Así trasladaban al diputado tucumano que fue brutalmente agredido de un cabezazo durante un operativo de ayuda

El diputado tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza (LLA), fue trasladado primero en ambulancia al hospital de Concepción para una evaluación inicial tras ser brutalmente agredido con un cabezazo cuandp asistía a damnificados por inundaciones en la localidad de La Madrid. Al instante, los médicos confirmaron luego la gravedad de la lesión y dispusieron su derivación a una clínica privada en San Miguel de Tucumán para tratamiento y cirugía.

El ataque ocurrió cuando el legislador participaba de una entrega de donaciones en la Ruta 157, una de las zonas afectadas por el temporal que provocó anegamientos y evacuaciones en el sur de la provincia. A lo largo del operativo de asistencia, un hombre lo increpó e intentó impedir el paso del camión con mercadería.

Allí, el agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, señalado por dirigentes libertarios como un puntero político vinculado al ministro del Interior tucumano, Darío Monteros. Según el relato de testigos, el hombre se acercó de forma violenta y le dio un cabezazo al diputado. El golpe fue tan fuerte que Pelli cayó semiinconsciente y quedó con el rostro ensangrentado. Los médicos que lo atendieron confirmaron una fractura de tabique nasal producto del impacto.

En este mismo sentido, la diputada Soledad Molinuevo, que estaba presente en el lugar, relató la secuencia del ataque. “Pensé que lo había matado; el cabezazo fue tremendo”, contó. A su vez, describió el momento previo al episodio: “Vinimos con un camión con donaciones y cuando nos estábamos acercando para entregar la mercadería, este señor no nos dejaba pasar. Federico le dijo: ‘¿Vos quién sos?’. Y el señor le respondió que era él el que no lo iba a dejar pasar”.

Seguido al ataque, el agresor fue detenido por efectivos policiales que intervinieron en la zona.

Además, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó la detención a través de un mensaje en la red social X: “La policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan”, escribió.

Segura fue detenido y quedó a disposición de la Justicia

Pelli adelantó que presentará una denuncia formal contra Segura por la agresión sufrida durante el operativo de ayuda.

La Libertad Avanza repudió la agresión y convocó a una conferencia de prensa

Los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) también difundieron un comunicado para repudiar el ataque contra el legislador. “Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, señalaron desde la bancada.

Al mismo tiempo, desde el espacio libertario convocaron a una conferencia de prensa para este jueves en la sede partidaria de San Miguel de Tucumán, donde se brindaron detalles sobre lo ocurrido y el estado de salud del legislador.

Javier Milei y el bloque libertario condenaron el hecho, anunciando denuncias penales

