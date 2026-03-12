La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 4162 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4162 6470 6973 8417 0166 4840 1827 6140 5959 7342 3014 6962 4149 9934 1438 3209 3550 0640 1439 8387

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 7817 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7817 6388 9092 6778 1435 0582 1263 7606 0721 0588 4272 6010 5044 6757 9508 7196 6760 1545 3704 2167

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 3514 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3514 9066 6648 7393 3096 1255 1845 5818 0938 3369 0184 4181 4731 6400 2404 5351 3838 0663 4811 7970

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 6088 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6088 2316 7561 5571 2841 1334 9367 5057 5569 0820 2686 7949 5130 7701 2011 7626 1198 3708 5183 7942

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 1170 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1170 3527 6209 1058 3565 7656 9938 3310 1214 6824 4452 0867 0095 6687 1030 9182 5592 2094 7799 8099

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 9475 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9475 0626 7894 9348 7923 8063 1198 6412 8527 2642 8700 7539 3470 9137 0263 6028 1437 3845 2358 7047

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 8527 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8527 1088 4304 4593 3019 2709 4825 2441 2108 3350 9779 1533 6813 2780 8415 0352 3824 3328 7475 6965

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 1977 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1977 6294 5170 7453 4342 5222 2577 7639 5959 1092 0286 5352 1827 5831 4642 0054 9363 2087 6313 5742

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 12 de marzo

A la cabeza: 4725 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4725 4121 1478 5561 5560 8071 4159 7892 2819 5355 4014 5611 1845 7970 9004 1780 7408 4549 0433 4227

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 12 de marzo

A la cabeza: 0246 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0246 7692 8755 8531 6926 1335 6602 8000 4835 5936 6046 1185 0902 6646 1446 9038 8661 7969 6363 5952

Resultados de la Quiniela del 12 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 3051 La Primera: 8207 Matutina: 6699 Vespertina: 4080 Nocturna: 1848

Resultados Santa Fe La Previa: 5639 La Primera: 0597 Matutina: 9336 Vespertina: 5149 Nocturna: 0004

Resultados Entre Ríos La Previa: 7474 La Primera: 2822 Matutina: 0278 Vespertina: 7043 Nocturna: 4567

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.