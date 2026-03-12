Quién es “Pichón” Segura, el hombre vinculado al Gobierno de Tucumán que agredió al diputado Federico Pelli

La tensión política en Tucumán escaló a la violencia física este jueves cuando el diputado nacional por La Libertad Avanza, Federico Pelli, fue agredido de un cabezazo mientras intentaba ingresar a la localidad de La Madrid para entregar donaciones a familias afectadas por las inundaciones. Aquel ataque ocurrió en medio de un operativo de asistencia y quedó registrado en videos que circularon rápidamente en redes sociales y medios locales.

Al instante, su agresor fue identificado como Marcelo Segura, conocido por el alias “Pichón”. Su imagen se viralizó pocas horas después del episodio, ya que aparece en las grabaciones que registraron al momento del ataque.

De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, Segura reside en San Miguel de Tucumán y cursó estudios en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA). A su vez, documentación oficial indica que Segura figura como empleado del Gobierno de la Provincia de Tucumán, con haberes registrados hasta febrero de este año.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paralelamente, dirigentes libertarios sostienen que el hombre se desempeña como personal de seguridad en dependencias relacionadas con el Ministerio del Interior provincial. La cartera está bajo la conducción de Darío Monteros, uno de los principales funcionarios del gabinete del gobernador Osvaldo Jaldo.

Segura está asociado al ministro del Interior tucumano, Darío Monteros

Actúa como puntero en la zona, controlando accesos y actividades locales

La coyuntura ocurrió en un retén improvisado en uno de los accesos a La Madrid, una de las localidades del sur tucumano más afectadas por el reciente temporal. A este punto, militantes y colaboradores de La Libertad Avanza (LLA) intentaban ingresar con un camión cargado de donaciones para asistir a vecinos afectados por las inundaciones.

A través de los videos difundidos se observa a Pelli discutir con Segura por la restricción del paso: “¿Quién sos vos para no dejar pasar?”, le preguntó el diputado, en referencia a la autoridad que pretendía ejercer el hombre para bloquear el ingreso del vehículo con mercadería. Instantes después de ese intercambio, Segura se abalanzó sobre el legislador y le propinó un cabezazo directo en el rostro. El golpe fue inmediato y provocó una fuerte hemorragia.

De esta manera, el impacto obligó a una intervención médica urgente. Pelli fue asistido primero en el lugar y luego trasladado al Hospital Regional de Concepción para una evaluación inicial.

El parte médico confirmó que el diputado sufrió un traumatismo encéfalo craneano y una fractura del hueso nasal producto del golpe. Aunque permaneció algunas horas en observación, indicaron que se encuentra fuera de peligro.

Según los especialistas que lo atendieron, el cuadro fue considerado “una desgracia con suerte”, ya que el golpe no comprometió áreas cerebrales sensibles. Tras los primeros estudios, el legislador fue derivado a una clínica privada de San Miguel de Tucumán para continuar con el tratamiento y evaluar la intervención quirúrgica.

Repercusiones y situación judicial

El presidente de la Nación, Javier Milei, compartió en sus redes sociales el video del momento del ataque y acompañó la publicación con un mensaje contundente: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”. La difusión del registro audiovisual amplificó el impacto político del hecho y generó una fuerte repercusión en el ámbito partidario.

Sumado a eso, el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, quien publicó en su cuenta de X un breve mensaje de repudio a la violencia tras conocerse el ataque. A causa de ello, dirigentes de La Libertad Avanza cuestionaron el pronunciamiento y reclamaron explicaciones por el supuesto vínculo laboral entre el agresor y estructuras.

Ahora, la defensa de Marcelo Segura quedó a cargo del abogado Ernesto Baaclini, quien sostuvo públicamente que su cliente está “arrepentido” por lo ocurrido. Según el letrado, el episodio fue consecuencia de una “discusión previa”.

El caso quedó bajo investigación del fiscal Miguel Varela, integrante del Ministerio Público Fiscal de Tucumán. El funcionario judicial ordenó la recolección de testimonios y el análisis de los videos registrados en el lugar.

Según fuentes judiciales, se indicó que el agresor podría ser imputado por el delito de lesiones, una figura contemplada en el Código Penal argentino para los casos en los que una agresión provoca daños físicos comprobables. La audiencia judicial para definir la situación procesal de Segura fue fijada para este viernes en los tribunales provinciales.

Allí se evaluarán las pruebas reunidas en las primeras horas de la investigación.

MV