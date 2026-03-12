Puerto Iguazú: 20 artistas locales presentan una exposición de pintura inspirada en la selva y las Cataratas

El próximo sábado 14 de marzo de 2026 de 20 a 22 horas, Iguazú Grand será escenario de Latidos de Iguazú, una exposición que reúne a 20 artistas plásticos residentes de Puerto Iguazú en una muestra colectiva que pone en valor la producción cultural local y su vínculo íntimo con el territorio.

En el corazón de la selva misionera, donde la tierra roja, el verde infinito y la fuerza ancestral del agua construyen una identidad única, estos creadores desarrollan una obra atravesada por la experiencia de habitar un paisaje extraordinario. Cada cuadro nace del entorno y lo reinterpreta desde una mirada singular: paisajes que se transforman en emoción y memoria cultural convertida en color, exploraciones matéricas que evocan texturas orgánicas y búsquedas estéticas que dialogan con la potencia simbólica de Iguazú.

La pintura despliega atmósferas intensas y una paleta influenciada por la luz cambiante del litoral. En cada pieza late la sensibilidad de un territorio de frontera, diversidad y riqueza natural incomparable.

Esta exposición no solo celebra el talento local; reafirma el valor del arte como puente entre comunidad, identidad y paisaje. Desde Iguazú, estos artistas construyen una voz estética propia que dialoga con el mundo sin perder su raíz.

La lista completa de los artistas participantes

● Alfredo Antonio Torres

● Andrea Silvina Milogis

● Bárbara Elizabeth Núñez Severo

● Natalia Bárbara

● Elsa Marta Bordón Bogado

● Gladys Claudia René

● Juana Angela Bruera

● Karla Robotti

● Macarena Unda

● Marcelo Moreyra

● María Emilia Vento

● Martha Beatriz Bitencourt

● Noelia Marisol Gorgues

● Noelia Soledad Gautschi

● Patricia Roxana Moyano

● Patricio Zamora

● Rocío Mikulic

● Rosanne Carolina Devecchi

● Vesna Silvia Mance

● Yanina Paredes

Iguazú Grand: hotel cinco estrellas cerca del Parque Nacional Iguazú que combina naturaleza, gastronomía y bienestar

Ubicado a tan solo 15 minutos del Parque Nacional Iguazú, Iguazú Grand es un hotel cinco estrellas inmerso en ocho hectáreas de jardines diseñados por el Estudio de Carlos Thays. Con 134 habitaciones elegantes y amplias, el hotel combina naturaleza y sofisticación en uno de los destinos más impactantes de Argentina.

Su propuesta gastronómica es uno de sus grandes diferenciales: El Jardín Restaurante ofrece una experiencia inspirada en la herencia guaraní, con ingredientes autóctonos y una mirada contemporánea que realza los sabores regionales; La Terraza propone una parrilla en un entorno rústico con vista a los jardines; mientras que el Lobby Bar y el PoolBar invitan a disfrutar cócteles, cafés y propuestas a la carta en distintos momentos del día.

El hotel completa la experiencia con un exclusivo spa y centro de bienestar, piscinas climatizadas y espacios para eventos, consolidándose como un referente de hospitalidad, gastronomía y experiencias en la región.

Para saber más sobre el hotel, podés comunicarte al teléfono (+54 03757) 498050. También está disponible la Central de Reservas en Buenos Aires a los números (+54 11) 7079-0589 y 0800-888-4726.

Consultas por e-mail: [email protected]

Instagram: @iguazugrand