo que a lo mejor pueda consensuar entre gobernadores, el presidente, el sector empresario, sindical y el Parlamento, algún camino que indique proyectos que después se transformen en leyes y si se puede lograr. Están a la espera de definiciones.

Sería bueno que un gobernador, Cornejo o cualquier otro que logre el Consejo, lo integre lo más rápidamente. Pero la relación entre Milei y cualquier gobernador, sea justicialista, del radicalismo o del PRO, tiene que ser institucional y de mucho respeto, y es la forma de respetar también la voluntad de los ciudadanos que eligieron a representantes de otros partidos para conducir y administrar las cuestiones provinciales.

Así que no creo que haya que tener una mirada chiquita, sino que esto lo hace a lo mejor para terciar con el comité, porque cada uno ya tiene la autonomía necesaria para opinar, hacer y no dejarse influenciar. Lo importante de esto es que el Consejo de Mayo se constituya, porque costó mucho. Lo hizo depender de la Ley Bases, que para mí fue un error porque tendría que haber sido antes inclusive, pero ya llevamos dos meses y ni siquiera está designado el representante del Poder Ejecutivo. El único que se sabe es la figura que lo va a coordinar, que lógicamente tiene que ser el jefe de Gabinete.

MVB FM