QUINIELA de hoy Sábado 7 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 7 de marzo
• A la cabeza: 0416 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0416
2. 6342
3. 5734
4. 5217
5. 1116
6. 5882
7. 8023
8. 2170
9. 5142
10. 4816
11. 8393
12. 3842
13. 2974
14. 0341
15. 7911
16. 4492
17. 2792
18. 5633
19. 2501
20. 4720
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 7 de marzo
• A la cabeza: 4761 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 4761
2. 6427
3. 3883
4. 3672
5. 5631
6. 1188
7. 2617
8. 9457
9. 3095
10. 1246
11. 8777
12. 1177
13. 1462
14. 6457
15. 3292
16. 4850
17. 1561
18. 8740
19. 8040
20. 0645
Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 7 de marzo
• A la cabeza: 6133 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6133
- 7486
- 6466
- 3676
- 3408
- 2067
- 1931
- 4773
- 5614
- 4162
- 4209
- 3785
- 5816
- 1083
- 1755
- 2989
- 4837
- 3346
- 8951
- 9239
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 7 de marzo
• A la cabeza: 4014 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4014
- 5801
- 6452
- 4417
- 4608
- 8151
- 4170
- 5392
- 3576
- 2586
- 2003
- 1131
- 4725
- 2274
- 4820
- 3229
- 7557
- 7587
- 3009
- 2497
Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 7 de marzo
• A la cabeza: 0122 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0122
2. 6887
3. 2108
4. 3118
5. 4355
6. 3416
7. 0127
8. 7792
9. 6428
10. 9337
11. 9652
12. 7475
13. 3007
14. 7902
15. 3761
16. 2849
17. 5672
18. 4713
19. 8693
20. 9334
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 7 de marzo
• A la cabeza: 1743 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 1743
2. 4048
3. 4380
4. 6203
5. 7607
6. 7421
7. 4835
8. 7645
9. 4869
10. 1200
11. 7535
12. 1725
13. 2293
14. 7021
15. 1059
16. 5422
17. 0256
18. 9421
19. 6758
20. 4033
Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 7 de marzo
• A la cabeza: 9183 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9183
2. 0242
3. 0799
4. 6143
5. 5908
6. 8581
7. 7367
8. 8662
9. 7302
10. 5592
11. 7598
12. 8564
13. 5986
14. 7380
15. 3515
16. 1422
17. 5987
18. 1900
19. 7286
20. 7199
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 7 de marzo
• A la cabeza: 4187 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 4187
2. 6707
3. 2298
4. 5522
5. 9647
6. 2796
7. 0564
8. 7242
9. 0296
10. 2448
11. 8224
12. 4872
13. 7386
14. 6319
15. 8481
16. 7200
17. 7387
18. 7393
19. 7165
20. 3250
Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 7 de marzo
• A la cabeza: 2437 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2437
2. 3331
3. 3288
4. 6433
5. 4330
6. 4242
7. 4345
8. 2813
9. 4530
10. 4324
11. 2316
12. 1135
13. 0828
14. 1058
15. 7995
16. 2895
17. 8800
18. 9047
19. 3508
20. 2860
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 7 de marzo
• A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8077
2. 4769
3. 9656
4. 7284
5. 3441
6. 2107
7. 8172
8. 3431
9. 3860
10. 8586
11. 0135
12. 3098
13. 1043
14. 5818
15. 8784
16. 2319
17. 0101
18. 7518
19. 4781
20. 0299
Resultados de la Quiniela del 7 de marzo por provincia
- Resultados Córdoba Nocturna: 4559.
- Resultados Santa Fe Nocturna: 5458.
- Resultados Entre Ríos Nocturna: 6396.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.