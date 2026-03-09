Trabajadores del subterráneo realizaron este lunes una liberación de molinetes en la estación Congreso de Tucumán de la Línea D, en el barrio porteño de Núñez, como parte de una protesta gremial que busca visibilizar el pedido de reincorporación de Araceli Pintos, una empleada que fue desvinculada de la empresa concesionaria del servicio.

Reabrió la estación de subtes de "Plaza Italia" y desde este miércoles se suma "Uruguay"

La medida fue impulsada por delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), conocidos como Metrodelegados, quienes sostienen que el despido de la trabajadora fue “ilegal y discriminatorio”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El reclamo de los Metrodelegados por la reincorporación de Araceli Pintos

Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo de AGTSyP, explicó que la liberación de accesos se inscribe dentro de una campaña más amplia que incluye acciones gremiales y manifestaciones públicas.

En un comunicado difundido por el sindicato, el dirigente sostuvo que la medida “es continuidad de la campaña por la reincorporación de Araceli Pintos, parte integral de las acciones del 8M y de la exigencia permanente para que se revierta su despido”.

De acuerdo con la versión del gremio, la trabajadora fue despedida luego de denunciar un presunto caso de acoso sexual por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad dentro del ámbito laboral.

Qué dijo Emova sobre el conflicto laboral en el subte porteño

Desde la empresa Emova, concesionaria del servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, emitieron un comunicado en el que rechazaron la acusación del gremio y brindaron una explicación distinta sobre los motivos de la desvinculación.

Movilización sindical contra la reforma laboral: paro de subte y tensión en el Congreso

La compañía afirmó que la decisión de no incorporarla de manera efectiva se tomó al finalizar su período de prueba y respondió, según señalaron, a reiterados incumplimientos en sus tareas.

“A raíz de la medida anunciada en la estación Congreso de Tucumán por parte de un grupo de delegados, informamos que este tipo de acciones responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus funciones”, indicaron.

Liberación de molinetes: una modalidad de protesta en el subte de Buenos Aires

La liberación de molinetes es una modalidad de protesta utilizada con frecuencia por los trabajadores del subte en la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de un paro total del servicio, esta medida permite que los pasajeros ingresen a las estaciones sin pagar el boleto mientras el servicio continúa funcionando.

Desde el gremio aseguran que esta forma de protesta busca generar presión sobre la empresa sin afectar directamente a los usuarios.

LV/ff