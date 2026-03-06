Quiniela de hoy Viernes 6 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 6 de marzo
• A la cabeza: 9457. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9457
2. 7421
3. 6896
4. 1079
5. 6982
6. 7680
7. 8320
8. 1561
9. 3543
10. 9172
11 5835
12. 6578
13. 6064
14. 8501
15. 1472
16. 3899
17. 7202
18. 4476
19. 8758
20. 7760
Quiniela La Previa PROVINCIA del 6 de marzo
• A la cabeza: 9928. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9928
2. 3480
3. 9938
4. 7624
5. 7699
6. 2486
7. 9490
8. 0081
9. 8696
10. 3233
11. 0435
12. 0373
13. 9344
14. 0953
15. 5691
16. 9463
17. 7819
18. 6907
19. 3660
20. 7553
Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 6 de marzo
• A la cabeza: 8811. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8811
2. 7764
3. 5393
4. 3582
5. 4986
6. 9276
7. 9017
8. 8396
9. 0804
10. 3973
11. 5003
12. 1671
13. 5169
14. 7874
15. 0840
16. 5771
17. 7758
18. 0938
19. 5032
20. 0133
Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 6 de marzo
• A la cabeza: 1654. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 1654
2. 0404
3. 8238
4. 7724
5. 8278
6. 7256
7. 9680
8. 5135
9. 3479
10. 7372
11. 0704
12. 2362
13. 8885
14. 0685
15. 0798
16. 7779
17. 2228
18. 6369
19. 1157
20. 9066
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 6 de marzo
• A la cabeza: 7739. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 7739
2. 9590
3. 3652
4. 5712
5. 6139
6. 6847
7. 0413
8. 6002
9. 2585
10. 4821
11. 4376
12. 2484
13. 7550
14. 1981
15. 2607
16. 4851
17. 7071
18. 8577
19. 2041
20. 3979
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 6 de marzo
• A la cabeza: 3949. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 3949
2. 9089
3. 9986
4. 5031
5. 1545
6. 7039
7. 3157
8. 8409
9. 2053
10. 0057
11. 7028
12. 8879
13. 4093
14. 7182
15. 5813
16. 8110
17. 4208
18. 2381
19. 3009
20. 5314
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 6 de marzo
• A la cabeza: 6144. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 6144
2. 5128
3. 8784
4. 3996
5. 5829
6. 7666
7. 7802
8. 8060
9. 6565
10. 3074
11. 4301
12. 9586
13. 2920
14. 6707
15. 8633
16. 5537
17. 7528
18. 4995
19. 0100
20. 8280
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 6 de marzo
• A la cabeza: 1576. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 1576
2. 9441
3. 9647
4. 4626
5. 1146
6. 6538
7. 4743
8. 7075
9. 3330
10. 8417
11. 6024
12. 1263
13. 5283
14. 2026
15. 3797
16. 4416
17. 4744
18. 4974
19. 6615
20. 5848
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 6 de marzo
• A la cabeza: 5928. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5928
2. 9950
3. 4924
4. 3009
5. 5848
6. 6944
7. 7951
8. 7423
9. 5645
10. 5309
11. 1734
12. 4324
13. 4995
14. 5929
15. 2457
16. 3463
17. 9751
18. 6627
19. 4924
20. 8251
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 6 de marzo
• A la cabeza: 9945. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9945
2. 9816
3. 4428
4. 0745
5. 0298
6. 7849
7. 7127
8. 7224
9. 2581
10. 1929
11. 1422
12. 2757
13. 1935
14. 6079
15. 5202
16. 1047
17. 0228
18. 7523
19. 8751
20. 5313
Resultados de la Quiniela del 6 de marzo por provincia
- Resultados Córdoba Nocturna: 6085.
- Resultados Santa Fe Nocturna: 2751.
- Resultados Entre Ríos Nocturna: 6945.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.