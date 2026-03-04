La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 4 de marzo
A la cabeza: 1975 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
-
6319
-
7554
-
8658
-
4415
-
6054
-
5284
-
6116
-
0725
-
7342
-
2381
-
0747
-
4153
-
8177
-
1362
-
3060
-
9367
-
0640
-
1475
-
6965
Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 4 de marzo
A la cabeza: 0036 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0036
-
3188
-
2435
-
3175
-
0588
-
0930
-
5625
-
3144
-
7709
-
2095
-
2382
-
6197
-
5187
-
3396
-
6469
-
7642
-
6752
-
2099
-
6876
-
5280
Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 4 de marzo
A la cabeza: 0919 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0919
-
8322
-
5681
-
2784
-
0741
-
9096
-
6377
-
7636
-
0009
-
5747
-
2482
-
3701
-
1198
-
1916
-
2379
-
1823
-
5635
-
8624
-
8585
-
8410
Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 4 de marzo
A la cabeza: 9588 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9588
-
8459
-
7040
-
8769
-
6185
-
1007
-
5146
-
7977
-
7772
-
8645
-
7840
-
0432
-
2724
-
5863
-
3678
-
8573
-
2223
-
7780
-
6875
-
7215
Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 4 de marzo
A la cabeza: 3838 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3838
-
4833
-
0561
-
2260
-
7434
-
6326
-
8760
-
0643
-
4683
-
5315
-
9283
-
2004
-
6051
-
0815
-
9901
-
3362
-
8704
-
8382
-
7709
-
5824
Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 4 de marzo
A la cabeza: 9518 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9518
-
2339
-
9635
-
6271
-
0002
-
9214
-
0524
-
1952
-
4821
-
1656
-
2868
-
8066
-
2420
-
5819
-
4173
-
2496
-
3388
-
1472
-
3770
-
0855
Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 4 de marzo
A la cabeza: 8524 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8524
-
7956
-
2795
-
5359
-
5258
-
0538
-
3803
-
0405
-
4274
-
8868
-
6427
-
4452
-
1829
-
2942
-
3432
-
0960
-
0511
-
2378
-
1475
-
2163
Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 4 de marzo
A la cabeza: 2603 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2603
-
0574
-
2307
-
6608
-
3583
-
8831
-
1380
-
8758
-
2305
-
0212
-
0182
-
0929
-
8863
-
3173
-
2153
-
0716
-
1599
-
0588
-
2155
-
1443
Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 4 de marzo
A la cabeza: 2841 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2841
-
4930
-
1092
-
5235
-
6711
-
0229
-
5567
-
1928
-
4031
-
3394
-
1150
-
7203
-
1210
-
6652
-
9210
-
1177
-
8740
-
6052
-
3388
-
0215
Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 4 de marzo
A la cabeza: 5312 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5312
-
1290
-
4410
-
1952
-
0336
-
0984
-
2253
-
7644
-
5501
-
1284
-
8832
-
1947
-
0236
-
5184
-
2933
-
0508
-
3371
-
1205
-
8864
-
4418
Resultados de la Quiniela del 4 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 4868 La Primera: 2620 Matutina: 2588 Vespertina: 1525 Nocturna: 4411
Resultados Santa Fe La Previa: 1311 La Primera: 3116 Matutina: 1170 Vespertina: 7055 Nocturna: 4281
Resultados Entre Ríos La Previa: 2730 La Primera: 9816 Matutina: 5133 Vespertina: 1192 Nocturna: 6603
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 h • La Primera: 12:00 h • La Matutina: 15:00 h • La Vespertina: 18:00 h • La Nocturna: 21:00 h.