¿Argentina perdió atractivo para las empresas multinacionales y las inversiones extranjeras?

En un estudio realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se llegó a la conclusión de que nuestro país perdió relevancia para las inversiones extrajeras y las empresas multinacionales norteamericanas y europeas, pese a las distintas restricciones cambiarias que han generado flujos "artificiales" de inversión.

La perdida de atractivo inversor de la Argentina se observa incluso dentro del plano regional. Y como resultado de esta tendencia, hoy en día el peso del país en la inversión extranjera directa así como en la actividad de las empresas multinacionales es incluso menor al que la Argentina tiene en el PBI y la población global.

Para el estudio realizado, se contemplaron variables de ventas, valor agregado, empleo, inversiones y activos en los períodos 1999-2000, 2009-2011 y 2020-2022.

Los datos encontrados

Los primeros datos disponibles datan de 2006, en donde la balanza de pagos mostró grandes fluctuaciones en el flujo de la inversión extranjera, con picos en 2012 y 2023, y valores mínimos en 2009 y 2016.

Estas variaciones están ligadas principalmente a la introducción de regulaciones cambiarias (más conocidas como "cepo") que afectaron en distintos momentos del tiempo el acceso a divisas por parte de las empresas multinacionales, ya sea para remitir utilidades a sus casas matrices como para pagar importaciones realizadas por sus filiales en la Argentina. Es así que el pico de 2023 es casi un producto de estas restricciones.

El porcentaje de inversiones que nuestro país recibió en la década de los 90 cayó de manera drástica en el siguiente decenio, de 1,71% a 0,48%, luego subió 0,6% en 2010 y luego volver en el bienio siguiente a los valores registrados del 2000.

Inversiones estadounidenses

En el estudio realizado por la UBA, se remarca que al analizar las variables de ventas, valor agregado, empleo, inversiones y activos en los períodos 1999-2000, 2009-2011 y 2020-2022, se encuentra que nuestro país ha perdido atractivo para las inversiones estadounidenses. Lo mismo se detecta en el caso de las multinacionales de varias naciones europeas.

Con respecto a la inversión extranjera directa en el país, se encontró que es baja, si es que se la compara con el peso relativo del país en la población mundial (0,56%) y el PBI global medido en paridad de poder adquisitivo (0,7%).

Por último, en el estudio se señala que dicha pérdida no obedece a un fenómeno regional, sino que Argentina perdió peso relativo durante el período analizado tanto dentro de América del Sur como de América Latina y el Caribe.

