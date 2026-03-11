Un temporal provocó inundaciones en Tucumán y obligó a suspender las clases hasta el viernes

Tras varios días de fuertes lluvias que afectaron a gran parte de Tucumán, provocando la crecida de ríos y arroyos que generaron inundaciones y anegamiento de calles, el ministerio de Educación de la provincia tomó la decisión de suspender las clases, al menos hasta el próximo viernes 13 de marzo. Esta medida fue notificada por la cartera educativa a través de la Resolución 472/5 este martes 10 de marzo.

La medida, firmada por la ministra Susana Montaldo, remarca que la suspensión tiene vigencia “desde el 10 de marzo y hasta el viernes 13 inclusive y alcanza a todos los establecimientos educativos públicos y privados dependientes de la cartera educativa en el territorio provincial”. Si persisten las malas condiciones climáticas actuales, las escuelas podrían usarse los próximos días como centro de evacuados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, la empresa de transporte interurbano TESA publicó un comunicado anunciando que redujo su servicio en la zona sur de San Miguel, la capital de la provincia, por los inconvenientes generados por las inundaciones y, por ese motivo, solo llegará hasta Aguilares.

La zona sur de la provincia fue la más golpeada por el temporal, con seis localidades en estado de alerta, incluyendo Donato Álvarez y Villa Belgrano.

El pedido de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales el pasado lunes

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), a través de su Secretario General Hugo Marcelo Brito, le pidió al Ministerio de Educación “la suspensión de las actividades escolares en aquellos establecimientos afectados por las inclemencias climáticas”.

En sus redes sociales, el organismo remarcó que “la nota, presentada el 09 de marzo de 2026”, estaba “dirigida a la Ministra de Educación Prof. Susana Montaldo, y fundamentó su pedido en las dificultades de acceso a las escuelas debido al estado de rutas y caminos, situación que pone en riesgo la integridad de docentes y alumnos”.

A continuación, remarcaron que “desde ATEP se informó que no solo los edificios escolares presentan complicaciones, sino que también muchas viviendas de estudiantes se encuentran seriamente afectadas por la situación climática, lo que agrava el panorama en distintas localidades de la provincia”.

HM