miércoles 11 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 10 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 10 de marzo

A la cabeza: 3297 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3297

    Esto no les gusta a los autoritarios
    El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
    Hoy más que nunca Suscribite

  2. 6927

  3. 2186

  4. 7547

  5. 3665

  6. 6567

  7. 6718

  8. 1924

  9. 6175

  10. 9961

  11. 4093

  12. 0596

  13. 6334

  14. 8658

  15. 4601

  16. 3291

  17. 6380

  18. 9968

  19. 0931

  20. 4178

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 10 de marzo

A la cabeza: 6120 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6120

  2. 1973

  3. 6421

  4. 0417

  5. 5259

  6. 7986

  7. 9616

  8. 1924

  9. 6175

  10. 9961

  11. 4093

  12. 0596

  13. 6334

  14. 8658

  15. 4601

  16. 3291

  17. 6380

  18. 9968

  19. 0931

  20. 4178

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 10 de marzo

A la cabeza: 9149 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9149

  2. 3645

  3. 4971

  4. 0159

  5. 1648

  6. 7396

  7. 1063

  8. 5313

  9. 6389

  10. 0279

  11. 1866

  12. 8749

  13. 3393

  14. 2543

  15. 7955

  16. 5104

  17. 1498

  18. 7350

  19. 5807

  20. 8397

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 10 de marzo

A la cabeza: 5269 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5269

  2. 5392

  3. 7048

  4. 9947

  5. 2384

  6. 7986

  7. 9106

  8. 5481

  9. 6389

  10. 0279

  11. 6025

  12. 9142

  13. 0621

  14. 6292

  15. 3925

  16. 0773

  17. 7394

  18. 0790

  19. 0877

  20. 9545

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 10 de marzo

A la cabeza: 1368 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1368

  2. 1712

  3. 5607

  4. 8610

  5. 2975

  6. 1049

  7. 3837

  8. 7853

  9. 0048

  10. 8441

  11. 1324

  12. 8040

  13. 3811

  14. 1819

  15. 5438

  16. 0962

  17. 4446

  18. 8106

  19. 0872

  20. 5055

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 10 de marzo

A la cabeza: 6462 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6462

  2. 3863

  3. 8538

  4. 4726

  5. 3782

  6. 5618

  7. 9106

  8. 5481

  9. 3442

  10. 6442

  11. 0641

  12. 3759

  13. 7476

  14. 6935

  15. 6609

  16. 6210

  17. 0769

  18. 6446

  19. 6897

  20. 7976

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 10 de marzo

A la cabeza: 5280 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5280

  2. 5992

  3. 3268

  4. 7950

  5. 5827

  6. 7597

  7. 6962

  8. 9631

  9. 6423

  10. 0244

  11. 3605

  12. 2244

  13. 0628

  14. 5835

  15. 0006

  16. 2871

  17. 2852

  18. 0340

  19. 8093

  20. 0351

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 10 de marzo

A la cabeza: 0055 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0055

  2. 3775

  3. 2187

  4. 4726

  5. 6864

  6. 0419

  7. 5652

  8. 4376

  9. 3993

  10. 5431

  11. 1644

  12. 9915

  13. 7430

  14. 8004

  15. 9766

  16. 3355

  17. 4154

  18. 3733

  19. 7497

  20. 7267

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 10 de marzo

A la cabeza: 9484 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9484

  2. 5557

  3. 9868

  4. 5007

  5. 4648

  6. 4170

  7. 5867

  8. 3131

  9. 1172

  10. 0992

  11. 5938

  12. 4081

  13. 3869

  14. 8387

  15. 7133

  16. 8528

  17. 7556

  18. 0440

  19. 0360

  20. 3931

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 10 de marzo

A la cabeza: 8077 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8077

  2. 7066

  3. 5566

  4. 7127

  5. 6752

  6. 4302

  7. 3594

  8. 0257

  9. 5280

  10. 5778

  11. 6025

  12. 9142

  13. 0621

  14. 6292

  15. 3925

  16. 0773

  17. 7394

  18. 0790

  19. 0877

  20. 9545

Resultados de la Quiniela del 10 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 0047 La Primera: 5925 Matutina: 2558 Vespertina: 5036 Nocturna: 9292

Resultados Santa Fe La Previa: 1804 La Primera: 9380 Matutina: 5392 Vespertina: 7784 Nocturna: 9996

Resultados Entre Ríos La Previa: 4716 La Primera: 3377 Matutina: 0419 Vespertina: 6108 Nocturna: 2078

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

También te puede interesar
En esta Nota