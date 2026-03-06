Quiniela de hoy Viernes 6 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 6 de marzo

• A la cabeza: 9457. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9457

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

2. 7421

3. 6896

4. 1079

5. 6982

6. 7680

7. 8320

8. 1561

9. 3543

10. 9172

11 5835

12. 6578

13. 6064

14. 8501

15. 1472

16. 3899

17. 7202

18. 4476

19. 8758

20. 7760

Quiniela La Previa PROVINCIA del 6 de marzo

• A la cabeza: 9928. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9928

2. 3480

3. 9938

4. 7624

5. 7699

6. 2486

7. 9490

8. 0081

9. 8696

10. 3233

11. 0435

12. 0373

13. 9344

14. 0953

15. 5691

16. 9463

17. 7819

18. 6907

19. 3660

20. 7553

Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 6 de marzo

• A la cabeza: 8811. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8811

2. 7764

3. 5393

4. 3582

5. 4986

6. 9276

7. 9017

8. 8396

9. 0804

10. 3973

11. 5003

12. 1671

13. 5169

14. 7874

15. 0840

16. 5771

17. 7758

18. 0938

19. 5032

20. 0133

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 6 de marzo

• A la cabeza: 1654. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1654

2. 0404

3. 8238

4. 7724

5. 8278

6. 7256

7. 9680

8. 5135

9. 3479

10. 7372

11. 0704

12. 2362

13. 8885

14. 0685

15. 0798

16. 7779

17. 2228

18. 6369

19. 1157

20. 9066

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 6 de marzo

• A la cabeza: 7739. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7739

2. 9590

3. 3652

4. 5712

5. 6139

6. 6847

7. 0413

8. 6002

9. 2585

10. 4821

11. 4376

12. 2484

13. 7550

14. 1981

15. 2607

16. 4851

17. 7071

18. 8577

19. 2041

20. 3979

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 6 de marzo

• A la cabeza: 3949. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3949

2. 9089

3. 9986

4. 5031

5. 1545

6. 7039

7. 3157

8. 8409

9. 2053

10. 0057

11. 7028

12. 8879

13. 4093

14. 7182

15. 5813

16. 8110

17. 4208

18. 2381

19. 3009

20. 5314

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 6 de marzo

• A la cabeza: 6144. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 6144

2. 5128

3. 8784

4. 3996

5. 5829

6. 7666

7. 7802

8. 8060

9. 6565

10. 3074

11. 4301

12. 9586

13. 2920

14. 6707

15. 8633

16. 5537

17. 7528

18. 4995

19. 0100

20. 8280

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 6 de marzo

• A la cabeza: 1576. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1576

2. 9441

3. 9647

4. 4626

5. 1146

6. 6538

7. 4743

8. 7075

9. 3330

10. 8417

11. 6024

12. 1263

13. 5283

14. 2026

15. 3797

16. 4416

17. 4744

18. 4974

19. 6615

20. 5848

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 6 de marzo

• A la cabeza: 5928. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5928

2. 9950

3. 4924

4. 3009

5. 5848

6. 6944

7. 7951

8. 7423

9. 5645

10. 5309

11. 1734

12. 4324

13. 4995

14. 5929

15. 2457

16. 3463

17. 9751

18. 6627

19. 4924

20. 8251

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 6 de marzo

• A la cabeza: 9945. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9945

2. 9816

3. 4428

4. 0745

5. 0298

6. 7849

7. 7127

8. 7224

9. 2581

10. 1929

11. 1422

12. 2757

13. 1935

14. 6079

15. 5202

16. 1047

17. 0228

18. 7523

19. 8751

20. 5313

Resultados de la Quiniela del 6 de marzo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 6085.

- Resultados Santa Fe Nocturna: 2751.

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 6945.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.