La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 12 de marzo
A la cabeza: 4162 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
-
6470
-
6973
-
8417
-
0166
-
4840
-
1827
-
6140
-
5959
-
7342
-
3014
-
6962
-
4149
-
9934
-
1438
-
3209
-
3550
-
0640
-
1439
-
8387
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de marzo
A la cabeza: 7817 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7817
-
6388
-
9092
-
6778
-
1435
-
0582
-
1263
-
7606
-
0721
-
0588
-
4272
-
6010
-
5044
-
6757
-
9508
-
7196
-
6760
-
1545
-
3704
-
2167
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 12 de marzo
A la cabeza: 3514 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3514
-
9066
-
6648
-
7393
-
3096
-
1255
-
1845
-
5818
-
0938
-
3369
-
0184
-
4181
-
4731
-
6400
-
2404
-
5351
-
3838
-
0663
-
4811
-
7970
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de marzo
A la cabeza: 6088 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6088
-
2316
-
7561
-
5571
-
2841
-
1334
-
9367
-
5057
-
5569
-
0820
-
2686
-
7949
-
5130
-
7701
-
2011
-
7626
-
1198
-
3708
-
5183
-
7942
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 12 de marzo
A la cabeza: 1170 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1170
-
3527
-
6209
-
1058
-
3565
-
7656
-
9938
-
3310
-
1214
-
6824
-
4452
-
0867
-
0095
-
6687
-
1030
-
9182
-
5592
-
2094
-
7799
-
8099
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de marzo
A la cabeza: 9475 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9475
-
0626
-
7894
-
9348
-
7923
-
8063
-
1198
-
6412
-
8527
-
2642
-
8700
-
7539
-
3470
-
9137
-
0263
-
6028
-
1437
-
3845
-
2358
-
7047
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 12 de marzo
A la cabeza: 8527 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8527
-
1088
-
4304
-
4593
-
3019
-
2709
-
4825
-
2441
-
2108
-
3350
-
9779
-
1533
-
6813
-
2780
-
8415
-
0352
-
3824
-
3328
-
7475
-
6965
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de marzo
A la cabeza: 1977 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1977
-
6294
-
5170
-
7453
-
4342
-
5222
-
2577
-
7639
-
5959
-
1092
-
0286
-
5352
-
1827
-
5831
-
4642
-
0054
-
9363
-
2087
-
6313
-
5742
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 12 de marzo
A la cabeza: 4725 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4725
-
4121
-
1478
-
5561
-
5560
-
8071
-
4159
-
7892
-
2819
-
5355
-
4014
-
5611
-
1845
-
7970
-
9004
-
1780
-
7408
-
4549
-
0433
-
4227
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 12 de marzo
A la cabeza: 0246 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0246
-
7692
-
8755
-
8531
-
6926
-
1335
-
6602
-
8000
-
4835
-
5936
-
6046
-
1185
-
0902
-
6646
-
1446
-
9038
-
8661
-
7969
-
6363
-
5952
Resultados de la Quiniela del 12 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 3051 La Primera: 8207 Matutina: 6699 Vespertina: 4080 Nocturna: 1848
Resultados Santa Fe La Previa: 5639 La Primera: 0597 Matutina: 9336 Vespertina: 5149 Nocturna: 0004
Resultados Entre Ríos La Previa: 7474 La Primera: 2822 Matutina: 0278 Vespertina: 7043 Nocturna: 4567
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.