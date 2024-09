Martín Lousteau: "Este es un gobierno de fabuladores matemáticos"

El senador Martín Lousteau abordó este viernes 6 de septiembre temas cruciales que van desde el rol de los asesores hasta la identidad y dirección futura del radicalismo. El dirigente radical criticó en duros términos la gestión del presidente Javier Milei y dejó comentarios que reflejan una reflexión sobre la política actual y los desafíos que enfrenta la oposición.

En diálogo con Futurock, Lousteau comenzó discutiendo el papel de los asesores en la política, destacando que la eficacia de estos se basa en su verdadero desempeño. "El tema de los asesores depende de qué hagan. Yo tengo nueve personas, pero que trabajan", señaló, subrayando que la calidad del trabajo es lo que cuenta.

En cuanto a su experiencia en el legislativo, el senador recalcó que la lealtad y el compromiso de su equipo han sido una constante en su carrera política: "Fui Diputado y Senador, y las personas que trabajan conmigo se van conmigo", afirmó.

Sobre el rol de la oposición, Lousteau expresó que la gente ha confiado en ellos para ser una oposición constructiva y responsable. "La gente nos dio el rol de oposición responsable, ni oponerse porque sí, ni seguir una moda", explicó, y añadió que "la política no es un partido de fútbol que, cuando tocan el silbato, terminan las elecciones y arranca el partido", dijo.

En relación con la agenda legislativa, Lousteau manifestó su urgencia para abordar temas clave como el DNU de fondos de la SIDE y el financiamiento universitario. "Yo quiero ya, pero ya, una sesión por el DNU de fondos de la SIDE y por financiamiento universitario", afirmó, criticando las demoras en el proceso. "Ya está convocada formalmente una sesión para el jueves que viene, hicimos mucha presión para que el oficialismo la acepte", agregó, y explicó que si la sesión se hubiera llevado a cabo el día anterior, habría quedado atrapada en una cuestión reglamentaria.

El senador también expresó su frustración con las dinámicas actuales en la política nacional, observando que las decisiones suelen basarse en las acciones del kirchnerismo o en el temor a la prensa. "Veo que hay un razonamiento de votar algo o no según lo que hace el kirchnerismo. Algunos tienen miedo a la tapa de Clarín", comentó.

Además, Lousteau criticó la postura de Rodrigo De Loredo, quien, según él, prefiere avalar propuestas equivocadas para evitar conflictos con el PJ. "De Loredo prefiere avalar algo que sabe que está mal por no votar con el kirchnerismo", dijo de manera tajante.

El estado actual del radicalismo

Lousteau también abordó el estado actual de la UCR, subrayando la necesidad de una renovación en la identidad del partido. "El radicalismo tiene que buscar una identidad del siglo XXI", expresó, a la vez que criticó el gasto público ineficiente, señalando que "todo gasto del Estado que no va hoy o mañana a la gente, es un error" y que el Ejecutivo Nacional no debe gastar en "pelotudeces" (sic). "Un Estado grande pero lento no resuelve nada, pero destruirlo tampoco", agregó.

En cuanto a la administración del radicalismo a nivel local y nacional, el Senador destacó que, aunque el partido cuenta con más de 500 intendentes que manejan el déficit sin afectar los beneficios de la población local, esta efectiva gestión no se refleja en el radicalismo nacional.

"La idea que aplica el radicalismo en las intendencias no está representada en el radicalismo nacional", señaló Lousteau. Además, criticó la falta de comunicación y la tendencia a evitar el diálogo, al mencionar que no tiene diálogo con Cristina Kirchner, pero enfatizó que la comunicación con todos es crucial. "No es un virus el diálogo, yo hablo con todos", afirmó.

El senador elogió a Maximiliano Pullaro, considerándolo un buen ejemplo de lo que el radicalismo debería ser. Sin embargo, también criticó la tendencia a evitar cuestionar a los líderes del partido, diciendo: "Esa idea de que 'como el que ganó es Javier, nadie le puede decir nada' genera excesos". También señaló que "el radicalismo expulsa mucha gente" y que el partido debe superar su "complejo de minoridad" y encontrar una “identidad sólida para el siglo XXI”.

La política argentina tras la aparición de La Libertad Avanza

Según Lousteau, "el sistema político sufrió un sacudón y todos los espacios están en un dilema", indicando que la crisis actual ha dejado a todos los partidos enfrentando serias preguntas sobre su futuro. Para él, la clave es mantenerse fiel a los principios, sin dejarse llevar por las modas políticas. "Si seguís creyendo en lo mismo, no importa qué hagan los demás o para dónde va la sociedad", afirmó.

Además, el legislador reflexionó sobre el estado del país desde la restauración de la democracia y afirmó que "del '83 para acá no tenemos un Estado mejor". Lousteau destacó que un Estado deteriorado puede llevar a la reducción de salarios en dólares. "Cuando construimos un Estado peor, nos obligamos a bajar el salario en dólares", explicó.

Lousteau también criticó la tendencia actual en la política, llamando a evitar actitudes que dañen la convivencia democrática. "Si la moda es petardear, no voy a estar ahí", expresó, refiriéndose a la falta de responsabilidad y el exceso de crueldad en el debate político. Al mismo tiempo, no dudó en calificar al actual gobierno como "un gobierno de fabuladores matemáticos", sugiriendo una falta de sinceridad en las políticas y en la gestión pública.

Por último, el dirigente radical hizo un llamado a la acción colectiva frente a los excesos y a la eliminación de etiquetas políticas rígidas. "Frente a determinados excesos hay que reaccionar colectivamente. Hay que empezar a sacar las etiquetas. Ningún espacio es la libertad ni la república ni lo nacional y popular", concluyó.

