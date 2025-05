Los empresarios respaldarán al oficialismo en las elecciones: “Hay necesidad de respaldo electoral”

En el marco de lo que fue la Expo EFI, donde el presidente Javier Milei fue el encargado de darle cierre, se dio un giro en la política empresarial argentina ya que un sector creciente del empresariado mostró señales claras de respaldo al Gobierno de cara a las elecciones. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien señaló: “Muchos ya no lo manifiestan off the record, muchos lo plantean de manera frontal: la necesidad de que el gobierno consiga respaldo electoral”.

Los beneficios que podrían llegar para los empresarios si apoyan a Javier Milei

El clima en el sector privado cambió. Lo que antes eran advertencias sobre los riesgos de votar a Javier Milei, hoy se transforman en elogios sobre las oportunidades que representa su continuidad. “Ahora es: si lo votan, puede pasar todo esto bueno”, afirmó Ariel Maciel, destacando el entusiasmo de los empresarios frente a la agenda de reformas impulsada por el oficialismo.

Luego, explicó que el apoyo no se limita a políticas específicas: “Es más probable que veamos a un empresariado más locuaz en sus afirmaciones electorales que concreto en sus decisiones económicas y financieras”. Según dijo, los empresarios condicionan la inversión a cambios legales que todavía no se concretan. “Sin cambios en las leyes, no hay plata”, resaltó.

Cuál es la situación de las PyMEs

El respaldo no está exento de tensiones. El presidente Javier Milei criticó en la Expo EFI tanto a opositores como a medios de comunicación, lo que dejó en alerta a algunos sectores. “Los empresarios saben que eso les puede tocar en cualquier momento”, apuntó Maciel. Sin embargo, entidades clave como la Cámara Argentina de Comercio, presidida por Mario Grinman, ratificaron su apoyo al modelo oficialista e incluso criticaron a las alternativas políticas.

La brecha entre grandes empresas e industrias más pequeñas también es evidente. La Fundación Observatorio PyME, fuertemente vinculada al Grupo Techint y a la UIA, alertó por la “destrucción sostenida de empleo” en el sector PyME. “Es casi la voz de la conciencia de las PyMEs”, señaló, aunque aclaró que es lógico que estos actores reclamen ante la situación actual.

La visión del empresariado sobre la actualidad económica

Una muestra clara del pragmatismo empresario se dio con las declaraciones del CEO de Morixe, Ramón Malseñido. “Prefiere un contexto como el actual, incluso con caída del consumo, porque se pueden planificar mejor las inversiones”, reveló el periodista. Esta postura refleja una percepción creciente, la estabilidad macroeconómica es más valiosa que un consumo en alza pero volátil.

Incluso algunos empresarios con perfil bajo comienzan a hablar con mayor libertad. “Fue interesante escuchar a ejecutivos decir ‘qué bueno que hay empresarios que pueden decir lo que piensan’. Nosotros no podemos, representamos a una gran empresa”, relató. En ese contexto, la figura de Cristiano Rattazzi reaparece como ejemplo de empresario con “espalda para decir lo que se le ocurra”.