Mientras Adorni siguió mostrando sus propias actividades en Nueva York, Luis Caputo lo defendió "a muerte"

Mientras crece el escándalo por el viaje de su esposa en el avión presidencial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuó con su agenda de reuniones en Nueva York y el la Jefatura de Gabineta (es decir, área que Adorni conduce) difundió nuevas actividades oficiales. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a respaldarlo públicamente, calificó de “irrelevante” la polémica y afirmó: "Si esto hubiera costado un centavo, Manuel no lo habría hecho".

Desde la Jefatura de Gabineta informaron nuevas reuniones que el funcionario mantuvo este viernes. Más temprano había mantenido encuentros con el cónsul general argentino en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, y con el inversor inmobiliario David Rosen, en el marco de la llamada “Argentina Week”.

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Luego, Adorni se reunió con Will Goodwin, director de Operaciones y del NYSE Institute de la Bolsa de Nueva York, y con Annalise Myre, senior associate de Asuntos Corporativos. Más tarde realizó una visita a la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde, según el parte oficial, “remarcó que la Argentina está abierta al mundo para que las empresas vengan a invertir”.

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En paralelo, el “Messi de las finanzas” (como lo llaman en el Gobierno)defendió públicamente al funcionario tras su regreso de Estados Unidos y expresó que "por primera vez ve un gobierno que trabaja para la gente, que no roba, que pone la moral como politica de Estado".

En una entrevista televisiva, sostuvo que la polémica generada en torno al viaje no afecta el objetivo del viaje oficial. "Disiento fuertemente con que eso opacó a la Argentina Week. Al objetivo de ir a mostrar oportunidades de inversiones, fue espectacular. Que acá el periodismo se haya focalizado en algo irrelevante. No le costó un centavo a los argentinos", subrayó.

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En ese sentido, Caputo también relativizó las críticas desde el plano ético. “Uno por ahí dice: ‘no queda bien’. Bueno, puede ser que no quede bien. Hay formas que a algunos pueden gustarles o no, pero hay que distinguir las formas del fondo”, señaló. Y agregó: “Si no, nos vamos a confundir, porque venimos de gente que tenía malas formas y además se robaba el país”.

"Conozco a Manuel desde hace dos años y es una persona íntegra y un excelente profesional. Me focalizo en el fondo, y lo que hizo Adorni no les costó un centavo a los argentinos", añadió. "Si esto hubiera costado un centavo, Manuel no lo habría hecho", expresó en TN. "A muerte lo banco", agregó.

Las declaraciones se dieron mientras el presidente Javier Milei ya se encuentra en Madrid, donde participará del Madrid Economic Forum 2026.

LT