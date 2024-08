Oscar Agost Carreño: "El Consejo de Mayo fue algo para el metaverso"

El diputado nacional, Oscar Agost Carreño, hizo hincapié en que se debería priorizar en el Congreso la discusión por la asignación de fondos para la SIDE, y afirmó que el oficialismo "no quiere que se discuta". "El tema de los espías le molesta hasta al propio votante de Milei", apuntó. Por otro lado, explicó porqué el bloque de Encuentro Federal decidió no dar quórum para iniciar la sesión de este jueves. "No solo debemos tratar los temas que importan al oficialismo, sino también los que importan a los argentinos", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Agost Carreño es diputado nacional, electo en 2023 con mandato a 2027, y presidente del PRO en Córdoba. Había sido previamente legislador de su provincia, asesor legal del Banco de la Ciudad y subdirector nacional de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor. En lo que se esperaba que fuera una sesión maratónica, el bloque Encuentro Federal, ex Hacemos Coalición Federal, envió una contundente muestra de fuerza al oficialismo y no dio quórum para iniciar la sesión.

¿Cuál fue el principal motivo por el que el bloque decidió no plegarse a los deseos del oficialismo y hacer caer la sesión?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nosotros tuvimos dos reuniones muy importantes, una con los bloques dialoguistas y el presidente de la Cámara, la tarde anterior a lo que era la sesión. Después, tuvimos una reunión que se llama Labor Parlamentario, ya con los mismos, más UP y la izquierda.

En esas reuniones no estaba claro el panorama de cómo iba a ser la reunión, lo único que estaba resuelto es que iba a durar alrededor de 24 horas y que iba a ser un circo romano en el cual no había ningún tipo de orden e iban a estar los temas de la violencia sufrida por Fabiola, de un lado, y el tema de la visita a represores, del otro.

Diputados: se cayó la sesión por falta de quórum, donde el kirchnerismo pretendía repudiar la violencia de Alberto Fernández a Fabiola Yañez

Entendimos que entre los dos lados de la grieta no íbamos a poder aprobar las leyes o entrar al Congreso a mostrar a la sociedad lo que realmente espera del Congreso, que es que tratemos los temas que les cambian de verdad la vida de la gente. Por eso tomamos la decisión, sobre todo cuando no estaban todos los diputados de La Libertad Avanza siquiera dando quórum, ni estaba garantizado que pidan disculpas los diputados que fueron al penal de Ezeiza. En ese lío, que nadie terminaba de ordenar, fue que decidimos que, si no se daba el quórum sin nosotros, no bajaríamos.

¿En esta decisión de no darles quórum, cuánto injerencia tuvo la decisión del oficialismo de no aceptar a Emilio Monzó como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia?

No podemos desconocer que hay una serie de incumplimientos políticos por parte del Gobierno que van generando un enorme desgaste y una pérdida de la confianza. Creo que todos han sido testigos del esfuerzo que hemos puesto desde nuestro bloque para que se apruebe y mejore la Ley Bases, y tantos otros temas que pasaron por el Congreso.

Ese tema de haber acordado que Emilio Monzó tenía que ser parte de una importantísima Comisión Bicameral, que no es sólo por un cargo, sino también para controlar un tema delicado con este Gobierno, que es el de los espías, bueno, realmente darle baja a Monzó es una mancha más a un tigre que venía bastante manchado.

Emilio Monzó: “Milei es un fenómeno que tiene su génesis en ser un medio, y no un fin en sí mismo”

También se suma que había un acuerdo para encaminar lo que es la AGN en esta sesión, que también La Libertad Avanza tenía un acuerdo que incluía al radicalismo, al PRO y a nuestro bloque y decidieron unilateralmente de un día para el otro imponer un candidato de ellos. Entonces, también eso lo veíamos como un incumplimiento.

El funcionamiento de la Cámara es deficiente: no se asigna el presupuesto adecuado, la agenda es controlada por el oficialismo y no se cumplen los acuerdos. Por lo tanto, consideramos un error entrar a dar los votos sin abordar estos problemas, ya que solo conduce a que el Parlamento sea un circo romano y a que después la granja de trolls del propio Gobierno nos exponga en el Congreso, peleándonos entre distintas bandas por un comunicado

¿Considera que con esta demostración de fuerzas el Gobierno tomará nota y cambiará su actitud?

Esperemos que sí. La verdad es que no lo vimos como una alerta. Más que buscar que tomen nota, lo que queríamos realmente era que haya un verdadero orden. La semana que viene habrá una sesión con los mismos temas, y fue pedido por La Libertad Avanza y el PRO. Nosotros también hemos pedido una sesión propia. Ambas se unirán, por una cuestión de metodología, seguramente.

La oposición presiona para discutir el DNU que autorizó fondos reservados a la SIDE

De hecho, las reuniones van a estar muy juntas, y es para tratar el tema de los fondos de la SIDE. Porque entendemos que no solo podemos tratar los temas que importan al oficialismo, sino también los que importan a los argentinos. Y si no hay plata para jubilaciones y se han asignado fondos para espías por el equivalente a 72.000 jubilaciones mínimas con aguinaldo y todo, hasta fin de año, bueno, queremos que ese tema también se discuta y se incorpore en el temario.

Así que estamos de acuerdo en poder sesionar la semana que viene para que estos mismos 14 temas se debatan. Pero esperamos también que se trate el tema de la SIDE, que ayer no lo permitió el gobierno de la Bicameral correspondiente. Y creemos que en esa sesión, en la reunión que tengamos para ordenarla, saquemos toda la discusión que está habiendo en la política, en la prensa y en las redes sociales. Pero no podemos tener una sesión de la cual dos tercios de la sesión sea vídeos de discusión por cuestiones que son algo distinto a legislar.

¿Fin de la luna de miel entre el Ejecutivo y Congreso?

Alejandro Gomel (AG): Da la sensación que se terminó cierta luna de miel que había entre el Ejecutivo y el Congreso después de la Ley Bases, ¿considera lo mismo?

Creo que después de la Ley Bases empezó otra etapa, recordemos que estuvo la sesión que hicimos con el tema de la fórmula de jubilaciones, que fue una cuestión similar a la que está pasando ahora. Es decir, después de la Ley Bases, efectivamente, toda la política cambió, salió de un tema que era ordenador, y a partir de ahí empezó una discusión para ver cómo se implementaba la agenda.

En el Congreso, generalmente, la agenda en gran parte la imponen los oficialismos, eso es algo normal. Pero en la sana política se va discutiendo, sobre todo con los bloques que van ayudando, aunque sea ocasionalmente, a que las agendas que ellos consideran que la sociedad o sus representados le van pidiendo también vayan ingresando.

En Diputados se esperaba una fuerte sesión a partir de los polémicos sucesos sucedidos en oficialismo y el kirchnerismo, pero no hubo quórum .

Y para nosotros, por ejemplo, las jubilaciones y el impuesto al tabaco, en su momento, eran parte de esos temas. En esta oportunidad creemos que el tema de darle fondos a los espías cuando no hay plata para muchísimas otras cosas, o que entre el presupuesto nacional, bueno, son temas delicados que hay que exigirle al Gobierno que los discutamos. Es verdad que después de la Ley Bases empezó una nueva etapa, y es verdad que cuando se va perdiendo confianza porque el Gobierno incumple acuerdos políticos, ese desgaste va generando mayores fricciones.

Las esquirlas del Pacto de Mayo

Elizabeth Peger (EP): En este contexto nuevo que usted describe, ¿qué pasa con el Pacto de Mayo? ¿Qué expectativas tienen respecto de eso? ¿Solamente fue una foto que fue en un momento y ya pasó?

La verdad es que no sabría qué decir del Pacto de Mayo, porque el Consejo de Mayo fue algo para el metaverso, fue una noticia de algo que iba a funcionar pero que no lo veo en la realidad. Sería muy bueno que tengamos esa mesa de diálogo, que lo retomemos. La verdad es que el diálogo lo tenemos en la Cámara, y con el Gobierno nosotros seguimos dialogando, más allá de nuestros planteos.

El Pacto de Mayo, los derechos y las leyes

Pero realmente no veo que exista ese Consejo de Mayo, y tampoco veo que estén dadas las bases de ese pacto que se firmó en su momento. Quizás es momento de parar la pelota y sentarnos nuevamente a ver cómo sigue el partido, porque lo importante son los argentinos.

Lo único que estamos pidiendo es que venga el Gobierno y explique mejor las cosas, además de que acordemos, discutamos y nos escuchen en lo que tenemos para aportar. Es que en nuestro bloque están Miguel Pichetto, López Murphy, está Monzó. Gente con mucha preparación en el Estado que quizás podrían ayudar a ordenar prioridades en las discusiones del Congreso.

La nueva etapa parlamentaria

Claudio Mardones (CM): Venimos de jornadas particulares donde la centralidad de Hacemos Coalición Federal se ha potenciado, especialmente por la ausencia en la Cámara de Diputados. Finalmente, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, estiró todo lo que pudo, su bloque no estuvo, se quedaron sin quórum y quedó al desnudo una debilidad que hacía mucho que no le pasaba factura al oficialismo, y ahora viene el debate de la Bicameral. Lo decía usted, convocaron a una sesión tanto La Libertad Avanza como el PRO. Justo un día antes, ellos convocan para llevar al recinto de Diputados el DNU 656. ¿Cómo van a articular? ¿Se repite la estrategia de la otra vez, de imponer una sesión con la otra y de forzar la postergación? ¿Qué lectura hace de ese movimiento?

Lo más probable que se quiera hacer eso, porque en algún momento hubo una estrategia con la Ley Bases para que el kirchnerismo no se imponga. En aquella mesa estábamos nosotros y se impuso esa estrategia. Es probable que quieran eso, porque claramente no quieren que se discuta el tema de los espías y menos en el recinto.

Lo que creo que es lo que menosprecia el Gobierno es el valor de las mayorías. Cuando se construyen mayorías para el quórum, cuando se construyen mayorías para los votos, el Congreso es algo casi sagrado. Por lo tanto, ellos pueden hacer la jugada que hicieron alguna vez al kirchnerismo, porque el kirchnerismo no tenía los números necesarios en aquel momento para imponer voluntades legislativamente.

Los jubilados son de las víctimas más fuertes del ajuste fiscal del Gobierno.

Pero la diferencia que veo es el tema de los espías, que es un tema muy transversal y que le molesta al propio votante de Milei, porque no termina de entender por qué terminan dándole plata sin que expliquen si hay alguna alerta internacional que lo justifique. Entonces, creo que eso ha generado que posiblemente estén los votos. Estamos, por supuesto, trabajando en ello, y creemos que es muy probable que estén los votos. Por lo tanto, esto termina siendo muy sencillo, como casi todo en el Congreso: las mayorías le terminan imponiendo a las minorías, sean oficialistas u opositoras, cómo va a terminar esta historia.

Consecuentemente, creo que, si a la hora que corresponda se planta la mayoría, hace las mociones que corresponden y se pasa a la nueva sesión, no debería haber ningún inconveniente que sea judicializable. Al contrario, son decisiones de mayorías y minorías dentro de un Congreso, que funciona de esa forma.

CM: Usted dice mayorías y minorías, y acá hay una que viene del 5 de junio y que tiene que ver con esos 160 votos de la media sanción de los cambios a la fórmula de movilidad jubilatoria. Pasó inadvertido con todo este tironeo del aparato de inteligencia y la Bicameral, pero lo cierto es que también hay dictamen en el Senado para poder llevar esa demostración de fuerza opositora al recinto del Senado. La fecha la define Victoria Villarruel, pero si esta iniciativa que ustedes votaron con dos tercios llega al Senado, podría llegar el momento del veto. ¿qué cree que va a pasar?

Yo espero que el Presidente recapacite y no ejerza el veto. Primero, porque quedaría demasiado expuesto si vuelve al Congreso esa ley vetada y porque si nosotros insistimos, creemos tener los dos tercios. Esto es a favor de los jubilados, no es en contra del Presidente.

Cuánto cobrarán los jubilados en el mes de agosto con los aumentos

Como el tema es de los espías, no es que estamos haciéndole un golpe de Estado al Milei, sino que estamos pidiendo que den las explicaciones correspondientes. Es intentar de que por DNU no haga lo que tendría que hacer a través del presupuesto, pero sobre todo, que le expliquemos a la sociedad porqué la prioridad son los espías cuando la gente no tiene plata y los jubilados terminan cobrando la mínima y con un bono que le da discrecionalmente el Gobierno.

Bueno, esas son las discusiones que damos. Yo creo que el tema de las jubilaciones es muy probable que en el Senado se apruebe la nueva movilidad. Van a terminar haciendo números y se van a dar cuenta de que lo que decimos es un número razonable para los jubilados, y además que, en definitiva, con los bonos que ellos están dando no es muy distinto la ecuación económica que hay.

Por lo tanto, imagino que alguien los va a asesorar y van a reflexionar para no generar un conflicto mayor entre poderes. Ahora, si el Presidente lo veta, nosotros trabajaremos en el Congreso para darle a los jubilados aquello que creemos que es lo mínimo indispensable y que les ha negado Milei desde que ha asumido.

AO FM