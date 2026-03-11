En “QR!” Guido Bambini lanzó una pregunta sobre el gobierno de Milei: “¿Por qué la inversión extranjera directa es negativa?”

Durante el programa "QR!", emitido por Canal E, el periodista y especialista en economía Guido Bambini analizó el desempeño de la inversión extranjera directa en la Argentina en los primeros dos años de gestión de Javier Milei.

El debate surgió a partir de datos del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, que muestran un resultado llamativo si se compara con otras gestiones recientes. Según explicó Bambini, el actual gobierno es el único del siglo XXI que registra un saldo negativo en la inversión extranjera directa durante sus primeros dos años.

Javier Milei volvió a apuntar contra los empresarios en su discurso: “Insiste en la lógica de empresarios que no quiere para el país”

De acuerdo con el análisis presentado, el saldo ronda los 1.248 millones de dólares negativos, un resultado que se explica, en parte, por empresas extranjeras que decidieron vender sus operaciones en el país o reducir su presencia en el mercado local.

El periodista explicó que en varios casos se trata de compañías internacionales que vendieron sus activos a empresas argentinas, un proceso que se vio con mayor frecuencia durante el último año.

El contraste aparece cuando se compara ese desempeño con el de otros gobiernos recientes. Según el informe presentado en el programa, en los primeros años de las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández el ingreso de inversión extranjera directa había sido positivo y alcanzaba varios miles de millones de dólares.

El CEO del JP Morgan elogió a Javier Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

En el programa también se analizó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas impulsadas por el gobierno para atraer capitales internacionales. Sin embargo, Bambini señaló que hasta el momento el flujo de inversiones no muestra el crecimiento que esperaba el oficialismo.

El debate también incluyó las demandas de empresas mineras y energéticas que buscan flexibilizar normas vinculadas al llamado “compre local” o “compre provincial”, una exigencia que establece que una parte de las contrataciones en grandes proyectos se realice con proveedores argentinos.

Finalmente, el análisis repasó algunas de las variables que hoy miran los inversores antes de decidir si traen capitales al país, como el nivel del riesgo país, la posibilidad de que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito, el tipo de cambio, las restricciones para girar dividendos al exterior y el nivel de reservas del Banco Central.

Día 821, Milei quiere ser rico y famoso

Según planteó Bambini, todos esos factores influyen en el clima de negocios y en la decisión de las empresas de invertir en la economía argentina.

LB

