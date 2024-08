Ricardo Alfonsín: "Entre los gobiernos de Vidal y Kicillof, me quedo infinitamente con el de Kicillof"

Ricardo Alfonsín anunció ayer su decisión de renunciar a la Unión Cívica Radical para iniciar su camino en otro espacio en la Provincia de Buenos Aires. El ex diputado nacional declaró que la UCR está en una “crisis existencial” y que su presidente, Martin Lousteau, "está en soledad". Además, sostuvo que con su nuevo partido busca “dar pelea” y modificar la correlación de las fuerzas en el Congreso para evitar que la derecha avance con proyectos como el arancelamiento de las universidades. “No son respetables los pensamientos de LLA en la medida en la que ponen en riesgo la convivencia democrática”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Alfonsín es un histórico dirigente radical. Fue diputado nacional y embajador argentino en España.

Alejandro Gomel: ¿Se hizo formal su salida de la UCR?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, por dos razones no podía hacer otra cosa. En primer lugar, porque no comparto lo que está haciendo la Unión Cívica Radical. Algo que está viene ocurriendo desde el 2015, y además porque era mi obligación para no colocar a los dirigentes radicales, algunos de ellos son muy amigos, en la incómoda situación de tomar una decisión disciplinaria.

Ricardo Alfonsín rompió con la UCR y lanzó un 'frente progresista' en la provincia de Buenos Aires

Después de 10 años, no fue fácil de hacer. Me quedo tranquilo porque no sólo me dedicaré a cuestionar las cosas que hace el partido, sino que me dedicaré a trabajar para crear una fuerza que defienda las ideas que hicieron que me afilie a la UCR por fuera del partido y en la provincia de Buenos Aires.

AG: ¿La UCR se ha convertido con los años en una fuerza de centroderecha?

De derecha. Me acuerdo que en las elecciones del 2023 hubo dirigentes que propusieron sumar a Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza, o competir con ella en un espacio en que ganara el que sacaba más votos y los demás se comprometían a acompañar al otro.

Guillermo Francos: "Hoy fue un buen día, no se fue ningún diputado ni senador del bloque"

Desde el punto de vista de la convivencia democrática y de la construcción de sociedades justas, yo decía justamente lo contrario: se tenían que reunir los opositores a las ideas de LLA en el caso de una segunda vuelta para impedir su triunfo, y creo que tenía razón. Lo que está ocurriendo es muy grave y van a ir por más.

Elizabeth Peger: ¿Están todos bajo la misma bolsa en el radicalismo o hay dirigentes que usted considera que pueden acercarse a su visión de la realidad?

Conozco la interna del partido, y es el partido el que no está asumiendo las posiciones que debería asumir desde el 2015 en adelante. Respecto de Evolución, reivindico la posición que tuvo Martín Lousteau con el DNU, pero no lo acompañó nadie.

Es el Congreso, los propios legisladores de Evolución no lo acompañaron. En las provincias, los gobernadores que identifican con Evolución no lo acompañan. Eso habla de una crisis existencial del partido: el presidente del partido está en soledad.

Martín Lousteau: "Milei es un degenerado fiscal con los más ricos"

Habrá algunos que, como yo, critican y cuestionan entre cuatro paredes, pero esto no se resuelve criticando entre cuatro paredes y luego sometiéndose a la voluntad de los que, siendo mayoría, defienden posiciones de derecha.

Yo respeto a todas las personas habidas y por haber, pero para mi hay pensamientos respetables y otros no. No son respetables los pensamientos de LLA en la medida en la que ponen en riesgo la convivencia democrática. Respeto todo pensamiento democrático, pero el mío también.

Caption

El partido no es una maquinaria electoral cuya única preocupación es ganar elecciones o hacer la mejor elección posible: es un sistema de ideas, principios y valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social. De eso nos hemos olvidado en la Unión Cívica Radical en los últimos años.

Yo no quiero hablar más del partido, pero bueno, tengo que explicar por qué estoy haciendo esto. Esperé 10 años por una autocrítica y que se discutiera la posibilidad de revisar la política de alianzas y las posiciones que venía asumiendo el partido desde el 2015, pero eso no ocurrió ni va a ocurrir.

AG: ¿Cómo se organiza o reorganiza un espacio de centro o de centro izquierda después de lo que sucedió con el ex presidente Alberto Fernández?

¿Qué tiene que ver eso? Yo no tengo nada que ver. Nosotros somos un espacio de centroizquierda, no de centro. No tengo miedo de usar la palabra como tienen algunos que ocultan sus posiciones ideológicas utilizando términos que la gente no sabe ni qué quieren decir. ¿Qué es eso de "centro popular"? Ya existe una definición para eso...

Mauricio Macri cuidó cada palabra sobre Milei en el relanzamiento de "Pensar" en Entre Ríos

Nosotros somos una fuerza autónoma que convoca la cultura socialdemócrata que existe en la provincia de Buenos Aires, que espero que en otras provincias se de la misma discusión. Es esa cultura radical y socialista, con un fuerte compromiso republicano. Es central para nosotros este compromiso republicano, porque muchos partidos han estado retóricamente comprometidos, pero en los hechos no respetan el funcionamiento de las instituciones, y me refiero a Cambiemos. A mi no me lo van a contar porque yo fui diputado.

No entré por Cambiemos, entré por el Frente Amplio Unen, que destruyeron para crear Cambiemos. En el gobierno de Cambiemos tampoco se respetaron las instituciones como se debían respetar, a pesar de que era la idea fuerza para la creación del partido y a pesar de que no se habla mucho para recordar los años en los que gobernó Cambiemos.

Para Alfonsín, Milei pretende transformar con su discurso a una sociedad y una cultura democrática que “costó mucho tiempo construir”.

Por otro lado, el Presidente no es democrático destratando como destrata a quienes piensan diferente, sean periodistas, políticos, empresarios o sindicalistas. Nos costó mucho tiempo construir una sociedad y una cultura democrática como para que este señor, con su discurso y con sus prácticas, pretenda transformarlas.

No tiene nada que ver con el peronismo, no es que seamos anti-peronistas, pero hay un sector de la sociedad que está demandando la existencia de un espacio de esta características y no es anti-peronista. Hay peronistas que nos acompañan porque hoy no se sienten representados por el peronismo. Además, hay que dar la pelea porque en el parlamento se modifique la correlación de fuerzas: hoy es mayoría la derecha.

Claudio Mardones: ¿Cómo está viendo a la provincia de Buenos Aires y este quinto año de gobierno de Axel Kicillof?

Yo no me meto en la interna de otro partido. Me preguntaron si creía que había sido mejor el gobierno de María Eugenia Vidal o el de Axel Kicillof, y entre los gobiernos de Vidal y Kicillof, me quedo infinitamente con el de Kicillof. Es infinitamente mejor desde el punto de vista de las intenciones de gobierno, del proyecto y de la ejecución.

Crisis total en el Movimiento Evita por la interna abierta entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof

Para señalar una diferencia que es insuperable para un partido como el de la UCR, estaba en contra de la creación de universidades en la provincia de Buenos Aires con argumentos fiscalistas y administrativos. Eso es como estar en contra de la apertura de escuelas.

Hace dos o tres días, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley que modifica la fórmula de actualización del haber jubilatorio, Macri publicó manifestó en Twitter el apoyo al veto y además metió el tema de las universidades: acusó a los creadores de universidades de populismo irracional, demagogía irresponsable y despilfarro.

La gobernadora Vidal había dicho que a las universidades iban los ricos, y no es que tenía una información equivocada, sino que querían instalar la idea de que a la universidad solo van los ricos. Si esa idea prosperaba, iban a encontrar terreno permeable para la propuesta de arancelar la universidad, y creo que van por eso.

Si no modificamos la correlación de fuerzas que existe en el Congreso, yo creo que lo aprueban. Entre LLA, El PRO, el radicalismo y Hacemos Cambio Federal, la derecha tiene mayoría. Todas las ideas son respetables, pero las nuestras también.

TV FM