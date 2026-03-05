viernes 06 de marzo de 2026
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 5 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 5 de marzo

A la cabeza: 5950 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5950

  2. 9601

  3. 6771

  4. 6636

  5. 5614

  6. 1982

  7. 2318

  8. 7642

  9. 0768

  10. 7235

  11. 3012

  12. 0244

  13. 4181

  14. 2389

  15. 1361

  16. 3060

  17. 9508

  18. 0663

  19. 1541

  20. 8303

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 5 de marzo

A la cabeza: 6618 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6618

  2. 7490

  3. 3895

  4. 8863

  5. 6484

  6. 1916

  7. 6756

  8. 7705

  9. 0005

  10. 2946

  11. 2486

  12. 6878

  13. 4975

  14. 8092

  15. 8769

  16. 3791

  17. 2568

  18. 9568

  19. 1475

  20. 9494

Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 5 de marzo

A la cabeza: 2871 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2871

  2. 0695

  3. 6547

  4. 2366

  5. 9888

  6. 6088

  7. 8657

  8. 3816

  9. 1705

  10. 8173

  11. 7694

  12. 4231

  13. 1217

  14. 6045

  15. 2056

  16. 2699

  17. 9077

  18. 7417

  19. 1022

  20. 6674

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 5 de marzo

A la cabeza: 8156 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8156

  2. 3704

  3. 1754

  4. 1635

  5. 0196

  6. 0324

  7. 0490

  8. 7498

  9. 2356

  10. 4173

  11. 0915

  12. 8234

  13. 5567

  14. 9081

  15. 4124

  16. 3362

  17. 7592

  18. 0612

  19. 2314

  20. 6653

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 5 de marzo

A la cabeza: 8330 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8330

  2. 5931

  3. 8244

  4. 6790

  5. 8779

  6. 7428

  7. 9170

  8. 8415

  9. 8352

  10. 0212

  11. 3086

  12. 4504

  13. 7122

  14. 5440

  15. 1162

  16. 7183

  17. 1569

  18. 1437

  19. 4210

  20. 0601

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 5 de marzo

A la cabeza: 9847 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9847

  2. 8527

  3. 6218

  4. 5434

  5. 4381

  6. 3512

  7. 1944

  8. 5316

  9. 4388

  10. 0911

  11. 0386

  12. 1852

  13. 5002

  14. 6462

  15. 3721

  16. 5340

  17. 2715

  18. 2851

  19. 1757

  20. 7928

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 5 de marzo

A la cabeza: 8598 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8598

  2. 1768

  3. 3178

  4. 4251

  5. 4895

  6. 9221

  7. 5007

  8. 7480

  9. 1776

  10. 0838

  11. 0866

  12. 4878

  13. 7736

  14. 3020

  15. 9394

  16. 0204

  17. 5745

  18. 9260

  19. 6370

  20. 4552

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 5 de marzo

A la cabeza: 3721 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3721

  2. 1757

  3. 1412

  4. 0223

  5. 7479

  6. 0386

  7. 1852

  8. 7189

  9. 2098

  10. 2715

  11. 0609

  12. 6462

  13. 4889

  14. 9011

  15. 4256

  16. 2851

  17. 8566

  18. 4388

  19. 5340

  20. 7928

Resultados de la Quiniela del 5 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 9834 La Primera: 0765 Matutina: 7737 Vespertina: 5161 Nocturna: [Pendiente]

Resultados Santa Fe La Previa: 8969 La Primera: 4410 Matutina: 4794 Vespertina: 6186 Nocturna: [Pendiente]

Resultados Entre Ríos La Previa: 5552 La Primera: 9553 Matutina: 0775 Vespertina: 3898 Nocturna: [Pendiente]

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 h • La Primera: 12:00 h. • La Matutina: 15:00 h. • La Vespertina: 18:00 h • La Nocturna: 21:00 h.

