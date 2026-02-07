Reabre la estación Agüero del subte tras tres meses de obras

La estación Agüero de la Línea D del subte de la Ciudad de Buenos Aires abrirá nuevamente sus puertas al público este lunes, luego de permanecer clausurada durante casi tres meses por trabajos de modernización y puesta en valor. Esta reapertura se inscribe dentro del Plan de Renovación Integral de Estaciones que ejecuta Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en distintos sectores de la red.

Según comunicó el Gobierno porteño, los trabajos incluyeron tareas de impermeabilización, sellado de juntas y la aplicación de materiales de avanzada para prevenir filtraciones. Además, se realizaron intervenciones en áreas críticas con revestimientos metálicos y soluciones técnicas destinadas a prolongar la durabilidad de la infraestructura.

El proyecto también contempló la renovación completa de pisos, la instalación de iluminación LED y la actualización de la señalética, con el fin de optimizar la circulación, reforzar la seguridad y ofrecer un entorno más claro y organizado para los pasajeros.

Mejoras en accesos y mobiliario urbano

Otro eje central de la intervención fue la puesta en valor de accesos, galerías de escaleras fijas y mecánicas, y andenes. En estos espacios se incorporaron nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos, integrando mobiliario urbano moderno a la estación.

En paralelo, especialistas en conservación patrimonial llevaron a cabo la restauración de dos murales históricos situados en el andén, un proceso desarrollado por profesionales con el objetivo de preservar elementos emblemáticos del patrimonio cultural del subte

Con la reapertura de Agüero, ya son quince las estaciones renovadas dentro del plan integral, mientras que otras permanecen cerradas por obras. Desde SBASE adelantaron que las próximas intervenciones abarcarán distintas paradas de las líneas B, C, D y E, con el propósito de mejorar progresivamente la calidad del servicio para los usuarios.

