Quiniela de hoy lunes 2 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 2107 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2107

  2. 0171

  3. 3503

  4. 2354

  5. 6691

  6. 9327

  7. 1635

  8. 2940

  9. 3442

  10. 0729

  11. 3746

  12. 4050

  13. 4255

  14. 3565

  15. 4667

  16. 5070

  17. 5584

  18. 6588

  19. 6793

  20. 7095

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 7919 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7919

  2. 3609

  3. 2972

  4. 4712

  5. 6578

  6. 1776

  7. 6718

  8. 8382

  9. 0092

  10. 4639

  11. 3175

  12. 5451

  13. 6005

  14. 3881

  15. 4880

  16. 6426

  17. 7820

  18. 0643

  19. 1474

  20. 2197

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 5392 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5392

  2. 1560

  3. 0733

  4. 0347

  5. 2451

  6. 3877

  7. 8598

  8. 5009

  9. 9950

  10. 9827

  11. 3273

  12. 4159

  13. 7148

  14. 1629

  15. 7102

  16. 6574

  17. 9353

  18. 0996

  19. 1481

  20. 9088

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 3729 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3729

  2. 1130

  3. 0059

  4. 1318

  5. 8940

  6. 4734

  7. 1827

  8. 5584

  9. 0095

  10. 0180

  11. 3439

  12. 6965

  13. 4501

  14. 7159

  15. 8868

  16. 5625

  17. 3226

  18. 1442

  19. 0364

  20. 4976

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 6865 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6865

  2. 1334

  3. 2541

  4. 4155

  5. 2405

  6. 4262

  7. 3214

  8. 1709

  9. 5938

  10. 0208

  11. 1892

  12. 8231

  13. 8121

  14. 0145

  15. 3089

  16. 8908

  17. 4176

  18. 2281

  19. 3227

  20. 4625

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 4962 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4962

  2. 4819

  3. 5518

  4. 5865

  5. 0098

  6. 8852

  7. 7525

  8. 1656

  9. 2411

  10. 6902

  11. 6958

  12. 4583

  13. 1178

  14. 8954

  15. 6420

  16. 6271

  17. 6775

  18. 9662

  19. 1888

  20. 1599

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 1448 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1448

  2. 3109

  3. 4406

  4. 5996

  5. 5761

  6. 8432

  7. 7206

  8. 4700

  9. 8482

  10. 3865

  11. 8253

  12. 4421

  13. 4560

  14. 5635

  15. 2280

  16. 4862

  17. 4571

  18. 8351

  19. 0512

  20. 8518

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 0748 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0748

  2. 4315

  3. 0041

  4. 3058

  5. 1341

  6. 5183

  7. 8769

  8. 9694

  9. 9534

  10. 1605

  11. 5046

  12. 7326

  13. 6702

  14. 9414

  15. 7149

  16. 7254

  17. 7949

  18. 8213

  19. 8443

  20. 2191

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 2 de marzo

A la cabeza: 4496 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4496

  2. 2408

  3. 8645

  4. 6941

  5. 9149

  6. 3327

  7. 0444

  8. 5926

  9. 2146

  10. 5013

  11. 9832

  12. 3720

  13. 7731

  14. 1198

  15. 5044

  16. 7085

  17. 1425

  18. 8136

  19. 4843

  20. 1290

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de marzo

A la cabeza: 4632 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4632

  2. 6786

  3. 9363

  4. 1664

  5. 3704

  6. 5028

  7. 7036

  8. 9534

  9. 2974

  10. 4016

  11. 5565

  12. 8421

  13. 9625

  14. 3433

  15. 4274

  16. 6586

  17. 8839

  18. 9918

  19. 7227

  20. 9411

Resultados de la Quiniela del 2 de marzo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 8190

  • La Primera: 2023

  • Matutina: 8057

  • Vespertina: 0425

  • Nocturna: 2071

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 4526

  • La Primera: 1233

  • Matutina: 3289

  • Vespertina: 0007

  • Nocturna: 2979

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 0948

  • La Primera: 9462

  • Matutina: 0937

  • Vespertina: 6565

  • Nocturna: 5666

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

