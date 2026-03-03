La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 2701 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2701 1343 9058 5387 7499 1206 1827 7644 0049 1656 3672 6965 4165 8415 1363 2639 9508 0633 1475 8381

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 3215 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3215 6115 8182 5733 8800 8874 6753 7666 5938 0262 2487 4539 4160 6422 1160 3788 2195 5824 0352 2110

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 0667 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0667 3084 9798 5037 7896 6035 9308 4811 4825 5707 2496 6512 7875 7708 2174 3535 0134 9593 1386 0070

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 6468 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6468 0355 1108 2704 3778 0979 8820 7268 9597 5233 4192 9170 6735 4768 6427 6128 2905 6400 4880 8847

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 3643 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3643 9920 5924 8283 8670 7352 7338 3676 2420 7338 4579 4503 7564 7196 1656 1063 4366 0643 9884 9494

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 8565 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8565 3968 4946 6492 6646 9496 6734 1475 1297 5865 2005 3505 9214 8235 4174 8779 3792 7643 2197 6960

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 2955 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2955 3839 7827 8724 9472 2289 9362 9694 4637 9779 7748 0938 7202 9989 4272 5043 1826 5602 0818 0524

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 4844 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4844 7241 0366 6460 9977 6446 0773 7306 3270 5312 8057 8097 1195 7810 9276 3719 1289 9170 0760 0523

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 3 de marzo

A la cabeza: 2416 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2416 7739 6068 3484 8494 1883 8730 3556 6875 9741 9774 2505 0538 8104 3060 9534 5565 2026 7713 1656

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 3 de marzo

A la cabeza: 6091 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6091 2197 2736 8094 8113 9276 6561 8619 0638 3313 8381 7241 3824 0511 0558 6386 0554 6331 9845 6965

Resultados de la Quiniela del 3 de marzo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 8078

La Primera: 3836

Matutina: 3469

Vespertina: 6612

Nocturna: 9757

Resultados Santa Fe

La Previa: 8086

La Primera: 7056

Matutina: 7681

Vespertina: 3942

Nocturna: 0623

Resultados Entre Ríos

La Previa: 1550

La Primera: 2511

Matutina: 2883

Vespertina: 8317

Nocturna: 2538

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: