viernes 13 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 12 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 4162 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4162

  2. 6470

  3. 6973

  4. 8417

  5. 0166

  6. 4840

  7. 1827

  8. 6140

  9. 5959

  10. 7342

  11. 3014

  12. 6962

  13. 4149

  14. 9934

  15. 1438

  16. 3209

  17. 3550

  18. 0640

  19. 1439

  20. 8387

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 7817 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7817

  2. 6388

  3. 9092

  4. 6778

  5. 1435

  6. 0582

  7. 1263

  8. 7606

  9. 0721

  10. 0588

  11. 4272

  12. 6010

  13. 5044

  14. 6757

  15. 9508

  16. 7196

  17. 6760

  18. 1545

  19. 3704

  20. 2167

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 3514 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3514

  2. 9066

  3. 6648

  4. 7393

  5. 3096

  6. 1255

  7. 1845

  8. 5818

  9. 0938

  10. 3369

  11. 0184

  12. 4181

  13. 4731

  14. 6400

  15. 2404

  16. 5351

  17. 3838

  18. 0663

  19. 4811

  20. 7970

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 6088 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6088

  2. 2316

  3. 7561

  4. 5571

  5. 2841

  6. 1334

  7. 9367

  8. 5057

  9. 5569

  10. 0820

  11. 2686

  12. 7949

  13. 5130

  14. 7701

  15. 2011

  16. 7626

  17. 1198

  18. 3708

  19. 5183

  20. 7942

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 1170 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1170

  2. 3527

  3. 6209

  4. 1058

  5. 3565

  6. 7656

  7. 9938

  8. 3310

  9. 1214

  10. 6824

  11. 4452

  12. 0867

  13. 0095

  14. 6687

  15. 1030

  16. 9182

  17. 5592

  18. 2094

  19. 7799

  20. 8099

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 9475 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9475

  2. 0626

  3. 7894

  4. 9348

  5. 7923

  6. 8063

  7. 1198

  8. 6412

  9. 8527

  10. 2642

  11. 8700

  12. 7539

  13. 3470

  14. 9137

  15. 0263

  16. 6028

  17. 1437

  18. 3845

  19. 2358

  20. 7047

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 8527 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8527

  2. 1088

  3. 4304

  4. 4593

  5. 3019

  6. 2709

  7. 4825

  8. 2441

  9. 2108

  10. 3350

  11. 9779

  12. 1533

  13. 6813

  14. 2780

  15. 8415

  16. 0352

  17. 3824

  18. 3328

  19. 7475

  20. 6965

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 1977 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1977

  2. 6294

  3. 5170

  4. 7453

  5. 4342

  6. 5222

  7. 2577

  8. 7639

  9. 5959

  10. 1092

  11. 0286

  12. 5352

  13. 1827

  14. 5831

  15. 4642

  16. 0054

  17. 9363

  18. 2087

  19. 6313

  20. 5742

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 4725 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4725

  2. 4121

  3. 1478

  4. 5561

  5. 5560

  6. 8071

  7. 4159

  8. 7892

  9. 2819

  10. 5355

  11. 4014

  12. 5611

  13. 1845

  14. 7970

  15. 9004

  16. 1780

  17. 7408

  18. 4549

  19. 0433

  20. 4227

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 0246 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0246

  2. 7692

  3. 8755

  4. 8531

  5. 6926

  6. 1335

  7. 6602

  8. 8000

  9. 4835

  10. 5936

  11. 6046

  12. 1185

  13. 0902

  14. 6646

  15. 1446

  16. 9038

  17. 8661

  18. 7969

  19. 6363

  20. 5952

Resultados de la Quiniela del 12 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 3051 La Primera: 8207 Matutina: 6699 Vespertina: 4080 Nocturna: 1848

Resultados Santa Fe La Previa: 5639 La Primera: 0597 Matutina: 9336 Vespertina: 5149 Nocturna: 0004

Resultados Entre Ríos La Previa: 7474 La Primera: 2822 Matutina: 0278 Vespertina: 7043 Nocturna: 4567

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

