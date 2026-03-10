La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 10 de marzo
A la cabeza: 3297 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
-
6927
-
2186
-
7547
-
3665
-
6567
-
6718
-
1924
-
6175
-
9961
-
4093
-
0596
-
6334
-
8658
-
4601
-
3291
-
6380
-
9968
-
0931
-
4178
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 10 de marzo
A la cabeza: 6120 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6120
-
1973
-
6421
-
0417
-
5259
-
7986
-
9616
-
1924
-
6175
-
9961
-
4093
-
0596
-
6334
-
8658
-
4601
-
3291
-
6380
-
9968
-
0931
-
4178
Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 10 de marzo
A la cabeza: 9149 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9149
-
3645
-
4971
-
0159
-
1648
-
7396
-
1063
-
5313
-
6389
-
0279
-
1866
-
8749
-
3393
-
2543
-
7955
-
5104
-
1498
-
7350
-
5807
-
8397
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 10 de marzo
A la cabeza: 5269 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5269
-
5392
-
7048
-
9947
-
2384
-
7986
-
9106
-
5481
-
6389
-
0279
-
6025
-
9142
-
0621
-
6292
-
3925
-
0773
-
7394
-
0790
-
0877
-
9545
Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 10 de marzo
A la cabeza: 1368 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1368
-
1712
-
5607
-
8610
-
2975
-
1049
-
3837
-
7853
-
0048
-
8441
-
1324
-
8040
-
3811
-
1819
-
5438
-
0962
-
4446
-
8106
-
0872
-
5055
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 10 de marzo
A la cabeza: 6462 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6462
-
3863
-
8538
-
4726
-
3782
-
5618
-
9106
-
5481
-
3442
-
6442
-
0641
-
3759
-
7476
-
6935
-
6609
-
6210
-
0769
-
6446
-
6897
-
7976
Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 10 de marzo
A la cabeza: 5280 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5280
-
5992
-
3268
-
7950
-
5827
-
7597
-
6962
-
9631
-
6423
-
0244
-
3605
-
2244
-
0628
-
5835
-
0006
-
2871
-
2852
-
0340
-
8093
-
0351
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 10 de marzo
A la cabeza: 0055 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0055
-
3775
-
2187
-
4726
-
6864
-
0419
-
5652
-
4376
-
3993
-
5431
-
1644
-
9915
-
7430
-
8004
-
9766
-
3355
-
4154
-
3733
-
7497
-
7267
Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 10 de marzo
A la cabeza: 9484 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9484
-
5557
-
9868
-
5007
-
4648
-
4170
-
5867
-
3131
-
1172
-
0992
-
5938
-
4081
-
3869
-
8387
-
7133
-
8528
-
7556
-
0440
-
0360
-
3931
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 10 de marzo
A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8077
-
7066
-
5566
-
7127
-
6752
-
4302
-
3594
-
0257
-
5280
-
5778
-
6025
-
9142
-
0621
-
6292
-
3925
-
0773
-
7394
-
0790
-
0877
-
9545
Resultados de la Quiniela del 10 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 0047 La Primera: 5925 Matutina: 2558 Vespertina: 5036 Nocturna: 9292
Resultados Santa Fe La Previa: 1804 La Primera: 9380 Matutina: 5392 Vespertina: 7784 Nocturna: 9996
Resultados Entre Ríos La Previa: 4716 La Primera: 3377 Matutina: 0419 Vespertina: 6108 Nocturna: 2078
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.