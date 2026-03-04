La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 1975 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1975 6319 7554 8658 4415 6054 5284 6116 0725 7342 2381 0747 4153 8177 1362 3060 9367 0640 1475 6965

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 0036 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0036 3188 2435 3175 0588 0930 5625 3144 7709 2095 2382 6197 5187 3396 6469 7642 6752 2099 6876 5280

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 0919 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0919 8322 5681 2784 0741 9096 6377 7636 0009 5747 2482 3701 1198 1916 2379 1823 5635 8624 8585 8410

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 9588 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9588 8459 7040 8769 6185 1007 5146 7977 7772 8645 7840 0432 2724 5863 3678 8573 2223 7780 6875 7215

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 3838 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3838 4833 0561 2260 7434 6326 8760 0643 4683 5315 9283 2004 6051 0815 9901 3362 8704 8382 7709 5824

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 9518 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9518 2339 9635 6271 0002 9214 0524 1952 4821 1656 2868 8066 2420 5819 4173 2496 3388 1472 3770 0855

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 8524 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8524 7956 2795 5359 5258 0538 3803 0405 4274 8868 6427 4452 1829 2942 3432 0960 0511 2378 1475 2163

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 2603 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2603 0574 2307 6608 3583 8831 1380 8758 2305 0212 0182 0929 8863 3173 2153 0716 1599 0588 2155 1443

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 2841 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2841 4930 1092 5235 6711 0229 5567 1928 4031 3394 1150 7203 1210 6652 9210 1177 8740 6052 3388 0215

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 5312 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5312 1290 4410 1952 0336 0984 2253 7644 5501 1284 8832 1947 0236 5184 2933 0508 3371 1205 8864 4418

Resultados de la Quiniela del 4 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4868 La Primera: 2620 Matutina: 2588 Vespertina: 1525 Nocturna: 4411

Resultados Santa Fe La Previa: 1311 La Primera: 3116 Matutina: 1170 Vespertina: 7055 Nocturna: 4281

Resultados Entre Ríos La Previa: 2730 La Primera: 9816 Matutina: 5133 Vespertina: 1192 Nocturna: 6603

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 h • La Primera: 12:00 h • La Matutina: 15:00 h • La Vespertina: 18:00 h • La Nocturna: 21:00 h.