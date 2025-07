El Presidente y Jorge Macri, muy lejos: pelea por fondos y disputa electoral

Días antes del 9 de julio, un funcionario enviado por la Casa Rosada fue a visitar a Jorge García Cuerva, el arzobispo de la Catedral Metropolitana. En ese diálogo le llevó una inquietud del presidente Javier Milei: si podía armarse el tedéum de tal forma que el jefe de Estado no tuviera que pasar enfrente de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El presidente quería evitar la escena que se vio el 25 de mayo, cuando decidió no saludar al jefe comunal y lo dejó con la mano alzada.

El tedéum, finalmente, no fue convocado. Pero el hecho de que el Presidente ni siquiera quiera cruzarse con Jorge Macri no es un hecho aislado: tanto él como Karina Milei, “el Jefe”, decidieron apagar la relación que supieron tener con el jefe de Gobierno porteño. Es más: en privado no ahorran críticas.

Las razones son varias. Una de ellas fue el enfrentamiento que fue in crescendo en 2024 en la Ciudad, donde en la Legislatura porteña La Libertad Avanza fue crítica con la gestión porteña. Es más: hubo al menos dos reuniones por temas concretos, como el código urbanístico y el Presupuesto, donde la secretaria general de la Presidencia participó. Fueron encuentros donde el diálogo no fue bueno.

Esas reuniones contrastan con que, durante el primer semestre de 2024, Jorge Macri se jactó de mantener un vínculo privilegiado con “el Jefe” y con el Presidente. Karina es vecina de Vicente López y lo conoció como intendente.

Pero el clímax de la pelea se dio en la campaña. Primero con la contratación del gurú español Antoni Gutiérrez Rubí –a quien los Milei detestan por haber sido el cerebro, según creen, de campañas sucias en su contra– y luego con la pelea electoral donde el PRO quedó tercero.

Actualmente hay vínculos entre funcionarios de ambas administraciones pero el diálogo está casi cortado. Patricia Bullrich habló hace dos semanas con el jefe de Gobierno pero por un tema puntual: el Servicio Penitenciario y los presos en comisarías. Están intentando llegar a un acuerdo. También hablan funcionarios del área económica, de justicia y de transporte. No mucho más.

Incluso dentro del gabinete de Jorge Macri hay quienes creen que hay que seguir el camino que emprendió el PRO bonaerense e intentar acordar con los libertarios. Esa idea de que parte del electorado amarillo se puso violeta lo expuso abiertamente la vicejefa Clara Muzzio delante del gabinete porteño. Al jefe de Gobierno no le gustó nada y la frenó en seco argumentando que había que reconstruir el viejo Cambiemos con aliados naturales del PRO. “Es tu opinión, Jorge”, le devolvió la vicejefa. La relación entre ambos pasa un mal momento desde hace semanas ya.

Con todo, en términos de gestión en la Ciudad, calculan que hay unos 450 millones de dólares en préstamos internacionales aprobados que están trabados en Nación. Unos 300 millones corresponden a un crédito de la Corporación Andina de Fomento para la Línea B de subtes; otros 85 millones para la implementación de la historia clínica digital y otros 75 millones, también de la CAF, para pasos bajo nivel. Todo necesita el aval de Economía para que lleguen los fondos. No ocurrió aún.

Del otro lado, en la Casa Rosada argumentan que ya la Ciudad se llevó, desde el año pasado, el goteo de coparticipación que pedía y que, tras la disputa en la Corte Suprema, logró que empiece a derramar todos los viernes de manera religiosa.