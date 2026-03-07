QUINIELA de hoy Sábado 7 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 7 de marzo

• A la cabeza: 0416 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0416

2. 6342

3. 5734

4. 5217

5. 1116

6. 5882

7. 8023

8. 2170

9. 5142

10. 4816

11. 8393

12. 3842

13. 2974

14. 0341

15. 7911

16. 4492

17. 2792

18. 5633

19. 2501

20. 4720

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 7 de marzo

• A la cabeza: 4761 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4761

2. 6427

3. 3883

4. 3672

5. 5631

6. 1188

7. 2617

8. 9457

9. 3095

10. 1246

11. 8777

12. 1177

13. 1462

14. 6457

15. 3292

16. 4850

17. 1561

18. 8740

19. 8040

20. 0645

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 7 de marzo

• A la cabeza: 6133 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6133 7486 6466 3676 3408 2067 1931 4773 5614 4162 4209 3785 5816 1083 1755 2989 4837 3346 8951 9239

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 7 de marzo

• A la cabeza: 4014 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4014 5801 6452 4417 4608 8151 4170 5392 3576 2586 2003 1131 4725 2274 4820 3229 7557 7587 3009 2497

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 7 de marzo

• A la cabeza: 0122 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0122

2. 6887

3. 2108

4. 3118

5. 4355

6. 3416

7. 0127

8. 7792

9. 6428

10. 9337

11. 9652

12. 7475

13. 3007

14. 7902

15. 3761

16. 2849

17. 5672

18. 4713

19. 8693

20. 9334

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 7 de marzo

• A la cabeza: 1743 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1743

2. 4048

3. 4380

4. 6203

5. 7607

6. 7421

7. 4835

8. 7645

9. 4869

10. 1200

11. 7535

12. 1725

13. 2293

14. 7021

15. 1059

16. 5422

17. 0256

18. 9421

19. 6758

20. 4033

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 7 de marzo

• A la cabeza: 9183 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9183

2. 0242

3. 0799

4. 6143

5. 5908

6. 8581

7. 7367

8. 8662

9. 7302

10. 5592

11. 7598

12. 8564

13. 5986

14. 7380

15. 3515

16. 1422

17. 5987

18. 1900

19. 7286

20. 7199

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 7 de marzo

• A la cabeza: 4187 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4187

2. 6707

3. 2298

4. 5522

5. 9647

6. 2796

7. 0564

8. 7242

9. 0296

10. 2448

11. 8224

12. 4872

13. 7386

14. 6319

15. 8481

16. 7200

17. 7387

18. 7393

19. 7165

20. 3250

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 7 de marzo

• A la cabeza: 2437 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2437

2. 3331

3. 3288

4. 6433

5. 4330

6. 4242

7. 4345

8. 2813

9. 4530

10. 4324

11. 2316

12. 1135

13. 0828

14. 1058

15. 7995

16. 2895

17. 8800

18. 9047

19. 3508

20. 2860

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 7 de marzo

• A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8077

2. 4769

3. 9656

4. 7284

5. 3441

6. 2107

7. 8172

8. 3431

9. 3860

10. 8586

11. 0135

12. 3098

13. 1043

14. 5818

15. 8784

16. 2319

17. 0101

18. 7518

19. 4781

20. 0299

Resultados de la Quiniela del 7 de marzo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 4559.

- Resultados Santa Fe Nocturna: 5458.

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 6396.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.