La Policía de Tucumán secuestró 203 kilos de marihuana en el Operativo Lapacho y detuvo a seis personas

La Policía de Tucumán, a cargo de Joaquín Girvau, incautó un cargamento de 203 kilos de marihuana en el puesto fronterizo de 7 de Abril, en el marco del Operativo Lapacho. El procedimiento culminó con la detención de seis hombres y el secuestro del vehículo de carga en el que se transportaba la sustancia.

El hallazgo se produjo cuando efectivos apostados en el límite noreste de la provincia interceptaron un camión que tenía como destino final la provincia de Córdoba.

“Hoy, en este puesto fronterizo donde operan los efectivos del Operativo Lapacho, se realizó un procedimiento de gran relevancia. Bajo la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo en la lucha contra el narcotráfico, logramos un nuevo decomiso con una importante cantidad de droga secuestrada. Actualmente contamos con seis detenidos que ya se encuentran a disposición del Juzgado Federal”, detalló Girvau Olleta.

Respecto a los elementos incautados, el jefe de Policía confirmó el secuestro de teléfonos celulares, dinero en efectivo y tres vehículos: un camión, una camioneta y un automóvil.

“Es fundamental para nosotros que se profundicen los controles y las detenciones. Este es un mensaje claro de la Policía de Tucumán en la lucha frontal que mantenemos. Se viene secuestrando mucha droga que intenta ingresar a la provincia desde el norte del país”, afirmó.

Asimismo, señaló que las personas detenidas son oriundas de la provincia de Córdoba y que la investigación continúa para determinar posibles vinculaciones con otras organizaciones.

“Estamos investigando sus vinculaciones, ya que la carga tenía como destino otra provincia”, agregó.

Por último, explicó que el volumen del cargamento llamó la atención de los investigadores.

“Llama la atención el volumen del cargamento y la modalidad del traslado, dado que la droga se encontraba simplemente sobre un acoplado. Continuaremos trabajando y poniendo todas las actuaciones a disposición de la Justicia Federal”, concluyó.