La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 2107 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2107 0171 3503 2354 6691 9327 1635 2940 3442 0729 3746 4050 4255 3565 4667 5070 5584 6588 6793 7095

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 7919 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7919 3609 2972 4712 6578 1776 6718 8382 0092 4639 3175 5451 6005 3881 4880 6426 7820 0643 1474 2197

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 5392 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5392 1560 0733 0347 2451 3877 8598 5009 9950 9827 3273 4159 7148 1629 7102 6574 9353 0996 1481 9088

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 3729 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3729 1130 0059 1318 8940 4734 1827 5584 0095 0180 3439 6965 4501 7159 8868 5625 3226 1442 0364 4976

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 6865 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6865 1334 2541 4155 2405 4262 3214 1709 5938 0208 1892 8231 8121 0145 3089 8908 4176 2281 3227 4625

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 4962 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4962 4819 5518 5865 0098 8852 7525 1656 2411 6902 6958 4583 1178 8954 6420 6271 6775 9662 1888 1599

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 1448 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1448 3109 4406 5996 5761 8432 7206 4700 8482 3865 8253 4421 4560 5635 2280 4862 4571 8351 0512 8518

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 0748 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0748 4315 0041 3058 1341 5183 8769 9694 9534 1605 5046 7326 6702 9414 7149 7254 7949 8213 8443 2191

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 4496 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4496 2408 8645 6941 9149 3327 0444 5926 2146 5013 9832 3720 7731 1198 5044 7085 1425 8136 4843 1290

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 4632 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4632 6786 9363 1664 3704 5028 7036 9534 2974 4016 5565 8421 9625 3433 4274 6586 8839 9918 7227 9411

Resultados de la Quiniela del 2 de marzo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 8190

La Primera: 2023

Matutina: 8057

Vespertina: 0425

Nocturna: 2071

Resultados Santa Fe

La Previa: 4526

La Primera: 1233

Matutina: 3289

Vespertina: 0007

Nocturna: 2979

Resultados Entre Ríos

La Previa: 0948

La Primera: 9462

Matutina: 0937

Vespertina: 6565

Nocturna: 5666

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.