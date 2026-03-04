miércoles 04 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 4 de marzo: todos los resultados de la Nacional y provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 1975 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1975

    Esto no les gusta a los autoritarios
    El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
    Hoy más que nunca Suscribite

  2. 6319

  3. 7554

  4. 8658

  5. 4415

  6. 6054

  7. 5284

  8. 6116

  9. 0725

  10. 7342

  11. 2381

  12. 0747

  13. 4153

  14. 8177

  15. 1362

  16. 3060

  17. 9367

  18. 0640

  19. 1475

  20. 6965

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 0036 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0036

  2. 3188

  3. 2435

  4. 3175

  5. 0588

  6. 0930

  7. 5625

  8. 3144

  9. 7709

  10. 2095

  11. 2382

  12. 6197

  13. 5187

  14. 3396

  15. 6469

  16. 7642

  17. 6752

  18. 2099

  19. 6876

  20. 5280

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 0919 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0919

  2. 8322

  3. 5681

  4. 2784

  5. 0741

  6. 9096

  7. 6377

  8. 7636

  9. 0009

  10. 5747

  11. 2482

  12. 3701

  13. 1198

  14. 1916

  15. 2379

  16. 1823

  17. 5635

  18. 8624

  19. 8585

  20. 8410

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 9588 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9588

  2. 8459

  3. 7040

  4. 8769

  5. 6185

  6. 1007

  7. 5146

  8. 7977

  9. 7772

  10. 8645

  11. 7840

  12. 0432

  13. 2724

  14. 5863

  15. 3678

  16. 8573

  17. 2223

  18. 7780

  19. 6875

  20. 7215

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 3838 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3838

  2. 4833

  3. 0561

  4. 2260

  5. 7434

  6. 6326

  7. 8760

  8. 0643

  9. 4683

  10. 5315

  11. 9283

  12. 2004

  13. 6051

  14. 0815

  15. 9901

  16. 3362

  17. 8704

  18. 8382

  19. 7709

  20. 5824

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 9518 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9518

  2. 2339

  3. 9635

  4. 6271

  5. 0002

  6. 9214

  7. 0524

  8. 1952

  9. 4821

  10. 1656

  11. 2868

  12. 8066

  13. 2420

  14. 5819

  15. 4173

  16. 2496

  17. 3388

  18. 1472

  19. 3770

  20. 0855

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 8524 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8524

  2. 7956

  3. 2795

  4. 5359

  5. 5258

  6. 0538

  7. 3803

  8. 0405

  9. 4274

  10. 8868

  11. 6427

  12. 4452

  13. 1829

  14. 2942

  15. 3432

  16. 0960

  17. 0511

  18. 2378

  19. 1475

  20. 2163

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 2603 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2603

  2. 0574

  3. 2307

  4. 6608

  5. 3583

  6. 8831

  7. 1380

  8. 8758

  9. 2305

  10. 0212

  11. 0182

  12. 0929

  13. 8863

  14. 3173

  15. 2153

  16. 0716

  17. 1599

  18. 0588

  19. 2155

  20. 1443

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 4 de marzo

A la cabeza: 2841 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2841

  2. 4930

  3. 1092

  4. 5235

  5. 6711

  6. 0229

  7. 5567

  8. 1928

  9. 4031

  10. 3394

  11. 1150

  12. 7203

  13. 1210

  14. 6652

  15. 9210

  16. 1177

  17. 8740

  18. 6052

  19. 3388

  20. 0215

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 4 de marzo

A la cabeza: 5312 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5312

  2. 1290

  3. 4410

  4. 1952

  5. 0336

  6. 0984

  7. 2253

  8. 7644

  9. 5501

  10. 1284

  11. 8832

  12. 1947

  13. 0236

  14. 5184

  15. 2933

  16. 0508

  17. 3371

  18. 1205

  19. 8864

  20. 4418

Resultados de la Quiniela del 4 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4868 La Primera: 2620 Matutina: 2588 Vespertina: 1525 Nocturna: 4411

Resultados Santa Fe La Previa: 1311 La Primera: 3116 Matutina: 1170 Vespertina: 7055 Nocturna: 4281

Resultados Entre Ríos La Previa: 2730 La Primera: 9816 Matutina: 5133 Vespertina: 1192 Nocturna: 6603

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 h • La Primera: 12:00 h • La Matutina: 15:00 h • La Vespertina: 18:00 h • La Nocturna: 21:00 h.

También te puede interesar
En esta Nota