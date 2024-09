Rodrigo de Loredo: "En el aspecto institucional el Gobierno tiene un retroceso bestial"

En una entrevista, Rodrigo de Loredo expresó su incomodidad por la forma porteño centrista de conducción que tiene Martin Lousteau como presidente de la UCR. El jefe del bloque radical de Diputados consideró que una fracción de su partido tuvo “una reacción ultra opositora”, mientras que otra entendió que había que tener “paciencia democrática”. Además, destacó el rol “reformista” del bloque y explicó que aunque tienen diferencias con los efectos del ajuste en los jubilados y en la educación, “hay que contribuir a que la Argentina salga”. “Había que tener esa actitud republicana y contemplativa”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodrigo De Loredo es diputado nacional de la UCR por Córdoba (2021-2025) y presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados. Fue concejal de su ciudad en el año 2019, presidente de ARSAT en el 2015 y legislador provincial.

¿Hasta qué punto puede llegar la fragmentación del radicalismo?

El radicalismo no está exento de un contexto que podemos observar en casi todas las expresiones políticas del país. La discusión de Javier Milei en la política argentina es una especie de "Big Bang", y vemos que hay una atomización en las representaciones de todos los espacios políticos.

Las más recientes son las del PRO, también en La Libertad Avanza o las peleas intestinas en el peronismo o en el kirchnerismo, con los desafíos de liderazgo de Cristina en su núcleo más duro, y particularmente mi partido está atravesado por dos cosmovisiones que están más cerca de lo que el ruido genera y se exterioriza.

A las visiones las atraviesa una mirada institucional, de razonabilidad y de equilibrio, pero hay una expresión del partido que ha optado por tener una reacción ultra opositora o muy rápidamente opositora, y otra que, con muchas diferencias, entendimos que había que tenerle paciencia democrática a un gobierno que recién asumía.

En ese sentido, comandamos un proceder que le permitió a este Gobierno tener herramientas legislativas como la Ley Bases o no salir corriendo a tumbar un DNU, que lógicamente es polémico, pero nos parecía que había que tener esa actitud republicana y contemplativa.

Lo que me sorprende de esa otra visión del radicalismo, que en mi juicio no refleja lo que pasa con el radicalismo del interior y de provincias productivas, es el silencio que el partido tiene sobre el diseño institucional y democrático en esta discusión de la integración a la Corte de Ariel Lijo. Hay pocos temas a los que el partido le compete una responsabilidad histórica como a ese.

Me incomoda que haya una expresión del partido que tan rápidamente se haya puesto ultra opositora y se llame al silencio en este tema, donde aturde el silencio sobre la designación de un juez con las características de Lijo.

Además, me incomoda que esté dispuesto a algunas aritméticas que son muy complicadas en materia de identidad de representación política. Por ejemplo, juntar números con el kirchnerismo para conducir comisiones. Entiendo las opiniones al respecto, pero no las comparto. Creo que desdibuja a un radicalismo que tiene su electorado que tiene muchas diferencias con este Gobierno, pero entiende que asumió un presidente y que hay que contribuir a que la Argentina salga.

Usted plantea una división entre el porteño centrismo bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires y el radicalismo del interior, ¿esa sería otra división del radicalismo?

Sí, no tengo dudas.

A pesar de que Lousteau trate de a sumar a Pullaro, que no puede ser reelecto en Santa Fé en 2017.

Me parece que el gobierno que lleva adelante Maximiliano Pullaro, con un éxito contundente en la agenda de Seguridad, es uno de los activos centrales que tenemos como partido. Además, tiene un nítido discurso que tenemos todos, que tiene que ver con el desarrollo vinculado con el superávit productivo, y que el superávit fiscal no sea un fin en sí mismo, que es lo que vemos de este Gobierno.

El diputado radical aseguró que, aunque el ajuste fiscal de la “envergadura” que aplicó el Gobierno golpeó a todos los sectores, era necesario para el país.

Entendemos que los equilibrios fiscales son necesarios como primer paso de estabilidad económica con un feroz ajuste. No queremos ser hipócritas: un ajuste de este calibre golpea a todos los sectores y tenemos una diferencia clara que tiene que ver con los jubilados y la educación, y la hemos marcado en el Congreso.

También somos contemplativos de saber que un ajuste de esta envergadura era necesario en el país. Tenemos diferencias con esta mirada financiera e importadora y creemos que la Argentina tiene un potencial productivo, fundamentalmente en el interior, muy grande.

Claudio Mardones: En una entrevista, dijo que Martin Lousteau tomó un rol opositor por anticipado. ¿Cómo va a impactar esto en el bloque?

Tengo una cultura y una formación política por la que procuro no ventilar públicamente la pluralidad que tenemos. Hay veces que no se puede porque es necesario aclarar representaciones. Esa pluralidad la tengo en el bloque, y con equilibrio hemos tomado posturas que han sido muy constructivas y que, en este contexto de extremos y de esta sociedad digital, no se ponderan.

Me parecen muy ponderables los resultados que hemos obtenido en un comportamiento equilibrado. Hemos sido reformistas y logrado cosas muy concretas: la Ley Bases ha sido reformulada por el radicalismo casi en su totalidad. De eso salió algo conducente, importante, prudente y articulado. Después, es el radicalismo el que termina incorporando la principal de las reformas, en una agenda de reformas que el país necesita, que es la reforma laboral.

Terminó saliendo una reforma que carece de cualquier tipo de multa, por lo que es lo mismo tener a una persona en blanco que en negro, pero salió algo mejor de lo que estaba. Se quedaron en el camino todas las reformas que vamos a seguir tratando de liderar vinculadas a democratizar los gremios, que es una agenda pura del radicalismo.

También hemos logrado que el Gobierno retroceda ante la advertencia de la cartelización de las obras sociales, le hemos puesto límites en el financiamiento de las universidades y con los haberes previsionales, razón por la cual vamos a una sesión el miércoles, porque han sido los sujetos principales del ajuste.

Este trabajo complejo en un contexto difícil para una expresión como la nuestra, que es de razonabilidad e institucionalidad, ha sido una buena tarea. Honestamente, es el sentir de la mayoría del radicalismo y es un camino concreto. Otros extremos del partido nos han desdibujado identidad en un accionar conjunto con el kirchnerismo, que es una expresión política que combatimos hace 20 años.

Elizabeth Peger: ¿Van a ratificar la movilidad jubilatoria?

Sí. Somos quienes convocaron su media sanción en Diputados, después de haber insistido para que el Gobierno saque un DNU. Es todo un trabajo reformista, es decir, vamos tratando que las cosas sucedan y no queden en el campo de lo discursivo.

Fue una larga pelea con el Gobierno. Desde el minuto uno advertimos que, como consecuencia de esa devaluación de diciembre, los más perjudicados eran los haberes previsionales, que perdieron un 35% del poder adquisitivo. Allá a lo lejos empezamos esta batalla en diálogo con el Gobierno porque nos parece que nos asiste la responsabilidad de persuadirlos en que esto tiene sensatez fiscal.

Así fue que presidimos la Comisión de Previsional y el Gobierno sacó un DNU. Fue criticado pero fue mejor que nada, y finalmente llevamos esto al recinto y sacamos media sanción. El Gobierno nuevamente tiene una actitud no razonable: si hubiese vetado parcialmente, no habría insistencia en Diputados.

De un tiempo a esta parte, el Gobierno tiene claro que si pelea con la política, se legitima socialmente, entonces es una trampa discursiva. No es cierto que la propuesta quiebre el equilibrio de las finanzas del Estado, y lo dicen economistas ortodoxos. Es responsable y es mejor para el Gobierno porque lo saca de una movilidad dispuesta por decreto.

La decisión de vetar totalmente es una decisión adrede que fabrica un conflicto, porque así lo viene haciendo el Gobierno. Debo reconocer que esta dinámica es perversa, no le sirve a la democracia argentina ni se construye a largo plazo, pero todavía le reditúa. Fabrican conflictos y como se vetó totalmente, esperemos tener los dos tercios.

Elizabeth Peger: ¿Que quiere decir la “cartelización de las obras sociales”?

Estamos absolutamente de acuerdo con la agenda de desregulación del Gobierno, y creo que el trabajo que está haciendo Federico Sturzenegger es muy positivo.

En el plano económico, comparto la baja inflacionaria, y el plano de desregulación me parece el más ordenado. En el aspecto institucional el Gobierno tiene un retroceso bestial porque se retrocede con el Congreso, con la justicia, con la prensa y con la transparencia. Por último, el plano cultural no liberal, sino que es conservador como reacción pendular a los excesos del kirchnerismo, entonces tenés tipos que ponen en juicio el matrimonio igualitario o el divorcio en un atraso monumental.

En esa agenda desreguladora, una de las primeras desregulaciones estuvo vinculada a las prepagas. Esa idea tiene que venir acompañada por controles de defensa al consumidor y tribunales de libertad de competencia. En un mercado tan concentrado, al desregular iba a pasar lo que pasó al mes siguiente: se pusieron de acuerdo y metieron un aumento en tiempo récord, insostenible para los sectores medios de la Argentina.

Con esta cooperación que hemos brindado y este discurso contemplativo, hemos sido tratados de ratas, de liliputienses, que son los habitantes de la isla de Gulliver y de degenerados fiscales. En simultáneo, nos han tratado de héroes de mayo y destinatarios de la orden de San Martín. Todo es una excentricidad y una exageración.

EP: Difícil saber con qué definición quedarse...

Eso me tiene sin cuidado. Muchas veces nos preguntan por qué acompañamos a un gobierno que sistemáticamente nos destrata. Si te trataran bien, ¿tendrías que acompañar? Uno acompaña o no las cosas si están bien o si están mal.

Alfonsín tenía una idea fuerza que era la democracia, y la idea fuerza de Menem era el salariazo. El kirchnerismo planteó distribución, Macri modernización y Milei, bajar con la inflación. El radicalismo necesita una idea fuerza y plantear algo superador con un proyecto económico exitoso.

No tengo dudas de que esto es así. El radicalismo tiene que formar un discurso económico, pero le falta legitimidad clara para instalarlo en la sociedad, y ese es un problema para el partido.

El discurso del radicalismo tiene que ser el del desarrollo con innovación tecnológica, con un rol clave del Estado en este sentido y con una bandera que es histórica para nosotros, y que cada vez es más clara en el mundo, que es la de la inversión educativa.

Siento que estamos en un momento donde incorporar una agenda distinta a la de un presidente que ha asumido con un objetivo tan nítido de estabilizar la economía, bajar la inflación y lograr el equilibrio fiscal es complejo. Es para una instancia posterior.

De Loredo sostuvo que es difícil incorporar otras agendas en este contexto, pero que el radicalismo necesita “formar un discurso económico”.

Cualquier programa de desarrollo requiere equilibrio en las cuentas y estabilidad, por lo que Argentina necesitaba el primer paso de un ajuste. Juntos por el Cambio también lo iba a aplicar, esa es la verdad. Después, uno no puede tener sus diferencias en cómo se lleva adelante. Este Gobierno lo llevó adelante sin gestión, por eso aplicó licuadora.

Es difícil incorporar otras agendas en un momento en el que la sociedad tiene una especie de esperanza y espera que el Gobierno le pegue. Comprender democráticamente el momento de cada espacio político también es un acto de razonabilidad y de responsabilidad.

Se plantea el fin de una época en el radicalismo por Juntos por el Cambio en Córdoba y hay un deseo de que el próximo gobernador sea radical. ¿Cuál es tu propia visión?

El radicalismo lidera en Córdoba con un despliegue territorial fuerte y el PRO ha visto reducida su representación. En mi caso particular, me encamino ordenadamente a ofrecerle a Córdoba una opción de gobernar la provincia, después de más de 26 años de peronismo en Córdoba, superando a Maduro.

Ese camino lo vamos a ir transitando con tiempo y el desafío más relevante es ser claro en una plataforma de gobierno distinta a la que se hereda del peronismo.

En las últimas elecciones no fue cabeza de fórmula un candidato radical...

A mi juicio, fue una decisión acertada que tomé ante una situación de mucha partida con Luis Juez, y una receta de la que el peronismo se sirvió durante décadas que es la de la oposición dividida a la mitad.

Nos pusimos de acuerdo con Juez, por eso él fue candidato a gobernador y yo a intendente, y por esa unificación coalicional, el peronismo ganó por poco margen y perdió la Legislatura y el Tribunal de Cuentas.

La preocupación del peronismo es que vuelva a sucederse una unificación del frente coalicional y mi tarea va a estar abocada a eso. Estoy convencido que si nos mantenemos unidos y tenemos la sensatez de que el candidato sea el mejor considerado ante la gente, para tener este principio de competitividad necesario en las democracias modernas, vamos a ganar la provincia de Córdoba.

