Cuánto cobraran los jubilados en el mes de agosto con los aumentos

En diálogo con Canal E, el abogado previsional, Norberto Markarian, habló sobre la situación de los jubilados en este contexto económico tan complicado, señaló el próximo aumento que tendrán en base a la inflación y fue muy duro con la forma de manejarse de Anses y sus empleados.

“Los jubilados siempre tienen el mismo problema, no tienen quien los defienda, salvo la prensa libre y la Justicia”, comentó Norberto Markarian. “El Gobierno salió al frente para poder ayudarlos y cumplió la palabra perfectamente de lo que dijeron, el ministro de Economía dijo que no le iba a quitar el bono a los jubilados porque iban a quedar en la indigencia y se lo siguen pagando, más allá de que no aumentaron”, agregó.

El haber de los jubilados tendrá un 4,58% de aumento según la última inflación

Posteriormente, Markarian planteó: “El Gobierno dijo que les iba a pagar todos los meses con un aumento de acuerdo a la inflación, lo sigue haciendo y este mes el aumento es del 4,58% porque la inflación viene bajando, bajó a un dígito como dijeron que iba a pasar”. Luego, manifestó que, “hoy un jubilado de la mínima, con el bono, va a cobrar $295.000, casi $10.000 por día dentro de los 30 días que tiene el mes”.

“En la Anses no son buenos como el dulce de leche, son unas personas que no tienen piedad, es increíble que el propio empleado de Anses vaya contra su propio género”, sostuvo el entrevistado. “Algún día, cuando cumplan órdenes que no son inconstitucionales van a tener que responder ante los jueces”, complementó.

La jubilación como complementación para llegar a fin de mes

Por otro lado, el abogado previsional señaló: “Los jubilados usan la jubilación como una compensación, porque todas las cabelleras plateadas están prestando distintos servicios, tienen un empleo informal y la jubilación viene a servirles para completar el dinero que les falta para poder llegar a vivir”.

A modo de cierre, Markarian expresó: “Todavía no hay pagos, se está pagando a largo plazo, tenemos que esperar, Anses se toma 120 días para cumplir una sentencia de reajuste de haberes, después de eso se toma otro año más y hay que andarle haciendo juicios ejecutivos”.