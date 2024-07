El Pacto de Mayo, los derechos y las leyes

El país no tiene dólares y ese es un dato insoslayable. Veremos cómo se las arregla el Ejecutivo para conseguirlos. Como en el tenis cuando se vienen cometiendo errores no forzados en algún momento del partido los mismos se pagan. Lo mismo sucede cuando estando holgados en marcador ya dimos el partido por ganado, nos distraemos y de estar ganando pasamos a estar perdiendo.

Cualquier similitud con la dinámica de los mercados financieros y de la opinión pública no es casualidad. Quienes al Presidente llama libertarados, le venían advirtiendo que algo no funcionaba en relación al valor del dólar. Algunos le sugieren abrir el cepo, otros devaluar. No obstante, Milei / Caputo insisten con que no habrá novedades hasta un largo tiempo.

La semana anterior comentamos sobre el informe de Barclays sugiriendo salir de Argentina. Algo no está funcionando bien. Cuando se toman decisiones en base a suponer que el comportamiento de las variables será seteris parubus, pero las cosas se modifican hay dos caminos: negar o cambiar. Negar genera el riesgo de chocar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Da la sensación de que el gobierno no está tomando nota de que tanto en el escenario externo como en el interno las cosas se están modificando. Asentado en la lectura de datos de las encuestas que muestran cierta estabilidad parecen no tomar nota que, en Brasil, México y Usa se fortalece el dólar. La Argentina no es el centro del mundo, por el contrario, somos sumamente endebles. Alcanzaría con recordar como golpeó el efecto Tequila a nuestra economía en 1994 entonces con un plan económico vigoroso.

En lo político interno Mauricio Macri está decidido a reafirmar que la escudería del Pro no se va a subsumir en las fuerzas del cielo, y está dando un primer alerta. Cumplir con la ley es condición para el buen gobierno.

La batalla entre el dúo Milei /Bullrich vs Macri comenzó. Si miraran con atención las encuestas verían que un tercio de los votantes de Milei son adherentes críticos. Les gusta la dirección general, pero hay cosas que no gustan. Allí pondrá el foco el expresidente, sabiendo que a mayor déficit de gestión mayor posibilidad de volver a estar en el centro de la escena.

Claro que también hay plata y poder de por medio. Se trata de defender el propio territorio de Caba que comienza a ser atacado por Karina. La iniciativa política del oficialismo nos llevará el lunes a Tucumán, en donde se firmará algo que es lo opuesto al pacto de la Moncloa, allí primero se pusieron de acuerdo y después firmaron, aquí se intenta primero firmar y luego hacemos lo que queremos.

El cuanto se fortalecerá el Gobierno con la foto del 9 y el desfile militar depende de cuánto mejore la gestión. Quizás en principio le sirva para señalar enemigos y continuar polarizando.

Ya sabemos que la mayoría de Gobernadores que firman más que por convicción lo hacen esperando fondos. Mientras tanto en el peronismo continua el debate. Cristina luego de muchos años nombró positivamente a Perón y se detuvo en especial en una de las veinte verdades del peronismo. “En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre, y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume.” Puesto en su voz puede leerse o como una autocrítica a parte del sistema de creencias del kirchnerismo en relación a la política social o como un modo de señalar que en los 10 puntos del Acuerdo de Mayo de producción y de derechos de los que trabajan no se habla. Sobre esta falta se estructura el rechazo de los gobernadores que se niegan a firmar.

*Analista y consultor político.