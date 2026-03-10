El polo sindical combativo contra Milei se fortalece y busca federalizarse

Desde el entorno de un importante dirigente del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) le confiesan a PERFIL que hay dos objetivos relevantes en este polo sindical que armó protestas contra la reforma laboral y marcó distancia con la CGT. Sumar gremios que estén dispuestos a pelear contra Javier Milei, por un lado. Y por otro, que en cada provincia se conforme un conglomerado de sindicatos, sin importar la central obrera o procedencia.

Lo que nació como una unidad de acción circunstancial contra la reforma laboral se consolidó como un espacio formal, que tiene una agenda propia que busca disputar la calle y plantar bandera contra el Gobierno libertario. Así o entendieron dirigentes como Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y Daniel Yofra (Aceiteros).

Y quedó claro en su último encuentro en la sede de la UOM. Este frente —donde conviven gremios de la CGT y de ambas CTA— definió que la resistencia al modelo de Javier Milei no será solo discursiva, sino también técnica y territorial. Como añaden fuentes gremiales, no hay necesidad de chocar con la calle Azopardo porque hay colectivos sindicales que están dentro de la estructura y tranquilamente puede haber acciones en conjunto con el triunvirato conductor.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno busca atenuar el impacto del conflicto en Irán pero reconoce que podría entenderse

Hay más: uno de los movimientos más audaces del FreSU es el cuestionamiento directo a las estadísticas oficiales. Ante lo que denuncian como una "falta de credibilidad" en las cifras del INDEC, el frente comenzó a elaborar sus propios indicadores de IPC, Canasta Básica y Endeudamiento de los Hogares.

Esta decisión busca dotar a los sindicatos de herramientas técnicas para la negociación salarial, despegándose del relato de desaceleración inflacionaria del Ejecutivo Nacional. La publicación de estos datos será mensual, marcando una competencia inédita por la veracidad de la situación económica de los trabajadores.

Otro dato: los referentes del FreSU viajaron a Tierra del Fuego para intervenir en los críticos conflictos laborales de la isla. Hace dos semanas, se trasladaron a San Fernando para tomar contacto con Alejandro Crespo, del combativo sindicato del neumático que pelea por la reincorporación de 920 trabajadores despedidos de FATE.

Yofra, en Radio Gráfica, expresó que este armado es similar al Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) de la década del 90: “La conflictividad va a ser más grande porque cuando los trabajadores no pueden hacer ningún reclamo se van a enfurecer más. Y muchos se van a dar cuenta de lo que es la reforma laboral cuando empiece a funcionar. Este frente es lo que era el MTA en los 90 que, sin romper con la CGT, era una alternativa para los que queríamos reclamar.

Hay que intentar evitar un estallido social porque cuando hay estallido social los muertos son siempre de nuestro lado".