El escándalo por la presencia injustificada de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial, no para de crecer. En ese contexto, el bloque de Unión por la Patria en la cámara de Diputados presentó un proyecto de resolución para pedir la interpelación urgente del ex vocero.

En declaraciones a los medios, la diputada María Teresa García, una de las responsables del escrito, aseguró que Adorni "se quedó sin autoridad moral para sancionar nada" después de que se descubriera que su mujer, Bettina Angeletti, viajó con él a Nueva York en el avión de la presidencia.

Adorni viajó en febrero junto a su familia y un periodista de la TV Pública a Punta del Este en un avión privado

"El funcionario deberá dar cuenta de las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos", comienza el proyecto de resolución. Luego detalla el temario sobre el que se interrogará al funcionario: "a) Traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en la ciudad de Nueva York en el marco de una comitiva oficial, especificando la partida presupuestaria afectada. b) Detalle pormenorizado de su reciente traslado a la República Oriental del Uruguay en una aeronave privada durante el feriado de carnaval; debiendo acreditar fehacientemente la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona humana o jurídica que sufragó dicho desplazamiento, dado el carácter ajeno a sus funciones públicas. c) Cualquier otra utilización indebida de recursos públicos que surja del proceso de interpelación o de hechos de público conocimiento que comprometan la ética en el ejercicio de la función pública."

Más adelante, se explicita que la cámara tiene la potestad de sacar al funcionario de su puesto.

En el texto se subraya que las conductas de Adorni "revisten una presunta malversación de caudales públicos y un apartamiento flagrante de los deberes de funcionario público". Y ahonda, retomando con ironía las palabras del propio jefe de Gabinete y ex tuitero: "En un contexto de profunda crisis económica, donde el Poder Ejecutivo exige un sacrificio extremo a la ciudadanía bajo la premisa de que 'no hay plata', resulta ética y jurídicamente inadmisible que los funcionarios de más alta jerarquía utilicen la logística y los fondos nacionales para fines estrictamente personales"

Luego resume la declaraciones del propio jefe de Gabinete, quien justificó la presencia de su esposa en el avión con lo que los legisladores llaman "razones de índole privada", y cita: "quería que me acompañe". "Esta confesión de parte evidencia una vulneración directa a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188). El uso de una aeronave oficial —cuyos costos operativos son sufragados por el erario— para el traslado de un particular sin funciones asignadas, constituye un desvío de recursos que de ninguna manera puede encuadrarse en la 'esfera privada' del funcionario. El patrimonio estatal no es una extensión del patrimonio personal de los ministros", concluyen.

El escándalo es mayor en tanto se trata de un funcionario que saltó a la política gracias a sus intervenciones en la red social X (ex Twitter), donde solía criticar precisamente las malversaciones de fondos de funcionarios públicos de gobiernos anteriores en busca de beneficios personales.

El proyecto de resolución presenta también cuestionamientos por el origen del dinero con el que Adorni habría pagado un vuelo privado a Uruguay durante el feriado de carnaval: "La falta de transparencia en este punto alimenta la sospecha de la recepción de dádivas o beneficios indebidos por parte de sujetos con intereses ante la administración pública, conducta expresamente prohibida por el ordenamiento legal vigente", se asegura. "La gravedad de estos hechos erosiona la confianza institucional y expone una preocupante contradicción entre el discurso de austeridad oficial y la práctica de privilegios de la “casta” que el propio Gobierno dice combatir".

En su reciente discurso en la inauguración de la "Argentina Week" en Nueva York, el presidente Javier Milei hizo énfasis en que eran los principios éticos y morales los que regían su gobierno, y aseguró que su próximo libro se titularía "La moral como política de Estado". Los diputados de UxP retoman esta frase en el cierre de su pedido de interpelación: "La moral como política de Estado no puede ser un eslogan vacío; debe ser una práctica de transparencia y rendición de cuentas".

En ese contexto, son muchas las voces que se preguntan qué rol juegan en este escándalo las internas a cielo abierto del Gobierno nacional. Desde comienzos de la gestión, se sabe que Adorni es hombre de Karina Milei, y por lo tanto enfrentado al asesor presidencial Santiago Caputo. Por su parte, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tampoco dejó pasar la oportunidad de pegarle al jefe de Gabinete: "El ajuste lo paga la política, jaja", publicó en sus redes sociales, en un abierto desafío al discurso moral que propone el presidente.