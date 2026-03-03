miércoles 04 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 3 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 2701 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2701

  2. 1343

  3. 9058

  4. 5387

  5. 7499

  6. 1206

  7. 1827

  8. 7644

  9. 0049

  10. 1656

  11. 3672

  12. 6965

  13. 4165

  14. 8415

  15. 1363

  16. 2639

  17. 9508

  18. 0633

  19. 1475

  20. 8381

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 3215 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3215

  2. 6115

  3. 8182

  4. 5733

  5. 8800

  6. 8874

  7. 6753

  8. 7666

  9. 5938

  10. 0262

  11. 2487

  12. 4539

  13. 4160

  14. 6422

  15. 1160

  16. 3788

  17. 2195

  18. 5824

  19. 0352

  20. 2110

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 0667 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0667

  2. 3084

  3. 9798

  4. 5037

  5. 7896

  6. 6035

  7. 9308

  8. 4811

  9. 4825

  10. 5707

  11. 2496

  12. 6512

  13. 7875

  14. 7708

  15. 2174

  16. 3535

  17. 0134

  18. 9593

  19. 1386

  20. 0070

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 6468 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6468

  2. 0355

  3. 1108

  4. 2704

  5. 3778

  6. 0979

  7. 8820

  8. 7268

  9. 9597

  10. 5233

  11. 4192

  12. 9170

  13. 6735

  14. 4768

  15. 6427

  16. 6128

  17. 2905

  18. 6400

  19. 4880

  20. 8847

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 3643 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3643

  2. 9920

  3. 5924

  4. 8283

  5. 8670

  6. 7352

  7. 7338

  8. 3676

  9. 2420

  10. 7338

  11. 4579

  12. 4503

  13. 7564

  14. 7196

  15. 1656

  16. 1063

  17. 4366

  18. 0643

  19. 9884

  20. 9494

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 8565 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8565

  2. 3968

  3. 4946

  4. 6492

  5. 6646

  6. 9496

  7. 6734

  8. 1475

  9. 1297

  10. 5865

  11. 2005

  12. 3505

  13. 9214

  14. 8235

  15. 4174

  16. 8779

  17. 3792

  18. 7643

  19. 2197

  20. 6960

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 2955 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2955

  2. 3839

  3. 7827

  4. 8724

  5. 9472

  6. 2289

  7. 9362

  8. 9694

  9. 4637

  10. 9779

  11. 7748

  12. 0938

  13. 7202

  14. 9989

  15. 4272

  16. 5043

  17. 1826

  18. 5602

  19. 0818

  20. 0524

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 4844 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4844

  2. 7241

  3. 0366

  4. 6460

  5. 9977

  6. 6446

  7. 0773

  8. 7306

  9. 3270

  10. 5312

  11. 8057

  12. 8097

  13. 1195

  14. 7810

  15. 9276

  16. 3719

  17. 1289

  18. 9170

  19. 0760

  20. 0523

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 2416 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2416

  2. 7739

  3. 6068

  4. 3484

  5. 8494

  6. 1883

  7. 8730

  8. 3556

  9. 6875

  10. 9741

  11. 9774

  12. 2505

  13. 0538

  14. 8104

  15. 3060

  16. 9534

  17. 5565

  18. 2026

  19. 7713

  20. 1656

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 6091 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6091

  2. 2197

  3. 2736

  4. 8094

  5. 8113

  6. 9276

  7. 6561

  8. 8619

  9. 0638

  10. 3313

  11. 8381

  12. 7241

  13. 3824

  14. 0511

  15. 0558

  16. 6386

  17. 0554

  18. 6331

  19. 9845

  20. 6965

Resultados de la Quiniela del 3 de marzo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 8078

  • La Primera: 3836

  • Matutina: 3469

  • Vespertina: 6612

  • Nocturna: 9757

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 8086

  • La Primera: 7056

  • Matutina: 7681

  • Vespertina: 3942

  • Nocturna: 0623

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 1550

  • La Primera: 2511

  • Matutina: 2883

  • Vespertina: 8317

  • Nocturna: 2538

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

