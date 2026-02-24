Subtes: hoy reabrió la estación "Plaza Italia" y desde mañana se suma "Uruguay"

Buenas noticias para los usuarios regulares de subterráneos de Buenos Aires: esta mañana se reabrió la estación Plaza Italia de la Línea D y desde el miércoles volverá a estar habilitada la estación Uruguay de la B.

De las 48 estaciones incluidas en el plan de restauración, 17 ya fueron renovadas: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (de la Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Uruguay y Carlos Gardel (B); San Martín (C); Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (D) y Jujuy (E), junto con paradores del Premetro.

Cambios en el sistema de transporte subterráneo

“Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en las estaciones de Plaza Italia y Uruguay. Y agregó: “Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, esto representa un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”. Lo acompañaron el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de SBASE, Javier Ibañez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tres estaciones que siguen cerradas por obras: Piedras y Congreso, de la Línea A, y Malabia, de la B.

Los trabajos continuarán en las estaciones Tribunales (Línea D), Medrano y Gallardo (B), Lavalle e Independencia (C), y General Urquiza y Entre Ríos (E).

Mejoras en Plaza Italia

En Plaza Italia, en el barrio de Palermo, hubo una transformación total para una mejor circulación, más comodidad y con mayor iluminación. Hubo un recambio total de pisos, se reacondicionaron el hall y los accesos, se cubrieron paredes, zona de escaleras, bóvedas y el techo con placas de recubrimiento metálico resistente a la corrosión: se hizo una doble cubierta que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

Y al ser una estación con gran valor histórico, expertos en conservación y patrimonio tuvieron a cargo la restauración de ocho murales y la creación de cuatro ventanas históricas de diez metros cada una. Los azulejos del andén en mal estado fueron retirados, restaurados y recolocados.

Renovación en "Uruguay"

Además de restaurarse por completo, en la estación Uruguay, en el centro porteño, se avanzó con un proyecto de renovación artística alusiva a la calle Corrientes y al esplendor de sus salas teatrales, incluyendo telones, butacas, luminarias tipo marquesinas y candilejas. La instalación busca que los usuarios vivan la misma atmósfera teatral de la zona.

La intervención se hizo a partir de la firma de un convenio con la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, de la mano de una de las escenógrafas más prestigiosas de la Ciudad, Mariana Tirantte.

A futuro

Y la Línea B vivirá una transformación histórica con la renovación de la totalidad de las vías y la readecuación del sistema eléctrico a 1.500 voltios mediante ocho nuevas subestaciones, lo que permitirá viajes más rápidos. Este salto tecnológico se completará con la incorporación de 174 coches nuevos con aire acondicionado, actualmente en fabricación, que renovarán la flota por completo.