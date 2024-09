Oscar Zago: "Vamos a hacer lo posible para que no se junten los dos tercios"

El presidente Javier Milei se reunió con legisladores aliados el viernes en Casa Rosada para asegurarse el respaldo al veto total de la ley de movilidad jubilatoria y evitar una nueva derrota en el Congreso. Oscar Zago estuvo presente, y declaró que el acuerdo con Milei “ya estaba hecho” y que se tiene que comprender que, aunque “nadie quiere decirle que no a un aumento”, no se puede seguir perjudicando a un Estado “absolutamente quebrado". “El problema no es de los jubilados, es en general”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Zago es diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo por la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Qué le dejó la reunión con el Presidente?

Fuimos convocados por el Presidente y fuimos sabiendo que iba a hacer un veto total del proyecto jubilatorio que salió en el Senado de la Nación. También surgieron varios temas que planteamos los diputados para ampliar y hacer una mesa de discusión para que los temas lleguen al Congreso y tengamos tiempo para analizarlos.

El Presidente nos explicó técnicamente el tema del veto total. A su lado tenía a su lado a Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, y dijo que nos tendríamos que juntar cada 15 días para discutir los temas que competen al poder Legislativo y que venga trabajando el Ejecutivo para mandar al Congreso. El Presidente se comprometió a sumarse a esa mesa de diálogo cada 45 días.

AG: ¿El jefe de Gabinete será el interlocutor?

Si. Puso a alguien que convoque y vea la posibilidad de los días y horarios para establecer las reuniones. Incluso Cristian Ritondo expresó que si hay temas de las provincias o intendencias, se podrá invitar a los gobernadores o intendentes, más que nada del espacio del PRO.

Oscar Zago afirmó que van a negociar y hacer lo posible para que el Congreso no llegue a los dos tercios, cantidad necesaria para enfrentar el veto del Presidente.

También se habló de lo que va a venir. Ya estamos en septiembre y seguramente a mitad de mes va a venir el presupuesto. Ese es otro tema que se va a charlar.

AG: ¿Quedó algún compromiso en cuanto a trabajar para que no se llegue a estos famosos dos tercios para insistir con la ley jubilatoria?

Si, el acuerdo ya estaba hecho porque sabíamos que el Presidente iba a vetar en su totalidad, pero aún no se sabe si vuelve a la cámara de Diputados para rectificar el veto. Como se lo expresamos al Presidente, vamos a hacer lo posible para que no se junten los dos tercios.

AG: ¿Cómo están con los números?

Estamos ahí, creo que están bien. Sabemos que es una cuestión de negociación con distintos sectores y bloques. Todos sabemos que es malo rechazar, y nadie quiere decirle que no a un aumento, en especial a un sector como el de los jubilados, pero tienen que comprender.

Recuerdo que en su momento Néstor Kirchner vetó el 82% móvil. No es que estamos diciendo que esto es una aberración, sino que no están dadas las condiciones. Son cosas que se pueden seguir discutiendo para tener un consenso de cómo solucionamos los problemas. El problema no es de los jubilados, es en general.

Mundialmente hay una estadística que dice que tiene que haber 4 aportantes contra 1 que se jubile, y en la Argentina tenemos 1.5 aportantes contra 1 jubilado. Me parece que estamos muy lejos y la situación se viene desmejorando año tras año. Si el ex presidente Néstor Kirchner sabía que también se le estallaba su propia economía haciendo cosas que no corresponden, hay una lógica, no es que decimos que no porque queremos matar de hambre a los jubilados.

Tenemos que sentarnos a discutir cómo arreglamos este problemita que causamos entre todos, y no esta locura de que personas que nunca hicieron un solo aporte estén en la misma escala que alguien que aportó 50 años. Quizás haya diputados que comprendan que no podemos seguir perjudicando a un Estado nacional absolutamente quebrado.

Elizabeth Peger: Fue Cristina Fernández de Kirchner la que vetó el 82%, no Néstor.

Me confundí de Kirchner.

E.P: En la Cámara de Diputados, los dos tercios se consiguieron sin el voto del PRO, a diferencia del Senado. Para no lograr los dos tercios, necesitan otros 10 diputados que sí votaron a favor de esta reforma.

Hay diputados que faltaron a la sesión y trataremos de convencerlos. Hay que decirles que se han equivocado pero lo pueden corregir.

EP: Anoche, el propio Presidente habló de la conformación de un interbloque entre La Libertad Avanza y el PRO. ¿Lo ve factible?

Ese fue mi trabajo desde que asumí el 10 de diciembre en las reuniones del bloque de LLA, que yo conducía. Cuando empecé a ver que el Gobierno se estaba conformando con ministros, secretarios y funcionarios de otros partidos como el PRO y partidos provinciales, decíamos que teníamos que replicar lo mismo.

Cuando iniciamos el proceso éramos solo 37 diputados y sabíamos que había que agrandarlo tomando musculatura. Desde noviembre, cuando fuimos a la segunda vuelta y el PRO ya venía colaborando en la campaña y después haciendo en conjunto con la primera Ley de Bases, mi insistencia seguía siendo que teníamos que crecer, pero no lo logré.

Zago explicó que se retiró del bloque de LLA porque sus compañeros no lo acompañaron en la unificación de bloques y se alegró de que el Presidente expresara que hay que “unificar fuerzas en el poder Legislativo”.

El 10 de abril terminé dando un paso al costado porque yo mismo vi al Presidente decir eso, pero desde mi propio bloque no me acompañaban. Bienvenido sea que el Presidente diga que hay que trabajar en unificar fuerzas en el poder Legislativo, porque en el Ejecutivo ya están unificadas.

Hay que trabajar juntos y en el futuro veremos si vamos juntos o no a una elección. Hoy necesito trabajar en conjunto con distintas fuerzas políticas para ver cómo llegar a un consenso. Voy a seguir aportando esas ideas y colaborando para que todos aquellos que tenemos un sentido y el mismo pensamiento, podamos ir para ese lado dialogando.

Yo nunca dejé de trabajar en eso. Me retiré y empecé a trabajar con el PRO para unificar fuerzas. Si ahora lo dice el Presidente, mejor todavía.

Claudio Mardones: Usted dejó la presidencia del bloque acompañado de dos colegas. ¿Volvería al bloque de LLA?

Volvería al bloque de LLA cuando nos pongamos de acuerdo en el conjunto de todo lo que venimos trabajando. No sólo el bloque de LLA, sino también el del PRO y todo aquel que quiera trabajar juntos para sacar a la Argentina adelante.

Creo que la cuestión es esa. Si es un futuro lejano para ir a una contienda electoral, bienvenido sea, pero hoy tenemos que gobernar. Está muy lejos una elección, pero es juntar musculatura para sacar las mejores leyes. Después se verá si se va a una lección en conjunto, pero el tema es el día de hoy.

Trabajar en conjunto para sacar las mejores leyes y cambiar la calidad de vida de los argentinos siempre es bueno. Otros tomarán otro camino, pero si el fin es el mismo, vayamos por esa senda.

Después hay matices, como con el proyecto de jubilación. El PRO decía que se podía pagar ese 8,1% en 12 cuotas, pero nosotros decíamos que había que dárselo al Ejecutivo. No dijimos que no porque somos necios o locos que dicen que no por decir que no. Dijimos que no porque hay una lógica: reventaríamos mucho más las cajas de jubilaciones y la situación a futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos.

Hay que sentarse a ver la visión que tenemos para ver cómo solucionamos los problemas y no solamente poner un palo en la rueda y decir que explote dentro de un año. Así fuimos haciendo las cosas y hoy nos encontramos donde estamos en todos sentido, con los jubilados, la desocupación y los indigentes. Todos tenemos que tener conciencia y entender que no podemos seguir así, emparchando el traje.

CM: Durante sus años en la legislatura porteña, conoció a Cristian Ritondo. Algunos dicen que usted tiene más coincidencias con el PRO que con LLA. ¿Es así?

Yo me fui del PRO en el 2015, apenas asumió Macri, pero nunca rompí mis relaciones de amistad. Nos encontrábamos para tomar café y almorzamos durante esos 8 o 9 años cuando quizás no compartimos las mismas cuestiones políticas como compartimos desde 2001 hasta 2014, que me retiré del PRO.

Sigo teniendo amigos como Cristian Ritondo, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y con Álvaro González. Sigo juntándome para tener una charla y ver las cuestiones políticas. Eso no se pierde.

En 2020 conocí a Javier, empezamos a trabajar juntos y en 2021 fuimos a las elecciones juntos. En el 2023 todos nos decíamos que estábamos locos y éramos outsiders pero nosotros estábamos convencidos. Quizás el tema de la discusión que tenga con LLA es porque algunos diputados nos conocimos el 10 de diciembre.

El ex presidente del bloque de LLA en diputados declaró que su discusión con el partido puede deberse a que es un partido “joven y chico”.

Cuando estás en un partido como el radicalismo y el peronismo conoces a los diputados porque conoces a los militantes. Fue muy corto el tiempo de las elecciones y algunos diputados entraron a LLA 6 meses antes de diciembre. Es un partido joven y chico.

¿Cómo no voy a tener más afinidad como Ritondo? A Cristian lo conozco hace 25 años y a Milei hace 4, y sin embargo estoy convencido de que el proyecto de Presidente es el que queremos todos. Podemos llevarnos mejor o peor pero en el barco estamos todos juntos.

AG: ¿Y con Santiago Caputo hay buena relación?

Lo conocí en 2021 en plena campaña como persona que manejaba los códigos de campaña, pero no trabajaba con los candidatos a legisladores. Sólo trabajó con la candidatura de diputado en 2021 y a presidente en 2023 de Milei.

Me encontré cuatro o cinco veces con él y tengo buena relación, pero si te digo que he estado cinco veces con él, es mucho. Él hacía su trabajo pura y exclusivamente haciendo un plan de campaña para el Presidente.

