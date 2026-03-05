La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 5 de marzo

A la cabeza: 5950 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5950 9601 6771 6636 5614 1982 2318 7642 0768 7235 3012 0244 4181 2389 1361 3060 9508 0663 1541 8303

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 5 de marzo

A la cabeza: 6618 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6618 7490 3895 8863 6484 1916 6756 7705 0005 2946 2486 6878 4975 8092 8769 3791 2568 9568 1475 9494

Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 5 de marzo

A la cabeza: 2871 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2871 0695 6547 2366 9888 6088 8657 3816 1705 8173 7694 4231 1217 6045 2056 2699 9077 7417 1022 6674

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 5 de marzo

A la cabeza: 8156 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8156 3704 1754 1635 0196 0324 0490 7498 2356 4173 0915 8234 5567 9081 4124 3362 7592 0612 2314 6653

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 5 de marzo

A la cabeza: 8330 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8330 5931 8244 6790 8779 7428 9170 8415 8352 0212 3086 4504 7122 5440 1162 7183 1569 1437 4210 0601

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 5 de marzo

A la cabeza: 9847 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9847 8527 6218 5434 4381 3512 1944 5316 4388 0911 0386 1852 5002 6462 3721 5340 2715 2851 1757 7928

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 5 de marzo

A la cabeza: 8598 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8598 1768 3178 4251 4895 9221 5007 7480 1776 0838 0866 4878 7736 3020 9394 0204 5745 9260 6370 4552

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 5 de marzo

A la cabeza: 3721 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3721 1757 1412 0223 7479 0386 1852 7189 2098 2715 0609 6462 4889 9011 4256 2851 8566 4388 5340 7928

Resultados de la Quiniela del 5 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 9834 La Primera: 0765 Matutina: 7737 Vespertina: 5161 Nocturna: [Pendiente]

Resultados Santa Fe La Previa: 8969 La Primera: 4410 Matutina: 4794 Vespertina: 6186 Nocturna: [Pendiente]

Resultados Entre Ríos La Previa: 5552 La Primera: 9553 Matutina: 0775 Vespertina: 3898 Nocturna: [Pendiente]

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 h • La Primera: 12:00 h. • La Matutina: 15:00 h. • La Vespertina: 18:00 h • La Nocturna: 21:00 h.