Según Sturzenegger, se crearon 400.000 puestos de trabajo en la era Milei

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que se crearon 400.000 puestos de trabajo en los dos años de la gestión del presidente Javier Milei.

“Este crecimiento en el empleo total se compone de un aumento de 630.000 puestos informales e independientes y una caída de 222.000 formales. ¿Esto es bueno o no? Difícil de saber. Hay cambios en las modalidades de trabajo más flexibles (monotributo) y más tercerización (independientes)”, señaló el funcionario considerando la cuenta de generación del ingreso (CGI) que realiza el INDEC.

Según Sturzegger, para ese cálculo, el INDEC toma todas las fuentes posibles para generar una estimación de los puestos de trabajo que termine siendo compatible con las cuentas nacionales. “Los puestos de trabajo pueden diferir de las personas empleadas (alguien puede tener más de un puesto), pero la serie que comparamos es homogénea a lo largo del tiempo”, añadió.

La inflación no cede y volvió a marcar 2,9% en febrero, según el INDEC

La Ley Bases facilitó mucho el monotributo que tiene una menor carga impositiva. Para entender qué implica este traspasamiento es necesario ver qué está pasando con los ingresos en esos trabajos y cómo se distribuye por cada sector.

El ministro añadió que el ingreso promedio en 2025 de un trabajador independiente es de 1.460.000 pesos, mientras que el de un asalariado 1.300.000 pesos. “Es decir, que no hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad. En algunos casos puede que sí, en otros se ve que no. En promedio los independientes ganan más que los asalariados y pagan menos impuestos (monotributistas). Es natural la migración”.

Tambié apuntó que de 17 sectores productivos (excluyendo el sector público) todos los sectores crearon empleo salvo 5: pesca, minería, intermediación financiera -sujeto a un fuerte proceso de digitalización-, servicio doméstico y construcción.

“Aunque el neto da un fuerte aumento del empleo, el sector que acumula la mayor pérdida de puestos de trabajo es en construcción (de hecho el 80% de las bajas son allí). Por otro lado, la industria manufacturera, que se la menciona constantemente en la discusión, creó 40.000 puestos de trabajo en estos dos primeros años”, describió.

Críticas a la oposición

“La oposición ha usado también mucho el dato de asalariados formales que vienen del SIPA. El último año, por ejemplo, los trabajadores registrados en esa base pasaron de 13.287.000 a 12.852.000. Pero se omite indicar que dentro de los empleos registrados está el monotributo social que se había inflado artificialmente cuando el kirchnerismo lo había hecho gratuito (cosa que hicieron porque eso les daba un argumento “legal” para financiar obras sociales truchas)”.

Y agregó: "Cuando restablecimos el pago histórico de la mitad de la prestación de salud, el monotributo social se derrumbó (de hecho la gente se negó a pagar algo en lo que ni sabía que la habían anotado). De hecho, en el último año cae de 653.400 a 248.900, explicando prácticamente el 100% de la caída de trabajadores registrados".

Sturzenegger concluyó que “falta mucho camino para recorrer pero el panorama del mercado laboral en los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei es auspicioso, muy alejado de lo que escuchamos por ahí. VLLC!”.

LM