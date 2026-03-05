La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 5 de marzo
A la cabeza: 5950 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
-
9601
-
6771
-
6636
-
5614
-
1982
-
2318
-
7642
-
0768
-
7235
-
3012
-
0244
-
4181
-
2389
-
1361
-
3060
-
9508
-
0663
-
1541
-
8303
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 5 de marzo
A la cabeza: 6618 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6618
-
7490
-
3895
-
8863
-
6484
-
1916
-
6756
-
7705
-
0005
-
2946
-
2486
-
6878
-
4975
-
8092
-
8769
-
3791
-
2568
-
9568
-
1475
-
9494
Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 5 de marzo
A la cabeza: 2871 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2871
-
0695
-
6547
-
2366
-
9888
-
6088
-
8657
-
3816
-
1705
-
8173
-
7694
-
4231
-
1217
-
6045
-
2056
-
2699
-
9077
-
7417
-
1022
-
6674
Resultados Quiniela La Primera Provincia del 5 de marzo
A la cabeza: 8156 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8156
-
3704
-
1754
-
1635
-
0196
-
0324
-
0490
-
7498
-
2356
-
4173
-
0915
-
8234
-
5567
-
9081
-
4124
-
3362
-
7592
-
0612
-
2314
-
6653
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 5 de marzo
A la cabeza: 8330 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8330
-
5931
-
8244
-
6790
-
8779
-
7428
-
9170
-
8415
-
8352
-
0212
-
3086
-
4504
-
7122
-
5440
-
1162
-
7183
-
1569
-
1437
-
4210
-
0601
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 5 de marzo
A la cabeza: 9847 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9847
-
8527
-
6218
-
5434
-
4381
-
3512
-
1944
-
5316
-
4388
-
0911
-
0386
-
1852
-
5002
-
6462
-
3721
-
5340
-
2715
-
2851
-
1757
-
7928
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 5 de marzo
A la cabeza: 8598 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8598
-
1768
-
3178
-
4251
-
4895
-
9221
-
5007
-
7480
-
1776
-
0838
-
0866
-
4878
-
7736
-
3020
-
9394
-
0204
-
5745
-
9260
-
6370
-
4552
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 5 de marzo
A la cabeza: 3721 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3721
-
1757
-
1412
-
0223
-
7479
-
0386
-
1852
-
7189
-
2098
-
2715
-
0609
-
6462
-
4889
-
9011
-
4256
-
2851
-
8566
-
4388
-
5340
-
7928
Resultados de la Quiniela del 5 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 9834 La Primera: 0765 Matutina: 7737 Vespertina: 5161 Nocturna: [Pendiente]
Resultados Santa Fe La Previa: 8969 La Primera: 4410 Matutina: 4794 Vespertina: 6186 Nocturna: [Pendiente]
Resultados Entre Ríos La Previa: 5552 La Primera: 9553 Matutina: 0775 Vespertina: 3898 Nocturna: [Pendiente]
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 h • La Primera: 12:00 h. • La Matutina: 15:00 h. • La Vespertina: 18:00 h • La Nocturna: 21:00 h.