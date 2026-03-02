La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 2 de marzo
A la cabeza: 2107 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
2107
0171
3503
2354
6691
9327
1635
2940
3442
0729
3746
4050
4255
3565
4667
5070
5584
6588
6793
7095
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 2 de marzo
A la cabeza: 7919 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
7919
3609
2972
4712
6578
1776
6718
8382
0092
4639
3175
5451
6005
3881
4880
6426
7820
0643
1474
2197
Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 2 de marzo
A la cabeza: 5392 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
5392
1560
0733
0347
2451
3877
8598
5009
9950
9827
3273
4159
7148
1629
7102
6574
9353
0996
1481
9088
Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 2 de marzo
A la cabeza: 3729 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
3729
1130
0059
1318
8940
4734
1827
5584
0095
0180
3439
6965
4501
7159
8868
5625
3226
1442
0364
4976
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 2 de marzo
A la cabeza: 6865 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
6865
1334
2541
4155
2405
4262
3214
1709
5938
0208
1892
8231
8121
0145
3089
8908
4176
2281
3227
4625
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de marzo
A la cabeza: 4962 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4962
4819
5518
5865
0098
8852
7525
1656
2411
6902
6958
4583
1178
8954
6420
6271
6775
9662
1888
1599
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 2 de marzo
A la cabeza: 1448 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1448
3109
4406
5996
5761
8432
7206
4700
8482
3865
8253
4421
4560
5635
2280
4862
4571
8351
0512
8518
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de marzo
A la cabeza: 0748 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
0748
4315
0041
3058
1341
5183
8769
9694
9534
1605
5046
7326
6702
9414
7149
7254
7949
8213
8443
2191
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 2 de marzo
A la cabeza: 4496 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4496
2408
8645
6941
9149
3327
0444
5926
2146
5013
9832
3720
7731
1198
5044
7085
1425
8136
4843
1290
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de marzo
A la cabeza: 4632 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4632
6786
9363
1664
3704
5028
7036
9534
2974
4016
5565
8421
9625
3433
4274
6586
8839
9918
7227
9411
Resultados de la Quiniela del 2 de marzo por provincia
Resultados Córdoba
La Previa: 8190
La Primera: 2023
Matutina: 8057
Vespertina: 0425
Nocturna: 2071
Resultados Santa Fe
La Previa: 4526
La Primera: 1233
Matutina: 3289
Vespertina: 0007
Nocturna: 2979
Resultados Entre Ríos
La Previa: 0948
La Primera: 9462
Matutina: 0937
Vespertina: 6565
Nocturna: 5666
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.